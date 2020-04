Guide: med husbild genom Nya Zeeland

Ett rullande äventyr med husbil genom Nya Zeeland bjuder på storslagna vyer och en hel del frihet. Vi guidar dig till de bästa campingplatserna och andra aktiviteter i landet.

Toppen Roys Peak är en klassiker och lockar till sig många vandrare. Foto: Emil Sergel och Maya Persson

Läs tillhörande reportage: Vanlife – ett rullande äventyr i Nya Zeeland

Resa hit och runt

Qatar Airways har smidiga flygningar via Doha för cirka 10 000 kr t/r. Singapore Airlines är ett annat alternativ som ligger ungefär på samma prisnivå.

Hyra husbil

Det finns mängder av olika uthyrare och ett bra sätt att få överblick är hemsidan motorhomerepublic.com som fungerar lite som sajten Pricerunner. Där kan du se olika prisnivåer och även välja vilka faciliteter du vill ha i din husbil.

Läs på. Regler och lagar kring camping och campingförbud varierar lokalt, så när du kommer till ett nytt ställe så sök upp en I site (deras turistinformation) för information.

Om du väljer en av öarna kommer du betydligt billigare undan. Dels kan du hämta och lämna på samma ställe och dessutom slipper du den ganska dyra färjeavgiften (cirka 1 500 kr enkel väg för en bil med två vuxna) mellan öarna.

Om du kan undvika jul, nyår och första tre veckorna i januari så gör det, eftersom priserna går upp rejält. Dessutom kan det ibland vara svårt att ens hitta en ställplats på vissa ställen vid den tidpunkten.

Äta & dricka

The Cove Cafe. I Waipu Cove ligger denna pärla med färsk fisk, burgare, spännande ölsorter och lockande desserter. Missa inte brunchen!

The Bean Store. I New Plymouth ligger epicentret för kaffehipsters. Eget rosteri såklart och superhärliga och hippa personer som guidar dig till vad som gäller just nu inom nyzeeländsk kaffekultur.

The Trading Post Glenorchy. Ni måste åka hit! De har mängder av tips på saker att göra, nybakat varje dag och kaffe från himmelriket. Dessutom den perfekta presentbutiken. Vårt favoritställe på hela resan.

Ali's Turkish Kebabs. Ibland vill man ju bara ha snabb, billig och bra mat. Efter en dag på havet så passar en kebabrulle perfekt. Stället ligger på 29 Bow Street i Raglan.

Solscape. Solscape är också det ett måste. Fokus ligger på hållbar utveckling i alla led, och de erbjuder också fina ställplatser för din husbil, eller så kan du checka in och sova i en gammal tågvagn. Restaurangen har havsutsikt och serverar nyttig och ekologisk mat. Missa inte blåbärspannkakorna på frukosten!

Cykel + van. Den perfekta kombinationen för ett äventyr på Nya Zeeland.

5 bästa campingplatserna

1. Kaikoura

Vanligtvis är gratis campingplatser ganska fula, men i Kaikoura finns det en fantastisk gratisplats strax söder om byn längs med havet. Den är tydligt utmärkt längs med Motorway 1 och ligger 100 meter söder om golfklubben.

2. Westport

I Westport på sydön finns en lugn och superfräsch camping. Den heter Carters Beach Top 10 Holiday Park. Där finns gott om utrymme, och hundra meter bort finns världens vackraste strand. En bil samt två personer kostar cirka 200 kr natten.

3. Waipu

Waipu Cove på Nordöns östkust var ett av våra favoritställen, och här finns Camp Waipu Cove, en mysig "holiday park" som ligger precis vid en jättelång sandstrand.

4. Moke Lake

Vid Moke Lake strax söder om Queenstown finns en billig campingplats för 50 kronor per person. Det ligger magiskt vackert uppe i bergen och erbjuder både bad och halvvilda hästar. Slå in Moke Lake på Campermate.

5. Waihi Beach

Waihi Beach på Nordön är ytterligare ett litet smultronställe, där vi fick resans bästa surfvågor. Mitt på stranden finns en gratis camping, men den kräver att man är självförsörjande.

Ägg & bacon som blandas med morgonkaffe och kärlek.

Vandring är populärt och Routeburn Tracks gröna vatten förtrollar.

5 sätt att uppleva Nya Zeeland

1. Cykla

Är det något som är stort på Nya Zeeland så är det att utforska naturen från cykelsadeln. Det verkar finnas oändligt med ideella krafter som bygger nya leder, broar och böljande backar. Och allt är helt gratis. Området runt Queenstown och Wanaka har massor av alternativ. Vi hyrde cyklar på Vertigo Bikes i Queenstown och var nöjda, även om det kostar cirka 600 kr per dag och cykel. Kolla in på vertigobikes.co.nz.

2. Vågsurfa

Om du har egen bräda så är det en gratis aktivitet, annars kostar det några hundralapapr per dag att hyra. Raglan är det mest kända stället, men även Kaikoura, Westport, Ahipara, Tauranga och Waihi Beach levererar vågor i världsklass. Ladda ner appen Magicseaweed för att få koll på vågor.

3. Tolkienturism

För alla Tolkiennördar så är Hobbiton ett måste. En rundvandring i Fylke förbi Bilbos hem Bangs End tar två timmar och avslutas med en ale på puben The Green Dragon från filmerna The Hobbit och Sagan om Ringen. Mängder av turister men ändå så värt det. Boka i förväg! hobbitontours.com

4. Bestig Roys Peak

Toppen är en klassiker och lockar till sig många vandrare – men den tar inte särskilt mycket tid, så gör en eftermiddagstur och få berget för dig själv. Utsikten över Lake Wanaka och bergstopparna är oslagbar. Vandringen är på 16 kilometer och ungefär 1 200 höjdmeter och startar vid Roys Peak Track car park.

5. Vingårdar

Nyzeeländarna är stolta över sitt vin, och det sämsta du kan göra är att ta med en flaska australiskt vin till en middag. Båda öarna kryllar av vingårdar, och många av dem erbjuder spontana besök. Brancott Estate är en av de bästa, 180 Brancott Road i Blenheim. brancottestate.com/