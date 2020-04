21 tips i Los Angeles kreativa kvarter

Upptäck stadsdelarna Los Feliz, Silver Lake och Echo Park. Vagabonds skribent och fd Silver Lake-bon Erik Augustin Palm delar med sig av sina bästa tips till LA:s "hipstertriangel".

Vagabonds medarbetare Erik Augustin Palm ger sina bästa tips till LA:s hippaste kvarter. Foto: Karin Wimark

Läs till hörande reportage: Trendspaning i Los Angeles "hipster-triangel"

Los Feliz

1. Wacko/Soap Plant

Udda butik

En av de verkliga hörnstenarna i Los Feliz är den absurdistiska present-, leksaks- och konstbutiken Wacko/Soap Plant, som öppnade 1971 och sedan dess har ­varit en ständig påminnelse om kvarterets konstnärligt gräns­överskridande prägel. Inne hittar man ett fantastiskt sortiment av populärkulturella attiraljer och böcker, liksom det egna konstgalleriet La Luz de Jesus. Och den ­karakteristiska exteriörens hypnotiska muralmålningar gör dagen mer inspirerande för alla som går förbi på

Hollywood Boulevard.

4633 Hollywood Blvd

2. Hotel & Bar Covell

Mysig mötesplats

Airbnb är det bästa boendesättet i Los Feliz, Silver Lake­­ och Echo Park, då det är ont om hotell i den här delen av LA. Men några små boutiquevarianter finns – där lågmält lyxiga niorummaren Hotel Covell utmärker sig mest, mittemot Wack/Soap Plant. Dels på grund av det suveräna läget på gränsen mellan Los Feliz och Silver Lake, på gångavstånd från allt stoj och skoj på Vermont Avenue och Sunset Boulevard. Och dels på grund av den mysbelysta egna baren på nedervåningen, lika passande för kompishäng som en dejt.

4626 Hollywood Blvd

Galet bra butik – Wacko måste du spana in!

3. Kingswell

Streetwear och tatueringar

Mittemot Los Feliz frekvent instagrammade bokryggsmuralmålning på Kingswell Avenue ligger skateboard- och streetwearbutiken med samma namn som gatan. Att det även är en tatueringsstudio vet inte alla. Butiken arrangerar dessutom kontinuerliga vernissager för fotokonst. Ett av östsidans bästa vattenhål för gatukultur med skateprägel, som inte sällan lockar till sig kändisar. Thom Yorke från bandet Radiohead är en återkommande kund.

4651 Kingswell Ave

Skate- och gatukulturcentral, på gatan med

samma namn.

4. Atrium Los Feliz

Hetaste matstället

Restauratörsduon Laughlin och Milliken ligger bakom flera av de ansiktslyft som poppat upp på LA:s östsida, som vägg-i-vägg-restaurangerna Sawyer och Kettle Black i Silver Lake. Nu har de även gett Vermont Avenue i Los Feliz en ny gastronomisk anhalt – Atrium Los Feliz – som är lika värd att besöka för interiören (ett träd står mitt i lokalen) och läget längst in i en gränd intill Skylight Theater. Tillräckligt undangömt för att en träff här ska kännas intimt privat, och samtidigt tillräckligt nära gatan för att fungera som en spontan destination för mat och dryck.

1816 N Vermont Ave

5. Figaro Bistrot

En doft av Paris

Det känns som om en tårtbit av Montmartre eller Saint-­Germain har placerats mitt i kreddiga östra LA. Både när det gäller menyn med sniglar och tre olika sorters ­moules frites, den charmigt slitna, murriga interiören och den livliga uteserveringen där folk sitter i timtal och pimplar vin.

1802 N Vermont Ave, figarobistrot.com

6. Supercool Creamery

Coolaste glassen

En av Los Feliz mest nytillkomna innovatörer är Ben Fernebok och hans glassbar Supercool Creamery Ice Cream Parlour – som han har öppnat precis på gränsen till Silver Lake, intill kulturbiografen Vista. Ben skapar din glass med hjälp av flytande kväve, som han konstfullt leker med i den retro-cirkus-betonade lokalen. En rykande cool show på nästan tio minuter, innan en glass med dina utvalda smaker landar i din hand.

4469 Sunset Dr

En meny av Montmartre-rang på Figaro Bistrot.

Flytande kväve blir konstfull rök på Supercool Creamery.

7. Griffith Observatory

Mäktig utsikt

Inte bara den mest ikoniska utsiktsplatsen öster om Hollywood, utan i hela Los Angeles. Griffith Observatory vakar över jättestaden, och bjuder varje dag (och natt) in en oupphörlig ström av både lokalbor och turister att dela vyn över "Tinsel Town". Hollywoodskylten till höger, downtown rakt fram och stjärnor i alla riktningar.

2800 E Observatory Rd

Silver Lake

8. Cafe & Bar Stella

Kreativ oas

Här börjar Silver Lake. I alla fall enligt den ikoniska "Welcome to Silver Lake"-skylten på taket av Cafe Stella, hipsteroasen precis vid Sunset Junction, där Sunset Boulevard och Santa Monica Boulevard möts. Om man skulle utse en Los Angeles-motsvarighet till Riche i Stockholm skulle det vara Cafe & Bar Stella – även om det vore att förminska denna franska bistro och bar (med separat vinbar). För hur ofta råkar en regissör som Tim Burton eller en sångerska som PJ Harvey promenera in på Riche?

3932 Sunset Blvd

"Om man skulle utse en Los Angeles motsvarighet till Riche i Stockholm skulle det vara Cafe & Bar Stella."

9. Secret Headquarters

Serienördarnas palats

Med en av Sunset Boulevards snyggaste retroinspirerade logotyper och exteriörer utmärker sig denna serietidningsbutik – Secret Headquarters – och lockar in även dem som inte har koll på obskyra grafiska romaner eller subkulturella superhjältar. Länge låg skivbutiken Vacation Vinyl vägg i vägg, men även utan musikgrannen försvinner ofta en eftermiddag snabbt här. En favoritbutik även bland serietecknarna – och bland serienördiga kändisar.

2817 Sunset Blvd

10. Night + Market Song

Thai med tvist

Thaimatkonnässörer har inte ont om alternativ i LA, men Night Market + Song överskuggar merparten. Restaurangens kitschiga exteriör och typografi smälter väl in i Silver Lakes visuella flora, och klungor samlas på trottoaren vid middagstid (det går inte att boka bord). Förhållningssättet här är väldigt "Eastside". Thai-amerikanen Kris Yenbamroong öppnade stället utan formell kockutbildning – och efter sin filmregiexamen. Uppväxten i en familjeägd thairestaurang och skapandelusten styr menyn.

3322 Sunset Blvd

Secret Headquarters – där serier tas på allvar.

11. Mohawk General Store

Modemecka

Mohawk General Store har visserligen öppnat en butik­ i Santa Monica, men Silver Lake-versionen har störst utbud, med en mer översiktlig butik och en avdelning för herrplagg. Bakom Mohawk ligger paret Kevin och Bo Carney, som ser lika mycket till lokala designers som långväga dito. LA-märken som Bliss And Mischief samsas med svenskar som Acne och japaner som Issey Miyake.

4011 Sunset Blvd

Klä din tillvaro med Mohawk General Stores goda smak.

12. LAMILL Coffee Boutique

Gemytligt kafé

Inför en promenad runt "silversjön" passar det med ett stopp vid Lamill Coffee, på nära gångavstånd. En syd­kalifornisk kaffeinstitution, med rosteriet i Alhambra ­utanför LA – och flaggskeppskaféet vid Silver Lake

Reservoir. Atmosfären är gemytlig och kultiverad, precis som kaffet och de popup-restauranger som kaféets kök då och då inhyser. Ett ställe där kulturkändisar kan ses ensamma med en god bok.

1636 Silver Lake Blvd

13. Intelligentsia Coffee

Dyrt men delikat

Silver Lakes hipstermecka under dagtid är Intelligentsia Coffee, med dyra men delikata kaffesorter. Pretentionerna är lika höga som hos ovannämnda Lamill, men med en ännu bättre placering­ intill Cafe Stella. Ett av de bästa ställena i östra LA för att spana på folk, kända som okända.

3922 Sunset Blvd

14. Osen Izakaya

Nästan som i Tokyo

När japanska restauranger kallas för "izakaya" utanför Japan kommer de sällan så nära det autentiska japanska värdshuskonceptet som Osen Izakaya i centrala Silver Lake. Inbjudande exteriör och kvarhållande interiör, med en lika hög nivå på dryck som på mat. Imponerar på de mest inbitna tokyoiterna.

2903 Sunset Blvd

Gediget japanskt på Osen Izakaya.

15. MHZH

Hyllad israelit

Infernaliskt hajpat israeliskt ställe där folk väntar i timmar på att få en pall på den smutsiga trottoaren utanför, med israeliska tapas serverade på ett minibord – medan solen går ner över palmträden på Maltman Avenue intill. Värt sin väntan, men så erbarmligt mycket LA.

3526 Sunset Blvd

16. Botanica Restaurant + Market

Mys à la Kalifornien

Efter en rungande framgångsrik Kickstarter-kampanj i slutet av 2016 öppnade två matjournalister denna kombinerade restaurang, vinbar och matbutik, med ekologisk, närodlad, uppfinningsrik mat och en tillhörande mattidning. Myspysigt kaliforniskt på det där varmt sunda viset. Botanica Restaurant + Market är mer hängmatta än Hollywood.

1620 Silver Lake Blvd

17. Elliott Smith Memorial Mural

Till minne av legendaren

Det kryllar av singer-songwriters i Silver Lake, men bara en är områdets evige ensamme man med gitarr: Elliott Smith. Muralmålningen på 4330 Sunset pryder omslaget på Smiths album Figure 8 och kom att bli en närmast ­helig plats för hans fans efter artistens självmord 2003. Idag är målningen bara halvt bevarad, efter att en restaurang byggdes här 2017. Gentrifieringens klor väjer inte ens för lokala helgon.

4330 West Sunset Blvd

Echo Park

18. Bar Caló

Mexikansk dröm

Paret Fruchtman och Turrey ligger bakom Echo Parks restaurangsuccé Ostrich Farm (se nedan) och har med Bar Caló även gett sitt kvarter en mexikansk cocktailbar. Som en inredningsarkitekts dagdröm om en mezcal-oas som uppenbarar sig i en gränd i Mexico City. En lokal som det är en fröjd att gå in i, och en meny som bara gör en ännu mer feliz – lycklig.

1498 Sunset Blvd

19. The Echo & Echoplex

Stadsdelens hjärta

Det finns inte en lokal för alternativmusik i hela Los Angeles som bär på samma pondus som sammanbyggda­ The Echo & Echoplex. Om Echo Park Lake är Echo Parks lungor så är detta Echo Parks hjärta – där indieband efter indieband hamrar in hjärtslag kväll efter kväll. Ofta ekar det till musiknördiga, bloggskrivande öron i hela USA.

1822 Sunset Blvd + 1154 Glendale Blvd

Mexico City-drömskt cocktailparadis på Bar Caló.

Det blir inte mer LA-indie än ikoniska dubbelkonserthaket The Echo & Echoplex.

20. Stories Books & CafE

Författarhäng

Märkligt nog är manusförfattarstaden Los Angeles väldigt­ dålig på att erbjuda nödställda skribenter kaféer att sitta kvar sent på, i väntan på att skrivkrampen ska lossna. Men den kombinerade bokaffären och kaféet Stories Books & Cafe är öppet till 23 på vardagar och midnatt på helger, och utgör nästan ett eget litet kulturhus – ­komplett med ett program av konserter, poesikvällar och andra framträdanden på den punkiga bakgården.

1716 Sunset Blvd, storiesla.com

21. Permanent Records

Vinyl och dejter

Alternativ LA-skivaffärskedja i Highland Park och Echo Park, som i lika hög utsträckning fungerar som vinylskivsträdgård som Tinder-mötesplats för indiekids.

1816 Sunset Blvd, permanentrecordsla.com

Bläddra vinyl och spana på folk på Permanent Records.

Läs också: