Cityguide till Gdansk – 10 personliga favoriter

Denna polska kulturstad har alla ingredienser som gör ett bra resmål, menar Vagabonds Mikael Persson. Dessutom hittar du vaniljvita stränder bara ett stenkast bort.

Vi guidar dig till Gdansks guldkorn. Foto: GettyImages

Mitt favorithotell

Hotel Gdansk Boutique

Snyggt och smart boutiquehotell dit du till och med kan anlända i egen segelbåt. Utsikt mot klassiskt Gdanskpanorama av kajer, kanaler, torn och tinnar. Stilfulla rum i historiskt hamnmagasin från 1600-talet. Sällskap av prisbelönt mikrobryggeri, whiskybar och välutrustat spa. Dubbelrum från cirka 700 kronor och uppåt.

Bästa middagen

Goldwasser

Goldwasser dukar upp polsk festmat i miljöer som drar mot det gamla Danzig. Anka med tranbärssås tillhör vinnarna tillsammans med skinkstek marinerad i plommonbrännvin och vildsvin med rödkål. Ännu mer guldkant? Testa stadens likör Goldwasser på kardemumma, enbär, kanel och små smulor av just 23-karatigt guld. Reservera gärna bord i förväg.

Dlugie Pobrzeze 22 (längs floden Motlawa, några hundra meter från torget Dlugi Targ).

Här på Goldwasser kan man smaka på riktigt bra polska rätter. Foto: Goldwasser

Bästa baren

Flisak '76

Kultförklarade Flisak '76 förverkligar sådant som bara alkemister och professor Balthazar brukar mäkta med. Kul och lite småruffigt källarmörker där bartendrar tar ut svängarna i sällskap av alltifrån rosor och hibiskus till ­vermouth och korianderfrö. Välj mellan Picasso på pisco, stickande starkt och alkoholfria mocktails. Namn som Goodnight Freddy, Piff Puff och Mind out gör alla nyfikna.

Chlebnicka 9

Riktigt snygga och goda drinkar. Foto: Flisak 76

Drinkar som konst! Foto: Flisak 76

Bästa lunchen

Bar Mleczny

Blott Polen polska mjölkbarer har. Testa nationalsoppan zurek, potatispannkakorna placki ziemniaczane eller festa loss på mustiga korv- och surkålsgrytan bigos innan du avslutar måltiden med våfflorna gofry eller klassisk fruktkompott. Avskalade och enkla självserveringarna Bar Mleczny är något av en polsk kulturinstitution som i drygt ett århundrande serverat vällagad husmanskost till priser så låga att de faller både knegare, pensionärer och studenter i smaken.

I Gdansks innerstad finns Bar Mleczny ­Neptun på ul. Dluga 33/34 och Turystyczny Bar Mleczny på ul. Szeroka 8.

Favorittorget

Dlugi Targ

Levande som Las Ramblas, färgstarkt som finalen i en målarbok. Det är svårt att inte gilla långsmala Dlugi Targ. Utseendet viskar om Holland via rötter som går tillbaka till en flamländsk 1600-talsarkitekt. Slå dig ner med kaffe eller pilsner på någon av serveringarna i närheten av Neptunusfontänen. Efter att andra världskrigets flygbomber förvandlat allt till smulor återuppbyggdes ­husen bit för bit, som ett gigantiskt pussel.

Favorittorget att dricka kaffe och bara spana på folk och staden. Foto: GettyImages

Favoritbutiken

Galeria Sztuki Kaszubskiej

Besök på egen risk. Sannolikheten är stor att du lämnar Galeria Sztuki Kaszubskiej med fyllda händer. Butiks­ägande mor och dotter erbjuder egentillverkade och unika alster. Stilfulla tunikor i mjukt och behagligt linnetyg. Handbroderade gardiner och bonader liksom gammaldags dockor. Mycket är inspirerat av det historiska landskapet Kasjubien väster om Gdansk.

Galeria Sztuki Kaszubskiej, ul. Sw. Ducha 48

Bästa kaféerna

Cafe Kamienica

Sztuka Wyboru

Cafe Kamienica ser ut ungefär som kaféerna i sagoböckerna. Mjuka soffor, höga fönster, runda bord. Skäm bort dig med äppelkakan szarlotka eller kanske alkoholspetsad, varm choklad. Tungvrickande Sztuka Wyboru är ­något helt annat. Cappuccino, chai, bakverk och små­rätter samsas med design, konstgallerier, bokkafé och mikrobryggeri i spännande Gdanskprojektet Garnizon.

Cafe Kamienica på ul. Mariacka 37/39, Sztuka Wyboru på ul. J. Słowackiego 19

Design, mikrobryggeri och kaffe i Gdanskprojektet Garnizon. Foto: Daria Szcygiet

Bästa kulturen

Gdanski Teatr Szekspirowski

Att Gdansk har en av Europas viktigaste Shakespeareteatrar låter kanske otippat. Men ända sedan 1600-talet har staden roats av brittisk teater. Gdański Teatr Szekspirowski, färdig 2014, kombinerar klassiskt elisabetanskt med moderna hightechlösningar. Byggnadens infällbara tak gör det möjligt att på några minuter släppa in både solljus och sommar mot scenen. Boka gärna in stadens årliga Shakespearefestival som lockar till sig ledande ­regissörer och skådespelare från hela världen. 31 juli–9 augusti gäller för 2020.

Gdański Teatr Szekspirowski, 1 ul. W. Boguslawskiego, tel + 48-58 351 01 01.

Sevärdhet du inte får missa

Museum of the Second World War

European solidarity center

Några av världshistoriens mest avgörande ögonblick har utgått från Gdansk. Här avfyrades andra världskrigets ­första skott. Här startade fighten som resulterade i ett demokratiskt Östeuropa. Två av stadens museer skildrar händelseförloppen pedagogiskt och livfullt, löser upp tunga knutar och ger sammanhang till mycket av det som sker i vår egen samtid. Vig en dag åt prisade och angelägna Museum of the Second World War och fortsätt därefter till European Solidarity Centre, ECS, som bland annat berättar om Solidaritet och Lech Walesa.

Museum of the Second World War, Plac Władysława Bartoszewskiego 1. Beställ biljetter online. Entré ca 60 kr. European Solidarity Centre, ECS, Plac Solidarnosci 1. Entré ca 50 kr.

En utflykt bort från Gdansk ligger badorten Sopot. Foto: GettyImages

Favoritutflykt

Sopot

Tvillingstaden Sopot är Gdansks motsats. Ta pendeltåget hit på en halvtimme och du byter från seriös kulturstad till bekymmerslös badort. Vid gågatan Bohaterów Monte Cassinos slut påminnner tonläget om Rivieran. Nattklubbar, barer och pampigt Grand Hotel flankeras av mjuk barfotasand, uppsluppet strandliv och kioskserverad flundra. Vandra in solnedgången längs träpiren Molo i sällskap av segelbåtar och spunnet socker.