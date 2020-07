Komplett guide till Mallorca – lokalbons 25 bästa tips

Vår man på Mallorca, Palmabon Pär Olsson, tipsar om sina favoriter på ön. Från mysigaste

byarna till bästa dykningen!

Vagabonds skribent och Mallorcabo delar med sig av sina bästa tips på ön som har allt. Foto: Getty images

5 magiska matställen

1. Brut, Llubi

Gränslöst & kreativt

När Gilberto Barros matar mig med sked bestämmer jag mig för att detta är den coolaste restaurangen på ön. I den sömniga byn Llubí har han tillsammans med kompisen Eduardo Martinez skapat en gränslös stil där experimentella rätter läggs upp i det öppna köket. De erbjuder en fast avsmakningsmeny på kvällstid – exklusivt för få gäster åt gången och som måste bokas i förväg. Deras mikrobryggeri producerar öl och kombucha, och hyllorna i lokalen är fyllda med grönsaker som fermenteras i stora burkar.

Calle la Carretera 37 Llubí

2. Bar S'Hostal, Montuïri

Traditionell vägkrog

Mallorcas gamla vägkrogar är värda att besöka. Majoriteten av trafiken passerar inte längre på dessa vägar men de fortsätter att servera vällagad traditionell mallorkinsk mat. Baren S'Hostal i Montuïri är en av dem. Här stannar man för att äta pa amb oli, som betyder bröd med olja. Det är vad det heter – men brödet toppas med goda lokala råvaror som ost, charkuterier, fisk med mera. Medan man äter öns bästa smörgås får man det senaste skvallret från byn.

Carrer de Palma 58, Montuïri

Gastronomin har exploderat på Mallorca de senaste åren. Det finns drygt 90 lokala vinproducenter på ön. Foto: Getty images

3. Jardin bistro, Puerto de Alcúdia

Tre krogar i ett

Stjärnkocken Maca de Castro har skapat ett krogimperium i Puerto de Alcúdia. Ingenting har lämnats åt slumpen i byggnaden som hyser tre krogar. Personligen föredrar jag Jardin Bistro, där närodlat serveras efter säsong eftersom mycket kommer från det egna trädgårdslandet. En trappa upp ligger en enstjärnig krog som Maca de Castro har uppkallat efter sig själv. På ena hörnet ligger Danny's Gastrobar som levererar smårätter av hög kvalitet i barmiljö.

Carrer dels Tritons 2, Puerto de Alcúdia





4. Cafè Es Pes de sa Palla, Palma

Stämningsfull oas

När restaurangen öppnades 1996 var de pionjärer i Europa. Projektet kommer från organisationen Amadip Esment som grundats av föräldrar till barn med funktionshinder. De vill skapa en dynamisk arbetsplats där barn med funktionsnedsättning får ett meningsfullt liv med glädje och ansvar. Jag har alltid kommit hit för att äta frukost och deras utmärkta lunchmenyer. Stämningen på Café es de sa Palla är underbar och uteserveringen badar i sol.

Plaza Es Pes de Sa Palla 3, Palma.

Cor Barra i Taula i Palma bjuder på tapas i livlig barmiljö. Foto: Cor Barra i Taula

5. Cor barra i Taula, Palma

Säsongsbetonade tapas

Äntligen har kocken Santi Taura tagit sig till Palma efter flera år med sin populära restaurang i Lloseta. Finkrogen DINS Santi Taura har flyttat in i lyxiga hotellet El Llorenç Parc de la Mar. Men jag besöker allra helst Tauras tapasbar Cor Barra i Taula som ligger granne med marknaden Mercat de l'Olivar i centrala Palma. Smårätterna är utsökta och följer Santi Tauras anda med att äta lokalt och efter säsong. Min favorit är llonguet de calamares.

Plaza Comptat de Rosselló S/N Edifgicio Orisba Palma

Can Bordoy Grand House & Gardens innergård är en oas i hjärtat av Palma. Foto: Can Bordoy Grand house & garden/ art sanchez

5 mysiga hotell

1. Can Bordoy Grand House & Garden, Palma

Pampigt palats

Väl undangömt i La Lonjas historiska gränder hittar man detta boutiquehotell i ett palats med anor från 1500-talet. Den aristokratiska tonen gör det pampigt och romantiskt på samma gång. Växter klättrar upp mot taket i de allmänna utrymmena och blandas med konsten på väggarna. Men det är när man kliver ut i trädgården på baksidan som man verkligen bestämmer sig för att flytta in. Det är hit jag smiter för att njuta av den prunkande grönskan, där placeringen av restaurangens bord bjuder in till intima måltider.

Pris från 3 700 kr/natt. Forn de la Glória 14, Palma

Cases de Son Barbassa kom till som ett projekt för att bevara mallorkinska traditioner. Foto: Cases de Son Barbassa

2. Cases de Son Barbassa, Levante

Lantlig agriturismo

Lugnet kryper närmare inpå för varje kurva på den smala vägen som slingar sig genom landskapet i utkanten av naturreservatet Levante. Här på norra Mallorca ligger gården som paret Joan Bonnin och Maria Magdalena­ Roselló skaffade när de märkte att de mallorkinska traditionerna i familjen höll på att försvinna. Det är ett fulländat agriturismo som producerar olivolja, grönsaker och lokala delikatesser för eget bruk i restaurangens kök. Det är de lantliga rummen och gårdens avskildhet i kombination med den lokala gastronomin som gör Cases de Son Barbassa till en perfekt plats för rekreation.

Pris från 2 000 kr/natt.

3. Hotel Mamá, Palma

Avslappnat & lyxigt

Det fulländade weekendhotellet i centrala Palma. Hotel Mamás ljusa och fräscha rum är dekorerade med vackert kakel och färgglada tyger. Välkände inredningsarkitekten Jacques Grange har skapat en atmosfär av Paris och New York som är genomgående i rummen. Den avslappnade stämningen tonar ner hotellets fem stjärnor. Det jag gillar bäst är att gästerna blandas med stadens klientel som slinker in från gatan på en kopp kaffe eller en bit mat i ­bistron. Unikt är den privata biograf som man får använda utan extra kostnad om man är hotellgäst.

Pris från 1 800 kr/natt. Plaça de Cort

Alla rum är inredda med återvunna möbler på Ecocirer. Foto: Ecocirer

4. Ecocirer, Sóller

Veganskt & ekologiskt

Barbaras och Martins gulliga eko-bed and breakfast i Sóller startade med två rum i uthuset till familjens bostad. De växte snabbt ur det och har flyttat verksamheten till ett vackert hus med trädgård i hjärtat av byn. Hotellets filosofi är: inget avfall, närodlat och ekologiskt. Det serveras vegansk mat och alla sex rummen är inredda med återvunna möbler. I år anordnar de för första gången organiskt retreat med kurs i vegansk matlagning och mycket vandring i de närliggande bergen.

Pris från 1 500 kr/natt. Carrer Reial 15, Sóller

5. Es Turó Villa Station, Ses salines

Nyckeln till tågstationen

Det är något pompöst med att ha nyckeln i sin hand till den gamla tågstationen Es Turó Villa Station i Ses Salines. Trots att tågen slutade passera för länge sedan flyter tankarna iväg till tiden när folk satte sig på tåget mot Palma i sina stärkta kostymer och stora hattar. Huset är litet och intimt med bara fyra sviter i olika storlekar. Alla har egna kök och man delar gemensamt på poolen. Det går även att hyra hela huset för en privat vistelse. Mysfaktorn är stor och det är nära till utbudet i byn.

Pris från 980 kr/natt, Mestral 3, Ses Salines





Runt ön finns de gamla vakttornen bevarade. Man spejade efter pirater och andra fiender som kom sjövägen. Foto: Getty images

5 fina byar

1. Pollença

Traditionellt & historiskt

Vid foten av Serra de Tramuntana ligger denna trevliga by. Arkitekturen i byn daterar från 1600-talet men historien går längre tillbaka. Pollença fick sitt namn från romarnas första bosättning på Mallorca. Vilket de kallade Pollentia, som upprättades där Alcúdia ligger idag. Det anordnas många traditionella festivaler i byn. La Patrona är den viktigaste festligheten, där byns helgon Mare de Deu dels Àngels firas den 2 augusti. Festligheterna pågår under en vecka och avslutas med det stora slaget mellan kristna och morer. Vilket är en återupplevelse av det historiska slaget som de kristna vann år 1550. Jag ser alltid till att boka bord på klassiska restaurangen Celler El Molí.

Celler El Molí, Carrer del Pare Vives 72

2. Banyalbufar

Jazz, vin & vackra terrasser

Det blir inte mer pittoreskt än i Banyalbufar. Omringad av västkustens bergstoppar rinner byns terrassodlingar ner mot havet. Det geografiska läget gör att det är extremt lugnt under vinterhalvåret. Men byn tar igen det under sommarmånaderna när besökarna fyller byns vattenhål. Jag missar aldrig kvällarna med utomhusjazz under juli och augusti. Lokalt vin från byns bodega serveras till skön musik medan solen sjunker i horisonten. Restaurangen 1661 Cuina de Banyalbufar är en annan favorit i byn.

1661 Cuina de Banyalbufar, Carrer Baronia 1

Arkitekten Joan Rubió byggde kyrkan Iglesia de Sant Bartomeu i Sóller. Foto: Getty images

Det historiska tåget mellan Sóller och Palma invigdes 1912. Foto: Getty images

3. Sóller

Mikrobryggeri & historiskt tåg

Bästa sättet att angöra Sóller är med det historiska tåget som går mellan Sóller och Palma. Innan tåglinjen invigdes 1912 var byn avskärmad från den övriga ön på grund av de dominerande bergen. Port de Sóller blev en viktig plats för sjöfarten eftersom de exporterade mycket till Frankrike. Det var framförallt textil och frukt som producerades, och den blomstrande handeln med Frankrike har bidragit till byns karaktär. En klar favorit är mikrobryggeriet Sullericas egen bar där öl serveras till goda lokala delikatesser.

Sullerica Beer & Bar, Calle Vicari Pastor 5

4. Sineu

Torgmarknader & kyrka

Sineu ligger mitt på ön och var under en lång tid den viktigaste byn på Mallorca. När kung Jaume ll regerade byggde han ett palats i byn som idag används som kloster. Byns storhetstid märks fortfarande genom arkitekturen, där kyrkan är en stor attraktion. Mallorcas populäraste marknad hålls här på onsdagar. Det är kul att handla direkt från producenterna som gärna berättar om sina produkter. Slå dig sedan ner på en uteservering på Sa Plaça och njut av skådespelet runt torget.

Den gyllene sandstenen är karakteristisk för byn Santanyí. Foto: Getty images

5. Santanyí

Sprudlande medeltida by

Santanyí har förvandlats från en lugn mallorkinsk by till en sprudlande internationell hubb. Framförallt tyskarna har omfamnat platsen. Här finns det gott om restauranger, kaféer, gallerier och butiker. Den kallas Den gyllene stenbyn på grund av färgen på sandstenen som husen är byggda av. Delar av den medeltida ringmuren finns kvar som ett bevis för hur utsatta de var för piratattacker och morernas försök att belägra Mallorca. Onsdagar och lördagar är marknadsdagar i byn. Här missar jag inte att äta crêpes på Creperia Sa Font.

Creperia Sa Font, Plaça Major 27

Havet har karvat ut underbara små vikar utefter kusten. Cala Marmols är en klar favorit. Foto: Getty images

5 sköna stränder

1. Playa Caló de Sant Antoni

Bästa kvällsdoppet

Det finns en strand i Palma, men jag föredrar att ta cykeln utefter Palmabukten till S'Arenal för kvällsdoppet. Cykelbanan börjar i Palma och guidar dig de 15 kilometerna till S'Arenal. Bakom småbåtshamnen finns en trevlig strand som är perfekt för eftermiddagshäng tills solen går ner över bergen. På stranden finns en bar och Es Caló Surf School, som erbjuder kurser i vattensporter samt hyr ut kajak, sup och utrustning för vind- och kitesurfning.

Es Caló Surf School, Carrer Roses S'Arenal





2. Parc natural de Mondragó

Naturreservat & vackra vikar

Nationalparken består av flera små vikar med sandstränder, omgivna av den barrskog som breder ut sig över 766 hektar. Den finkorniga sanden och det transparenta havet lockar många besökare under sommarmånaderna, då det blir trångt mellan handdukarna. Jag tycker att vår och sen höst är den bästa tiden för att komma hit. Klimatet gör att man orkar vandra längs de utmärkta lederna i reservatet och njuta av de olika vikarna utan att behöva trängas med folk. Det finns ett par strandbarer som serverar mat under högsäsongen.

3. Son Serra de Marina

Surfing, vilt & vackert

Det är helt klart en av mina favoritstränder på ön. Vild och vacker och ingen grotesk bebyggelse som stör naturen. Istället breder sanddynerna ut sig bakom stranden, som är drygt en halv kilometer lång. Många surfare letar sig hit, vilket ger en skön stämning. Det finns en matbutik och ett par restauranger i det lugna området med semesterbostäder. El Sol Beach Bar vid stranden är populärast och har öppet året runt.

El Sol Beach Bar, Puig de Bonany s/n Son Serra de Marina

Cala Santanyí med charmiga, lokala båtbodar. Foto: Pär Olsson

4. Cala Santanyi

Pittoreskt klippbad

Den lilla pittoreska viken är ingen hemlighet men ändå en favorit. Under sommarmånaderna kommer invånarna från Santanyí och öppnar upp sina båtbodar. De ställer ut solstolarna på klipporna för att spendera timmar med att äta, bada och skvallra. Det finns några hotell, vilket ger en känsla av badort om än i liten skala. Vid stranden ligger flera barer och restauranger där tyskarna är i majoritet – mallorkinerna håller sig på klipporna.

5. Cala Marmols

Vandra till kritvit strand

Det går bara att ta sig till Cala Marmols till fots eller med båt. Enklast är att parkera vid den gamla fyren, Far des Cap de ses Salines, som invigdes 1863. Därifrån är det fem kilometers okomplicerad vandring längs den vackra kusten. Den lilla stranden kantas av höga klippor, och den vita sanden som gett viken dess namn, Marmorbukten, försvinner ut i det turkosa havet. En perfekt utflykt som avslutas med ett dopp i det kristallklara vattnet. Glöm inte att ta med picknick!

Petra Bensland lär ut yoga på det holistiska hotellet Cal Reiet i Santanyí. foto: Pär Olsson

5 roliga aktiviteter

1. Yogaretreat

Holistisk oas

Jag älskar att börja dagen med yoga i Cal Reiets utomhus-shala. Den ligger inbäddad i trädgårdens grönska och öppnar alla sinnen innan dagen tar fart. Denna holistiska oas ligger i utkanten av byn Santanyí och fungerar både som retreat och boutiquehotell. Men alla är välkomna­ att ta del av de klasser och retreats som erbjuds. ­Restaurangen serverar vegetariska och veganska rätter i trädgården. Ekologiskt och närodlat är en självklarhet i köket på Cal Reiet.

Carrer de Cal Reiet 80, Santanyi

2. Canyoning och vandring

Äventyrligt & blött

Under våren är det högsäsong för canyoning i Tramun­tanas flodfåror. Det är kul och utmanande att fira sig ner genom forsande vattenfall och landa i det iskalla vatten som samlas i naturliga pooler på sin väg ner till havet. Proffsiga guiden Toni Rotger från Més Aventura har all nödvändig utrustning och lotsar dig ner genom passagen. Det lugnare och torrare alternativet är vandring längs den officiella leden Ruta de Pedra en Sec, med väl utmärkta vandringsleder.

Den vilda stranden vid Can Picafort får både ryttaren och hästen att trivas.

3. Rida längs kusten

Strand- & bergsridning

Det är en ren naturupplevelse att skritta fram med häst på stranden medan solen sakta färgar allt rosa. Vågorna dundrar in mot kusten och det finns inte en kotte så långt ögat når. Mallorkinen Juan Tous har lång erfarenhet av hästar och guidar små grupper längs stranden och uppe i bergen runt Can Picafort på norra Mallorca. Ridkunskaper krävs, och det är i westernstil man rider på de amerikanska hästarna.

Medelhavets klara vatten bjuder på bra sikt och vackra klippformationer. Foto: Pär Olsson

4. Dyka och snorkla

Mallorca har inga stora korallrev, men havet har format öns porösa kalksten och skapat vackra former under vattenytan. Runt ön finns flera marina reservat som lockar dykare. Santa Ponsa är en bra utgångspunkt eftersom man kan nå reservaten El Toro och Isla Dragonera med en kort båttur. Zoea Mallorca är ett seriöst dykcenter i Santa Ponsa med stor erfarenhet. De erbjuder utflykter och kurser.

Vía Creu 46 Club Náutico, Santa Ponsa

5. Vinprovning

Det vimlar av vingårdar på Mallorca, och de är koncentrerade till det centrala låglandet. Många har hakat på trenden att producera biodynamiskt eller ekologiskt. Men när Bàrbara Mesquida-Mora konverterade familjens bodega till biodynamisk 2007 var hon först på ön med att buteljera vin i den klassen. Fem år senare tog hon över gården och döpte den till Mesquida Mora. Det är alltid trevligt att komma till butiken på gården, där man kan prova vinet tillsammans med enklare tilltugg. Är man ett gäng på minst sex personer kan man boka privat visning av gården tillsammans med Bàrbara. För vinälskaren kan jag rekommendera naturvinbaren Bar La Sang på Plaça de l'Hospital 2 i Palma.