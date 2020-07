4 utflykter med tåg från London

Inte långt från storstadens myller råder den totala idyllen. Vi guidar till fyra utflykter med tåg från London – till prisbelönta vingårdar, prunkande trädgårdar och romantiska bed & breakfasts.

Cotswolds är ett blomstrande område med små stenhus som detta vackra B&B Thyme. Foto: Thyme

Den engelska landsbygden bjuder fort­farande på allt du kan fantisera om. Böljande gröna vyer från tågfönstret, de väl bevarade historiska trädgårdarna, små söta kaféer med te och hembakta scones.

Byarna runt om London i södra England prunkar, bokstavligt och bildligt. Den gamla typen av pensionat ovanför puben med flottig paj finns säkert kvar, men du kan också välja något mer samtida, fortfarande med autentisk utstrålning. Ställen som serverar råvarunära mat med naturviner och har vackra rum till uthyrning. I alla väderstreck hittar du varianter på upplevelser som omfamnar det mer naturnära och gröna. Men naturligtvis är engelsk kultur och historia alltid närvarande. Självklart står gummistövlarna uppradade i varje hallentré, och tapeter med mönster av rosor har en revival.

Köp din biljett och låt resan ut till den engelska landsbygdens brokigheter dig väl smaka!

Landskapen som omger världsstaden London andas alla landsbygd och erbjuder välkommen omväxling – en upplevelse närmare naturen. Foto: Thyme

Mat och mys i Somerset

Grevskapet Somerset, en gång jaktmarker om sommaren, ligger i riktning sydväst från London. Här lockar Glastonbury många besökare, både med sin musikfestival men också med mytiska orten Avalon som tros ha legat här och som omges av viss mystik. Landsbygden består av böljande våtmarker. Bath är den största staden och attraherar den som tycker om romerska bad.

Strax utanför Bath ligger The Pig near Bath som öppnades för ett par år sedan. The Pig är en liten livsstilskedja som driver en handfull ställen i södra England. Konceptet kallas för "restauranger med rum", en sorts modern variant på gamla engelska bed & breakfasts eller rummen ovanpå puben. Här är det istället växthuset och köksträdgården som står i fokus, maten är därför egenodlad eller kommer från lokala producenter i närheten. Man håller också en gammal ras av grisar. Från trädgård till tallrik – spenat, betor och kål växer så det knakar.

"Restauranger med rum" är den lilla hotellkedjan The Pigs koncept. Foto: The Pig

Här landar du över en helg och behöver egentligen inte lämna stället alls, istället koppla av och bort, äta och läsa, strosa och kanske ta en massage. Massagerummen är oerhört idylliska och ligger i de gamla skjulen. Två av de absolut mest charmerande rummen finner du i köksträdgården: Det lilla stenhuset The Apple Store var en gång förvaring för just äpplen, nu en mysig stuga i två våningar. Badkaret står fritt i rummet och kaminen värmer om kvällen. The Hide har liknande upplägg, de som sovit här säger att den stora flocken hjortar om närmare hundra djur gärna betar utanför stugan i skymningen. I receptionen finns det kartor över fina vandringar i omgivningarna, exempelvis runt Mendip Hills. Rum med frukost och middag för två från 2 500 kr.

Järnvägsstationen Paddington, som ligger mitt i London, är från 1830-talet och en ståtlig stålkonstruktion med glas. Det tar cirka en och en halv timme till Bath från Paddington. stationen Bath Spa ligger 20 minuter med bil från The Pig.

Thyme är ett B&B där maten står i fokus, de anordnar även matlagningskurser. Foto: Thyme

Pittoreskt i Gloucestershire

Om någon del av England personifierar den socker­söta cottagestilen så är det Cotswolds, ett blomstrande område med små stenhus. Det ryker ur skorstenarna och längs låga murar klänger rosenbuskar, en vykorts­lik och mycket romantisk bild som inte passar allas tycke. Här hittar du också marknader och trädgårdar, vingårdar och själfulla boenden. Ett ställe har allt detta under samma tak och excellerar. Thyme, ett vackert b&b som också ordnar matlagningskurser. Workshoppen "den instinktiva kocken" är deras flaggskepp och precis vad det låter som, syftet är att hitta sitt självförtroende som amatörkock, kunna identifiera fina råvaror och ta dem tillvara på bästa sätt. På Thyme börjar lektionen i köksträdgården eller ute i naturen. Caryn Hibbert, som tillsammans med sin familj grundat stället, säger att det – allt – handlar om kärleken till jorden och marken. Att odla och laga mat, att också bevara kultur och historia på ett varsamt vis.

Stillhet vid källvattenpoolen på Thyme's B&B. Foto: Thyme

Thyme är som en egen liten by, en by i byn Southrop, alldeles bedårande och perfekt för både en smak av livet här och egen återhämtning. Källvattenpool, eget spa och yogastudio. En självförsörjande gård med både restaurang och pub. Ägarfamiljen bor också här, med ungefär 30 olika rum för gäster, men de poängterar att Thyme inte är ett hotell, utan något mycket större än så. Priset ligger runt 3 000 kr per natt för två.

Tåglinjerna västerut avgår från Paddington. det tar cirka två timmar till Gloucester och ytterligare en halvtimme med taxi till Thyme.

Wilderness Reserve försöker återskapa den vilda naturen genom att restaurera stora arealer. Träd och blommor planteras, och med dessa kommer också fåglar och fjärilar. Foto: Wildnerness Reserve

Staycation i Suffolk

Eskapism av rang hittar du i Suffolk, nordost om London. Företaget Wilderness har under tjugo års tid restaurerat ett stort grönområde och här trivs nu både vilda växter och vilda djur. Här ligger även ett antal fina byggnader som tillfredsställer skilda drömmar och behov, från det lilla lugna livet till det exklusiva stora bröllopet.

Där, i skogens rand, en liten, liten stuga mitt i gröns­kan. Helt enligt tidens anda finns det ingen el i Hex Cot­tage, utan det är stearinljus och kamin som ger fladdrande ljus och sprakande värme. Wilderness är exklusivt på alla vis, det finns hur mycket personal som helst som fixar allt som gästerna behöver. En del gäster kommer med helikopter …

Hex Cottage, den minsta stugan på Wilderness Reserve, är privat belägen mellan skog och äng. Foto: Wildnerness Reserve

För den som vill aktivera sig går det att skjuta lerduvor, paddla på sjön eller fågelskåda tillsammans med en expert. Gästen är en trendig storstadsbo som vill ha det gott. På ett vis är det lite "som det var förr", samtidigt är det lite som att vara på afrikansk safari när hembiträdet vinkar, det vill säga svårt att veta vad som är dikt eller verklighet, och kanske spelar det just i det här fallet inte någon roll. Suffolk som grevskap titulerar sig gärna som en perfekt plats att vara offline på, och här finns många alternativ till egen camping. Kontrasten att en kort stund efter att ha trängts i Londons tunnelbana gå barfota på en äng med regnbågsfärgade blomster är lika paradoxal som underbar. Det kostar ca 5 000 kr per dygn att övernatta i Hex-stugan.

Från Liverpool Street går tågfärden österut. Järnvägsstationen är en av de tre mest använda i London. För att komma till Wilderness, hoppa av i Darsham, tar mellan 2 och 4 timmar. På Darsham station kan du som gäst hos Wilderness Reserve bli upphämtad.

Det vita trädgårdsrummet vid den historiska trädgården Sissinghurst Castle Garden. Foto: Penny Tweedie

Kent – trädgårdar och vin i världsklass

Sydost om London ligger Kent, kanske det grevskap som främst förknippas med vin och trädgårdar. Många historiska trädgårdar, och även byggnader, omhändertas och bevaras av välgörenhetsorganisationen National Trust i England. En av landets mest omtyckta trädgårdar är en av National Trusts protegéer, nämligen Sissinghurst Castle Garden. Det äkta paret Vita Sackville-West och hennes man Harold Nicolson, hon adlig och han politiker, förälskade sig i platsen och bodde här i början av 1900-talet, fram till deras död på 60-talet.

Deras liv omskrivs som överdådigt, båda hade passionerade relationer vid sidan av äktenskapet, hon med kvinnor och han med män. Bohemiska och okonventionella, moderna föregångare på många vis. Vita klädde sig gärna i byxor, stövlar och storskjorta, gick omkring i trädgården med sin flock av hundar. Hon var även mecenat för den intellektuella Bloomsburygruppen och hade en kärleksrelation med författaren Virginia Woolf. Trädgården är en cottage garden i sin fulla prakt, här ryms poesi och skönhet i överflöd.

Det går att bo och äta middag alldeles bredvid slottsträdgården, hos Sue och Frazer Thompson som driver Sissinghurst Castle Farmhouse som är ett ombonat b&b. De har sju rum, i bokningsbekräftelsen står det att incheckningen öppnar vid tre och att det då serveras tea and cake, vilket ingår i priset.

Vingården Chapel Down är något av en pioniär inom engelskt vin idag, särskilt när det kommer till de mousserande vinerna "English fizz". Foto: Chapel D

Omgivningarna lockar till promenader och kanske eget skrivande för den som har litterär läggning, byarna ligger på rad och under sommaren blommar fälten. Inte långt härifrån ligger en av de stora vingårdarna, Chapel Down. Vingården har gått i bräschen för engelskt vin av idag, särskilt mousserande viner, "English fizz", då de tillämpar samma metoder som man gör i franska Champagne. För besökaren finns det en lärorik guidad tur att följa med på, självklart med vinprovning. Restaurangen The Swan ligger med vidunderliga vyer över odlingarna, här serveras en avsmakningsmeny värd tågresan.

Ett rum på Sissinghurst Castle Farmhouse kostar runt 2 000 kr, boka i god tid under sommarmånaderna. Guidad tur på vingården Chapel Down bokas bäst i förväg, och bord på The Swan likaså.

Victoria är ändstation för tågen som kör sydost om London, stationen är uppkallad efter monarken med samma namn. Närmast Sissinghurst ligger stationen Staplehurst, tar cirka en timme från Victoria.