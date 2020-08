10 lugna favoriter på magiska Ibiza

Ön förknippas ofta med ett nattliv som aldrig sover, men partyryktet är starkt överdrivet –

söker man sinnesro, vacker natur och lugna stränder så finns det i överflöd på Ibiza!

Ibiza har mycket att erbjuda den som söker lugn och ro. Foto: Getty images

1. Benirrás

Hippieliv i solnedgången

Redan på 60-talet blev stranden Benirrás en plats för hippies från hela världen att samlas på. Fortfarande inger Benirrás en särskild känsla, även om det blivit mer tillrättalagt med asfalterad väg, ordnad parkering och trendig restaurang. Mitt i sommaren är det ett sådant tryck här att vägen blir oframkomlig de sista kilometrarna och det står horder av turister med sina kameror för att ta bilder på dem som trummar ner solnedgången. För detta är den stora attraktionen – varje kväll sitter en eller flera personer och trummar när solen sänker sig i Medelhavet. När det är lågsäsong är det fortfarande en fin upplevelse, ganska magiskt faktiskt.

Små stränder med klart vatten. Foto: Spanska turistbyrån

2. Cala d'En Serra

Kristallklart bad

Livet på Ibiza händer till stor del på stränderna, den lilla ön har runt sextio stycken (jag har räknat). Det finns hemliga klippstränder för nakenbad och bekväma familjestränder med mjuk sand, och allt däremellan. Cala d'en Serra ligger på den nordligaste spetsen och kräver en brant vandring innan belöningen av kristallklart vatten och viss avskildhet kommer. Precis som många andra stränder finns här en liten chiringuito, en enkel strandbar med mat och cocktails.

3. Es Vedra

Myt eller sanning?

Det sägs att kompassnålen snurrar när båtar kommer för nära. Es Vedra är en klippformation utanför öns sydvästra kust som omsusas av otaliga sägner och myter. Många, eller antagligen alla, av öns wellnessretreats gör en utflykt hit. Att yoga eller meditera i soluppgången med Es Vedra i blickfånget är vackert. Och väldigt typiskt Ibiza som är en plats till brädden fylld av historier om magnetfält och diverse krafter. Vilket är en del av charmen med den här lilla ön.

Yoga och meditation är viktigt på Ibiza, och Ibiza Retreats är en av pionjärerna. Foto: Getty images

4. Ibiza Retreats

Vägen till lycka

Till Ibiza har människor kommit för att hitta sig själva i åtminstone sextio år. Sålunda finns det enormt många yoga- och meditationslärare från hela världen på ön. Oftast bokar man sin önskade lärare eller terapeut som kommer till hotellrummet eller huset man hyr. Vill man istället ta sig ett helgretreat eller en yogaklass i grupp finns det flera ställen. Många av retreaten hålls i vackra hus, man äter nyttigt och tar på alla sätt hand om sin kropp och själ. Ibiza Retreats har funnits länge och är en ansedd sambandscentral för "wellness" på Ibiza. Det drivs av två brittiska kvinnor som bor på ön. En annan lärare som drar utövare till ön är kundaliniyogaläraren Trish som har måndagsklasser, drop-in, året om i ett hus uppe i bergen ovanför Xuclarstranden i norr.

Restaurangen La Paloma är en mötesplats med stort hjärta. Foto: La Paloma

5. La Paloma

Familjär restaurang

Min egen favoritrestaurang är La Paloma, bakom kyrkan i byn San Lorenzo bland citronträd och trendiga bohemer. Ett modernt Medelhavskök med de allra bästa råvarorna från lokala bönder. Kocken är matriarken Prasuna, född i italienska Toscana men en världsresenär som tagit med sig matkultur från både Israel och Indien. Allt på La Paloma är en fröjd, Prasunas stora familj hjälper till, det stökas och surras. Öppet för lunch och middag, nuförtiden är det bäst att boka bord i förväg.

I byn Sant Joan ligger The Giri, ett familjeägt boutiquehotell med ayurvediskt spa. Foto: The Giri

6. Sant Joan

Pånyttfödd by

Danska Rosa förälskade sig i ön och har sedan hon slog sig ner i Sant Joan med sin familj också förändrat den lilla byn. Familjen öppnade The Giri, som är ett boutiquehotell med kafé och restaurang i byggnaden bredvid, och gav hela byn nytt liv. Den populära helgmarknaden med ekologiska grödor från omgivningarna, dessutom mycket annat lokalt hantverk, vågar jag påstå har med Rosas driv att göra. Först marknad, sedan middag i sällskap av goda vänner, gärna ute i köksträdgården på baksidan.

7. La Luna Nell'Orto

Middag under bar himmel

Inne i Sant Miquel, ännu en söt by på den norra delen av ön, i ett vackert gammalt hus med ett matrum av terrasser under bar himmel ligger La Luna Nell'Orto, en bar och restaurang. Här äter vi handgjord färsk pasta och dricker alldeles för mycket söt örtlikör till efterrätten.

Finca Can Martí är en själfull, ekologisk gård. Foto: Can Marti

8. Finca Can Martí

Ekoturismens förkämpe

Finca Can Martí ligger strax utanför byn Sant Joan i en grönskande dal med fjärilar och trollsländor. Huvudhuset är en klassisk vitrappad 400-årig finca, och stället erbjuder flera olika slags rum med frukost eller ett eget hus med självhushåll att hyra. Can Martí är en pionjär inom ekoturism på ön, med egna ekologiska odlingar som har tagit form i samspel med naturen. Det finns många tjusiga spaställen på Ibiza, men härligaste upplevelsen finns på Can Martís eget hammam med en naturlig pool.

Vikar med vindpinade skjul för fiskebåtar, perfekta för en siesta – efter att ha frågat ägaren! Foto: Getty images

9. Santa Agnès

Vandring i pinjeskog

I området runt byn Santa Agnès bor det fortfarande mest bönder som brukat marken i generationer. Häromkring finns också stora pinjeskogar som sträcker sig ut mot den norra kustens klippväggar och som det har blivit populärt att vandra i. Det finns få djur att spana efter, men marken är täckt av vilda örter och blommor. Insprängda i naturliga grottor ligger fiskarnas skjul av vindpinat trä, skydd för deras små båtar och övernattningsplats. Det är också perfekta solskydd för eftermiddagsvila, men fråga ägaren först.

10. La Granja

Den röda jorden

La Granja ligger på öns nordvästra sida med byn Sant Mateu som närmaste granne. La Granja är en lyxversion av agroturismo, som öns traditionellt lantliga familjehotell heter. Dyrt och omsusat sedan det öppnade 2016. Hit hittar Ibizas nyaste turistklientel, de som är ekonomiskt välbemedlade. Men det är också ett bevarandeprojekt och en gård med biodynamiska odlingar i den mörkröda bördiga jorden. Här hålls gamla lantraser, både grisar och hönor. Du kan äta här, eller ta en workshop i odling.