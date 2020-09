Vandra i Grövelsjön – 3 dagsturer på fjäll och i skog

Dalarna har det mesta man kan önska sig i semesterväg – härliga städer, mycket historia och så vandring också förstås. Vi tipsar om tre dagsturer i Grövelsjön!

Vi tipsar om tre dagsvandringar i Grövelsjön. Foto: Tobbe Nilsson

Byn Grövelsjön hittas i de nordligaste delarna av Älvdalens kommun, ett stenkast från norska gränsen. Trakten är en utepärla vinter som sommar. Smidigast reser du hit med bil. Annars tar du dig med tåg till Mora och därifrån buss 304 och 396. Resa med kollektivtrafik tar exempelvis cirka åtta timmar från Stockholm och tolv timmar från Göteborg. Boenden som STF Grövelsjön Fjällstation, Lövåsgårdens Fjällhotell och Storsätra Fjällhotell är alla bra utgångspunkter för fina dagsturer på fjäll och i skog.

Storvätteshågna

Bestig Dalarnas och Svealands högsta fjäll Storvätteshågna (1 204 m ö h) och du får en dagstur med öppna och vackra vyer över Grövelsjöfjällen. Leden upp till Dalarnas tak är lättvandrad men utmanar med en del tuffa stigningar. Gassar solen kan du längs vägen ta ett dopp i Övre Fosksjön. Räkna med 19–21 kilometer beroende på varifrån du startar. Turen gör sig också bra som stiglöpning för den som mäktar med!

Silverfallet

Står en lättare dagstur på schemat är vandring till Silverfallet, med start vid Sjöstugan nära STF Grövelsjön, ett bra beslut. Turen på totalt sex kilometer visar upp fin fjällmiljö och passar både familjens seniorer och juniorer. Slå lunchläger vid fallet och ta samma väg tillbaka.

Hösten gör Grövelsjön väldigt vacker för vandring! Foto: GettyImages

Båt + vandring

Ta båten M/S Sylöra över Grövelsjön och gå tillbaka på västra eller östra sidan om sjön. Båtturen, som tar cirka 35 minuter, gör också en avstickare resterna av en Heinkel 111 som under andra världskriget, och nazisternas ockupation av Norge, nödlandade på sjön. Väl framme på andra sidan sjön tar den 9 kilometer långa Linnéstigen en tillbaka till Sjöstugan.

OBS! Gränsen till Norge är stängd just nu p.g.a corona, men M/S Sylöra har fått dispens att köra passagerare över till Sylen. Det är sedan tillåtet att vandra via Linnéstigen tillbaka till Sjöstugan. Det är även tillåtet att vandra utefter leden Sylen-Hävlingen. Det är inte tillåtet att fortsätta in i Norge!