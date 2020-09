Minguide till romantiska Orust

Vare sig du är ute efter en romantisk getaway eller en aktiv semester kan Orust komma till undsättning. Vi tipsar om boende och aktiviteter som vandring och utflykt med kajak.

Romantisk getaway eller paddla kajak – på Orust kan du uppleva båda! Foto: Roger Borgelid/Westsweden.com

Orust är Sveriges fjärde största ö, och runt om breder sig ett kluster av lika natursköna öar ut sig – varav några är bebodda, till exempel Flatön, Lyrön, Härmanö, Gullholmen, Käringön och Malö. Orust gör sig allra bäst på sommaren och bjuder på paddlingsvatten för alla nivåer. Hit tar du dig enklast med bil. Alternativt ta dig till Stenungsund, Uddevalla eller Göteborg och därifrån med buss till antingen Henån eller Varekil.

Vandra

Utgå från Henån och starta där vandringen mot utkikstornet Svens Altare. Leden är på totalt sex kilometer och visar upp Orusts allra bästa sidor. Ädellövskog, vibrerande fågelliv och blomsterparken vid Hålta vatten är några av höjdpunkterna, innan du når Svens Altare (105 m ö h) för utsikt över Orust och kustområdet.

Paddla kajak

Starta vid Stocken Camping, där finns också kajak att hyra för den som saknar. Börja dagen med att ta dig till Herman Huvud på ön Hermanö, räkna med 1,5–2 timmar. Där finns det gott om mysiga sandstränder, laguner och småöar – perfekt läge att ta lunchpaus. Finns det must kvar i armarna tar du dig vidare 40 minuter till Vallarö. 30 minuter bort väntar Käringön med trevliga promenadstråk och restauranger.

Ta och koppla av på Käringön. Foto: GettyImages

Boende

Det finns olika boenden som passar såväl olka budgetar som smak. Här är ett axplock!

STF Tofta Gård

Här bor du lantligt och nära havet. Hemtrevliga rum med tillgång till kök för självhushåll. Rummen har 2-4 bäddar. Dusch och toalett delas av 2-3 rum, i många rum finns handfat. Öppet från mitten av april till mitten av oktober.

Pris: Från 390 kronor/natt i budgetrum eller 570 kronor/natt i tvåbäddsrum.

Slussens Pensionat

Restaurang och hotell vid havet som varje sommar bjuder på konserter. Du kan boka bord och äta middag alternativt boka en ståplats i baren. Under veckodagarna kan man bo på hotellet och under fredagar och lördagar kan man köpa paket med boende och konsert. Passa på att njuta av salta bad, solvarma klippor och fantastiska cykelvägar på Orust under dagen.

Pris: Från 1490 kr/natten på veckodagar och från cirka 4390 kronor paket med konsert och övernattning

Lotshotellet Käringön

Ett litet boutiquehotell som fungerar lika bra för romantisk getaway och bröllop som för en konferens, hummerfiske och julfirande. Vacker beläget på norra Käringön bland klippor, bryggor och röda hus. På sommaren kan man njuta av hotellets Crêperie. Ta dig hit? Ta bil eller buss till Tuvesvik och färjan därifrån.

Pris: Från 2395 kronor/natt för dubbelrum inklusive frukost.