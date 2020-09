12 svenska hotell vi drömmer om att bo på

Vissa hotell är så mycket mer än en god natts sömn. Vi listar naturnära, familjära och innovativa ställen värda att resa till bara för boendets skull.

Vi listar svenska hotell värda en omväg och tipsar om saker att göra runt omkring. Foto: Christian Gård/Ästad vingård

Scouterna 2.0

Naturbyn, Värmland

I en stillsam vik vid sjön Eldan i Värmland kan du sova högt bland trädkronorna, vaggas till sömns på vattnet i en husbåt eller slumra i timrade stugor. Allt du ser och rör i Naturbyn är ekologiskt, handbyggt och hållbart. Glöm wifi och elektricitet. Här är det naturen som styr, och det finns tillgång till kanoter, fiskeredskap, bastu och middagar vid öppen eld av naturens skafferi.

Från 2 095 kr/natt för två–fyra personer.

Runt Naturbyn i Värmland är det naturen som styr.

Havsnära & hummersafari

Everts Sjöbod, Bohuslän

Ett besök på Everts Sjöbod, strax utanför Grebbestad på Västkusten, erbjuder första parkett till salt hav och traditionellt fiskeliv. Här sover du skönt i ett av de havsnära rummen, men det är i den traditionella sjöboden från 1800-talet som allting händer. Följ med ut på havet för att fiska makrill, vittja hummer- eller krabbtinor och lär dig allt om ostron.

Njut av en brakmiddag i havets tecken och avsluta dagen med ett dopp i badtunnorna som blickar ut över det stora blå. Den som blir rastlös kan låna cyklar för att cykla in till Grebbestad eller utforska kustvägen och de små samhällena i området.

Från 1 425 kr/natt för dubbelrum.

Njut av havet och hummersafari på Everts Sjöbod, Bohuslän. Foto: Robert Dahlberg/vastsverige.com

Skärgårdsglamping

Fejan, Stockholm

Söker du en kompromiss mellan bekväma hotellnätter och fridfull camping är Fejan Canvas Hotel ett fint alternativ. På den pittoreska ön Fejan i Stockholms skärgård är tälten uppgraderade med stora, sköna dubbelsängar, fluffiga täcken och andra bekvämligheter som får tältvistelsen att kännas som en hotellnatt i naturen.

Förutom matlagning över öppen eld och frukostkorgar som levereras till tältet på morgnarna kan man skräddarsy kajakutflykter och outdoorkurser i Kajakladan (som för övrigt har sängar på loftet för större grupper). Missa inte våffelkaféet för en nygräddad sockerkick med sylt och grädde.

Från 3 790 kr/natt för två personer inklusive frukost & middag. Ta Passbåten från Räfsnäs brygga alternativt färja med Waxholmsbolaget från Strömkajen.

Vad sägs om att tälta med lite extra lyx på Fejan i Stockholm. Foto: Samy Dahlman/Fejan Outdoor

Paddla till din alldeles egen vik i Stockholms skärgård. Foto: David Kvart

Kreativ bruksmiljö

Fengers Husrum, Dalsland

Fengers Husrum bjuder på hemma hos-känsla i vacker bruksmiljö i Sveriges sjörikaste landskap. De fyra rummen är inredda med vintagemöbler, vinylgrammofoner, böcker och skivsamlingar, och blir du förälskad i något är det bara att säga till, allt är nämligen till salu. Blir du sugen på att själv vara kreativ så erbjuder Fengers tillsammans med lokala hantverkare kurser i allt från möbeltapetsering, keramik och smide till surdegsbakning och kafferostning. Utforska också området vattenvägen genom att hyra kajak för en paddeltur längs den berömda kanalen.

Från 895 kr/natt för dubbelrum.

Strax intill Fengers ligger Not Quite med konsthallar, gallerier och kafé. Foto: Katrin Baath

Miljonstjärnig weekend

72 Hour Cabin, Dalsland

Somna under stjärnorna och vakna till ljudet av skogens sus, vattnets kluckande och solens uppgång. På ön Henriksholm i sydöstra Dalsland ligger en handfull unika glashus utspridda i naturen. Projektet 72 Hour Cabin började som ett experiment för att se vilken effekt naturen kan ha på stress. Positiva resultat ledde till att fler glashyttor adderades runt om i Dalsland, och du kan nu boka din egen weekend i total isolering.

För att besöka glashusen på ön Henriksholm blir du upphämtad med båt. I priset ingår måltider på närodlade råvaror i den gemensamma Paviljongen samt tillgång till fiskeutrustning, kajak, bastu och 100 procents lugn och ro.

Glashusen finns på Henriksholm, i Bengtsfors och i Dals Långed. Ca 3 300 kr/natt för två personer inklusive måltider.

Vad sägs om en weekend i naturen? 72 Hour Cabin utlovar frisk luft och 100 % lugn och ro. Foto: Copenhagen wilderness/vastsverige.com

Designspa & norrsken

Arctic Bath, Lappland

Arctic Bath i Harads är lika mycket ett lyxigt spahotell som ett monument och en hyllning till de svenska skogarna. Den cirkelformade huvudbyggnaden är inspirerad av timmerflottningens tidevarv och ser ut som en blandning av ett jättelikt fågelbo och ett plockepinn. Dessutom fritt flytande på Luleälven. Checka in i någon av de 12 stugorna, njut av spa och bastu och följ med på kanotturer, älgsafari, björnskådning, eller varför inte örtvandring? Här finns dessutom bästa förutsättningar för att se norrsken!

Från 9 600 kr/natt för dubbelrum inklusive 5-rätters middag för två personer och spa-access.

Genomtänkt arkitektur och ett lyxigt spa väntar på Arctic Bath i Harads. Foto: Daniel Holmgren

Månlandskap & gin

Fabriken Furillen, Gotland

Fabriken Furillen är ett mecka för modenördar, matnördar, naturnördar – ja, helt enkelt alla som uppskattar ett udda och unikt ställe där rå industrimiljö möter nordisk design och elegans. Hotellet ligger i en gammal kalkstensfabrik på nordöstra Gotland omgiven av ett månlikt landskap på 583 hektar mark. Den karga halvön är därför perfekt att utforska med hotellets cyklar eller för den som vill strosa längs stenstränder i total tystnad.

På hotellet produceras egengjord gin på vilda örter, menyerna är välkomponerade och rummen trendiga och stilrena. Bli inte förvånad om du springer in i ett kamerateam, då udden är en välbesökt plats för filminspelningar och modefotograferingar.

Från 1 850 kr/natt för dubbelrum.

Fabriken Furillen ligger i ett månliknande landskap på nordöstra Gotland och är ett mecka för design- och modenördar. Foto: Fabriken Furillen

Design & mat

Örum 119, Skåne

I en före detta skola på Österlen, mittemellan de skånska byarna Löderup och Örum, ligger ett gårdshotell med vedugnspizzeria, glassverkstad, gårdsbutik, trädgårdsland och orangeri. På Örum 119 står hantverk och omsorg i fokus. Hotellet är skräddarsytt för att skapa lugn och harmoni, med nordisk design av bland andra Nirvan Richter som är grundare av Norrgavel.

Slå dig ner i det ljuvliga biblioteket för en stunds avkoppling och ta sedan del av Mat & Prat med köksmästaren Linus Persson som tar med dig på en kulinarisk resa genom Österlen. Sover gör du gott i något av de väldesignade rummen eller i Norrgavelhuset.

Från 2 195 kr/natt för dubbelrum.

På Örum 119 får du följa med på en kulinarisk resa genom Österlen. Foto: Örum 119

Ekologiskt i skogen

Stedsans, Halland

Mitt i de halländska skogarna ligger ekoretreatet Sted­sans som laborerar med frågeställningen om det går att leva från naturen utan att påverka miljön. Sju arkitektritade trähytter ligger vackert belägna i en skogsglänta intill sjön Halla, där en flytande bastu och ett utomhusspa bjuder in till njutning. Måltiderna tillagas över öppen eld av råvaror som plockats i området.

Är du sugen kan du följa med på en guidad tur för att hitta örter, växter och råvaror som sedan tillagas och serveras à la fine dining på en finkrog. Ta med en varm tröja, ett par ordentliga skor och ett öppet sinne för en upplevelse där vällagad mat, naturviner och frisk luft står i fokus.

Från 9 000 kr/natt för två personer inklusive 5-rätters middag och faciliteter.

Trähytterna på Stedsans är byggda i naturmaterial för att smälta in i naturen. Foto: Stine Christiansen

Badtunna och bastu finns att tillgå under svala sommarkvällar. Foto: Stine Christiansen

Bo på vingård

Ästad Vingård, Halland

Från början ett traditionellt lantbruk, idag en prisbelönt vingård med höga ambitioner och rustik elegans. Ästad Vingård är Sveriges största vingård och drivs av en syskontrio som sett till att matglädje och förstklassigt vin varvas med spa, vilda djur och aktiviteter som Fångarna på gården där tävlingar om gårdslivet stillar såväl de yngstas som de äldstas leklust. Välj mellan högteknologiska rum med egen bastu eller enklare, timrade stugor.

Följ med på vinprovningar eller vin­vandringar bland riddarliknande fort och koppla av på gårdens imponerande spa med undervattensbastu och badtunnor.

Övernattning, guidad vintur och -provning och 4-rätters gårdsmeny kostar från 1 685 kr/person.

Ambitiöst spa som smälter samman med naturen. Foto: Ästad Vingård

Njut av egenproducerat vin och 4-rätters gårdsmeny. Foto: Ästad Vingård

Konstnärlig oas

Stelor, Gotland

Stelor är ett familjärt gårdshotell vackert beläget i Västergarn söder om Visby. Huvudpjäsen är ett stenhus med anor från 1800-talet med sju lantliga rum som lokala konstnärer fått pryda med sina verk. Runt omkring samlas köksträdgården, ladan och de lådcyklar man kan låna för utflykter i området. Följ med och skörda hos odlaren Gunnar, hälsa på djuren hos bonden Torbjörn eller ta en tur till Tofta strand där Surflogiet hyr ut brädor för den som vill testa de gotländska vågorna.

På somrarna hålls konserter i ladan med artister som Sarah Klang och Uno Svenningsson, och på söndagarna är det ­lammgrillning i samklang med husbandet som gäller. Under lågsäsong kan den som vill slå på stort och hyra hela hotellet med plats för 14 vuxna.

2 250 kr/natt för dubbelrum. Hela hotellet kostar ca 25 000 kr/natt för 14 vuxna.

På gotländska Stelor känner du dig snabbt som hemma. Foto: Stelor

Hisnande Hälsingehytt

Bergaliv Landskapshotell, Hälsingland

Högt upp på Åsbergets brant vid Orbaden ligger en minimalistiskt inredd stuga i två våningar. Lofthuset är Bergalivs första av fyra retreathus i Hälsingland som tar upp kampen om Sveriges naturskönaste hotell. Ljusa träslag i björk och ask gör att stugan smälter in i det gamla kulturlandskapet utefter Ljusnans dalgång, och inredningen är sparsmakad. Här står naturen i fokus, något som blir tydligt när du checkar in via Orbadens Resort & Spa och erbjuds en karta för en timmes vandring till stugan samt en ryggsäck med hälsingedelikatesser till kvällssupén.

Lofthuset är placerat vid den före detta skidanläggningen Orfabacken, och liftstationen vid botten är numera ombyggd till ett bryggeri för ekologiskt öl. Här väntar också den 18 mil långa Hälsingeleden.

Från 2 325 kr/person med access till Orbaden Spa & Resort.