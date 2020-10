9 anledningar att upptäcka och älska Tasmanien

Australien är ett populärt resmål, men många hinner bara med delar av östkusten, några avstickare till Stora Barriärrevet eller inåt land. Men missa inte Tasmanien – här kommer nio anledningar att älska denna fantastiska ö!

Wineglass Bay är ett av Tasmaniens natursköna dragplåster. Foto: GettyImages

Upptäck Hobart

Det är något med öar. Man kan känna sig liten och isolerad, avlägsen från resten av världen och samtidigt så osminkat närvarande i nuet och platsen. Tasmaniens städer är små, vissa är pittoreska, medan andra är platser som gud glömde. Delstatens huvudstad Hobart är en lagom stor stad med bra matställen och ett schysst hamnområde.

På Salamanca Market kan man hitta hantverk, konst, smycken och massa läckra delikatesser att provsmaka och ta hem. Blir man lack på stadskänslan finns omkringliggande naturupplevelser med närliggande till vandringar – bland annat upp på Mount Wellington.

Utsikt över Hobart från Mount Wellington. Foto: GettyImages

Besök MONA

Hobarts glittrande kronjuvel är det världskända konstmuseet MONA, Museum of Old and New Art. Ägaren David Walsh grundade museet 2011 efter att ha stängt sitt tidigare museum "Moorilla Museum of Antiquities". Renoveringar för 75 miljoner dollar och voilá – världen fick MONA!

När Walsh grundade MONA var tanken att all galen och ratad konst skulle få plats här vare sig publiken tyckte om det eller ej. Det är ibland kontroversiellt och förbluffande, men alltid intressant. För bästa upplevelsen bör man ta museets katamaran från centrala Hobart. På vägen får man en guidad tur om staden och platsens historia.

Börja konstrundan på MONA med en båttur från centrala Hobart! Foto: Helle Kikerpuu

Konst från Gilbert & George på MONA. Foto: Helle Kikerpuu

Vandra i nationalpark

I Cradle Mountain-Lake St Clair National Park finns en mängd vandringsleder som passar för såväl långa som korta äventyr. Här finns skogar, djupa raviner, alpina sjöar och snöbeklädda bergstoppar – allt en vandrare kan önska och så den populära vandringsleden Overland Track som lämpar sig för vana vandrare. Sträckan är 65 kilometer ena hållet och tar sex dagar att avverka. Det obligatoriska passet kostar cirka 1200 svenska kronor för en vuxen.

Dove Lake i Cradle Mountain-Lake St Clair National Park. Foto: GettyImages

Glasklart måste: Wineglass Bay

Wineglass Bay är ett dragplåster på Tasmanien. Vikens kritvita strand, i en vacker halvbåge mellan grönskande berg, och klara vatten är ögongodis. Stranden går bara att nå efter en kortare vandring, men de flesta vänder tillbaka efter att ha nått den kända utsiktsplatsen halvvägs. Fortsätter man 2 kilometer når man en strand som inte är fullpackad av turister och det klara vattnet svalkar. Det må se drömskt ut men glöm inte att vattnet kan vara rätt så kallt, även under sommarmånaderna.

Vykortsvackra Wineglass Bay. Foto: GettyImages

Möt en Tasmansk djävul

Den tasmanska djävulen, eller pungdjävulen som den också kallas, lever i det vilda på Tasmanien. Nu har ett projekt påbörjats för att återföra djuret till andra delar av landet, vilket lett till att 26 individer sedan hösten 2020 lever på Australiens fastland för första gången på 3 000 år.

Men på Tasmanien kan man passa på att besöka Devils @ Cradle för att se djuren lite närmare. Här arbetar man för att rädda och informera allmänheten om den tasmanska djävulen samt två andra hotade pungdjur.

Tasmanska djävulen sägs ha fått sitt namn efter sitt läte som uppfattades som skräckinjagande av de första européerna som kolonialiserade ön. Foto: GettyImages

Historiska Port Arthur

Port Arthur grundades runt 1830 som en utskeppningshamn för timmer, men redan 1833 blev den en fångkoloni för brottslingar från Storbritannien. Om man är det minsta intresserad av historia är Port Arthur ett givet besöksmål. Ta del av olika livberättelser från fångar som vistats på platsen.

Trots sin mörka historia som är knutet till platsen är omgivningen otroligt naturskön och det är trevligt att sitta på grässluttningarna och ta in de gamla fängelsebyggnaderna och havet.

De flesta byggnader i Port Arthur är idag mer eller mindre ruiner. Foto: GettyImages

Heta Bay of Fires

Viken har fått sitt namn från färgen på stenarna som uppstått från en speciell lav. När solen går ner på kvällen kan det verkligen se ut som att stränderna brinner. Här finns långa vita stränder som passar barnfamiljer och surfare, små steniga vikar och undangömda småstränder där man kan bada, snorkla och sola ostört på de varma klipporna.

Stanna till solnedgången och se Bay of Fires lysa upp. Foto: GettyImages

Ångtåg: Strahan – Queenstown

Tågkommunikationer på Tasmanien är egentligen inget att tala om, men mellan Strahan och Queenstown kan man hoppa på ett pittoreskt ångtåg och luffa genom subtropisk skog, förbi raviner och floder.

Dessutom finns det flera roliga aktiviteter man kan göra vid sidan om tågresan där man kan vandra genom skogar, hänga med på forsränning och guidade turer. Beroende på aktivietet kan du sätta av en hel- eller halvdag för äventyret!

Testa öns viner

Vin från Tasmanien börjar bli mer och mer populärt och två vindistrikt att kolla in är Tamat Valley och Pipers River. Staden Launceston är en perfekt utgångspunkt för besök olika gårdar i dessa distrik, bland annat Velo Wines, Bay of Fires Winery, Jansz Tasmania och Pipers Brook.

På grund av sitt lite kallare klimat är Tasmanien en plats som utmärker sig gällande pinot noir, chardonnay och riesling, men det är mousserande viner som är den verkliga stjärnan på ön!