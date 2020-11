19 guldkorn i Norge – sevärdheter, mat och spektakulär natur

Man behöver inte alltid åka långt för att hitta det exotiska. Vårt grannland sitter på majestätiska berg, turkosa fjordar och spännande städer. Här är våra 19 norska höjdpunkter!

Inför nästa resa till Norge – kolla in våra 19 guldkorn för en oförglömlig upplevelse. Foto: GettyImages

En tyst oas

Arctic hideaway

Föreställ dig en plats där du bara kan vara. Där midnattssolen stryker dig mjukt på kvällen, tystnaden ramar in upplevelsen och där du från bastun kastar dig rakt ner i havet och kryper iland på vad som mer eller mindre är din alldeles egen ö. The Arctic Hideaway är ett litet kluster av lyxiga designhytter på en ö mitt i havet och med Lofotveggens fjälltoppar som kuliss. Här hyr du hela stället för dig själv, med cirka 8–10 bäddar, eller delar utrymmet med andra resenärer som också sökt inspiration, lugn och ro.

Kontakta hotellet för kostnadsförslag/natt. Snabbåt från Bodø tar ca 75 minuter.

Minimalistiskt och stilrent på The Arctic Hideaway. Här står naturen i fokus. Foto: Pasi Aalto

När våren tittar fram kan man plocka kammusslor vid strandkanten. Foto: Martin Losvik

Glaciärvandring och kajakpaddling

Nigardsbreen, Jostedalen

Nigardsbreen är en del av den mäktiga Jostedalsbreen och den lättast tillgängliga glaciären i Norge. Du kan ta en båt över vattnet för att nå glaciären, men för bästa upplevelse följer du med på en guidad tur upp på isen. Är du i någorlunda god form blir detta en dag du sent kommer att glömma.

I Jostedalen kan du också paddla kajak på flera av glaciärsjöarna – en upplevelse du annars måste ta dig till de arktiska regionerna för att kunna få.

Skruvad arkitektur

Kistefos, Jevnaker

De gamla tegelbyggnaderna, de vackra omgivningarna, Randselvens kluckande och skulpturparken med verk av några av världens bästa skulptörer och konstnärer, som Anish Kapoor, Elmgreen & Dragset och dansk-isländska Olafur Eliasson, är en attraktion stor nog i sig.

Men nu har Kistefosmuseet fått ytterligare en sevärdhet – en bro. Bron, som vrider sig över floden, kallas The Twist och sätter inte på något sätt annan konst på museet i skuggan men visar att också arkitektur kan vara konst. För alla konstintresserade är Kistefos en destination i sig, men det gör ju ingenting att det bara är 5 kilometer till en annan attraktion, Hadeland Glassworks.

Norges nya, tvinnade bro visar att arkitektur också kan vara konst. Foto: Laurian Ghinitoiu

Norges vackraste cykelväg

Haugastøl–Flåm

Detta måste vara Norges vackraste cykelväg. Den börjar vid Haugastøl och fortsätter till Finse som ligger på 1 222 meters höjd, men eftersom vägen går jämte järnvägen slipper du de riktigt branta backarna. Från Finse går vägen ner till Hallingskeid och sedan till Myrdal station innan den kastar sig nedför de branta sluttningarna till Flåm och havsnivån. Stora höjdskillnader, en fantastisk tur. Räkna med två dagars äventyr innan du enkelt kan ta Flåmsbanan tillbaka – eller snabbåten från Flåm till Bergen och tåget därifrån.

Fantatiska öar

Træna

Från däck på färjan MF Husøy syns bergstopparna på ögruppen Træna. Känslan att vara på väg mot ett oupptäckt äventyr kittlar inom en när man färdas mot Norges kanske mest spännande öar. Platsen är dock långt ifrån oupptäckt, då man funnit spår av bosättning sedan tidig stenålder.

På Sanna – ön med alla berg – kan du känna svunnen mystik i den stora grottan Kirkhelleren. Här har man hittat objekt som vittnar om att människor har bott här i hela 9 000 år. På ön finns flera grottor att utforska liksom en 300 meter lång, mörk tunnel som leder till toppen av bergen (kom ihåg att ta med ficklampa).

De flesta av kommunens 500 invånare bor på Husøy. Här spirar kreativa krafter som vill föra vidare arven från ett av Norges äldsta fiskesamhällen. Fisket är viktigt, men Traena Music Festival är kanske anledningen till att många känner till skärgården idag.

Hyr kajak eller SUP-bräda och paddla längs kusten, våga dig uppför Trænstaven och öhoppa sedan till Selvær som guppar längst ut i skärgården med fastlandets bergsväggar i ryggen och det stora havet vid horisonten.

Natursköna Træna. Ta färjan till några av Norges mest spännande öar. Foto: Julie Luneborg

Vandra genom Gudbrandsdalen

Lillehammer–Trondheim

Det är långt ifrån nödvändigt att ha en religiös övertygelse för att gå denna vandring. Detta är först och främst en resa genom norsk inlandskultur, genom ett vackert och distinkt kulturlandskap.

Vandringen börjar i Lillehammer, går genom Øyer, Ringebu och Fronsbygdene. Stanna en natt på Sygard Grytting, mellan Hundorp och Vinstra – en gård som har anor från 1300-talet och där dagens ägare är 13:e generationen. Fortsätt sedan till Otta och Sei.

Många väljer att avsluta vandringen på den medeltida gården Jørundgard, uppbyggd efter den kända författarinnan Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Andra följer den välmarkerade vandringsleden vidare över Dovrefjell och till pilgrimsfärdens naturliga mål – Nidaroskatedralen i Trondheim.

Det kan låta lite torrt, men det är det inte. Leden går genom gårdstun, över broar, fält och skogar med möjligheter att tillbringa nätter i timmerhus, på små pensionat eller på själva Dale-Gudbrands Gård, ett hövdingasäte och plats som kan kopplas till Olav den heliga och som är ett av de sex regionala pilgrimsfärdscentrumen i Gudbrandsdalen.

Pilgrimsvandra genom Gudbrandsdalen! Foto: David Tett

Det bästa av Sörlandet

Raet Nationalpark

Raet Nationalpark har tre besökscentrum – norska trädgårdsmuseet vid Dømmesmoen i Grimstad, vetenskapscentret Sørlandet i Arendal och Lyngåfjorden kustkulturcentrum på Gjeving utanför Tvedestrand. På den sistnämnda finns en separat utställning som visar vad nationalparken har att erbjuda – som kustkulturen, livet i den marina skogen och hummerfiskets hemligheter. Allt i ett nytt, tjusigt centrum som också rymmer Lingards Skuteminne, en unik samling av bland annat skeppsmodeller från vikingatiden fram till vår tid idag.

Hoppa på en färja till Ytre Lyngør och promenera längs den markerade stigen ut till Speken, för att skåda de stora jättegrytorna. Geologi i en av Sörlandets vackraste omgivningar.

Kottenull arrangerar kajakpaddling, dykkurser, djuphavsfiske, snorkelsafari samt båtuthyrning.

Raet Nationalpark bjuder på historia, naturupplevelser och vackra vyer. Foto: Jarle Kvam

När vägen är målet

Nationella turistvägar

18 utvalda landsvägar har fått namnet nationella turistvägar. Konst, arkitektur och design har upprättats i naturen för att göra resan mer spännande. Ovanliga rastplatser, hisnande utsiktsplatser. Vägkultur, helt enkelt.

Den kortaste är Gamla Strynefjellsvegen (Fylkesvei 258) mellan Grotli och Videsæter med imponerande ingenjörskonst från slutet av 1800-talet. Den längsta sträcker sig längs Helgelandskusten(Fylkesvei 17) och är totalt 433 km – med sex färjor!

Beundra snötäckta toppar längs vägen Valdresflye, men se upp för renar i körfältet. Från Sohlbergsplassen blickar du ut över Norges äldsta nationalpark Rondane och vid Gildeskål på Helgelandskusten kan du spana in Norges läckraste toalett. Det totala vägnätet med Nationella turistvägar kommer i slutet av 2023 att vara 210 mil.

Västra Lofotens höjdpunkt

Reinebringen

Utsikten över Reinefjord och Olstind är spektakulär redan vid foten av berget, då du får en antydan av vad som väntar där uppe på toppen, 448 meter över havet. Vandringsleden är anpassad för besökare och utgörs av 1 566 trappsteg i sten som sträcker sig upp på baksidan av berget och tar ungefär en timme att bestiga. Du har kanske redan sett bilder på sociala medier från toppen av Reinebringen, så om du önskar en mer speciell utsikt kan du följa stigen längs kammen på toppen tills du hittar din egen, unika vy.

Under de ljusa sommarmånaderna kan du bestiga Reinebringen dygnet runt, men bästa tiden är tidigt på morgonen, såpass att du kan njuta av kaffe och macka på Bringen Kaffebar i Reine efter vandringens slut. Spana in Volandstind, Tindstind och Ryten för mer vandring. Och som alltid när du är ute på tur. Håll dig till de norska fjällvettreglerna för säkerhet och väderlek.

Läs mer: Reportage - Vinter i Lofoten

Skulle du våga? Hitta din egen utsiktsplats på Reinebringen. Foto: GettyImages

Varma upplevelser i ishotell

Sorrisniva Igloo Hotel

Sedan tio år tillbaka byggs Sorrisniva Igloo Hotel varje år upp från grunden med olika teman. Världens nordligaste igloohotell ligger vid floden Alta, tjugo minuters bilresa från Alta centrum. Efter en snöskotertur med renskådning, hundspann, flodpaddling eller vandring är det härligt att komma hem till ett kök som kompromisslöst fokuserar på närodlad mat med råvaror från skog, fjord och berg. Bar? Absolut, en isbar naturligtvis.

Från 4 900 kr/natt för dubbelrum.

Svalkande sommarpaus! Foto: Visitnorway.com

Ost i världsklass

Tingvoll

Gulost och brunost. Så såg den norska ostvärlden ut under lång tid. Så småningom kom några fler varianter, men skulle du köpa ost för smakens skull, då skulle osten vara från utlandet, helst fransk.

Tiderna förändras och nu har små gårdsmejerier tagit upp gamla traditioner och gett norsk ost en helt ny och högre status. På Tingvoll tillverkar man sex olika ostar på egen pastöriserad komjölk. Många av ostarna har fått priser, en av dem är blåmögelosten Kraftkar som utsetts till världens bästa ost. Och det i konkurrens med 3 000 andra ostar.

Familjen Waagen har drivit gården Saghaug i Torjulvågen i fyra generationer, men gården har varit i bruk ända sedan 1303. Nu har man gått från ren produktion till att välkomna gäster på besök. Så välkommen ska du vara!

Lofotens dolda syster

Senja

Stilla havet träffar brutalt yttersidan av Senja där de spetsiga bergstopparna stupar rakt ner in i djupet. På öns "inland" väntar vildmarken, med björkträd och spegelblankt vatten. Där vindlande vägar sveper förbi turkosa laguner och kritvita stränder. Ut mot klungan av öar möts du av den dramatiska ytterkusten med en av de mest ikoniska topparna, Segla. Från Fjordgård finns en välmärkt stig upp till toppen, där du ser rakt ner till Mefjorden 600 meter nedanför. Detta är öns mest populära utflykt, av goda skäl!

Läs mer: Se norrsken vid Lofotens hemliga syster – Senja

Lofotens oupptäckta granne. Senja är dramatisk och vacker. Och har färre besökare. Foto: Istock

Färgstark bygd

Undredal

Bland bergen och längs Aurlandsfjorden breder ett färgstarkt landskap av gamla träbyggnader ut sig. Undredalhar cirka 100 fastboende, men saknar inte upplevelser för det. Börja dagen på Underdalsbui, den över 100 år gamla närbutiken, där du hittar lokala delikatesser. Vad sägs om läcker körsbärssaft från Hardanger eller getost från Undredals egna ysteri?

På visningscentret Eldhusetfår du veta mer om både byn och den lokala getostens historia. Här hittar du också ett kafé som naturligtvis har den lokala osten på menyn. Därefter kan man besöka den gamla stavkyrkan eller följa med på guidad tur för att besöka getterna på bete.

Undredal är också en bra utgångspunkt för att utforska Vestlandets vackra fjordar och berg. Fjord Safari erbjuder både land- och vattenresor. Vad sägs om en fjordkryssning till Flåm? Här finns bland annat Flåmsbanan som hyllats som en av världens vackraste tågrutter och är i rullning året runt. Med tåget kan du ta dig vidare till Myrdal innan du avslutar i Bergen och har fått uppleva Vestlandet i stort och smått.

Res hit med bil på väg 601 från E16 mellan Flåm och Gudvangen.

Som en sagoby. Undredal charmar de allra flesta som har lyckan att titta förbi. Foto: Istock

Vildmarken mot Sverige

Finnskogleden

Inte långt från det centrala Austlandsområdet går en av Norges vackraste vandringsleder. Finnskogleden går från Magnor i söder till Søre Osen i Trysil i norr, en sträcka på 240 kilometer. Här breder skogsområden ut sig med myrar, stora och små vattendrag, floder och höjder med utsiktsplatser. Marken är rik på mineraler, så vandringsleden är omgiven av en exceptionellt rik flora.

Det är viktigt att betona att Finnskogleden löper på båda sidor av landgränsen mellan Norge och Sverige. Namn som Lebiko och Gårgiamænnike avslöjar också att Finland haft ett finger med i spelet. Finnarna kom hit på 1500- och 1600-talet för att driva svedjebruk, och än idag går det att hitta ett fåtal bevarade platser som avslöjar ett gammalt kulturlandskap som inte många känner till.

Det är inte nödvändigt att ta hela Finnskogleden i ett svep, utan den välmarkerade leden är trevlig att dela upp i etapper. Vandringssäsongen är vanligtvis mellan maj och oktober. Gå inte Finnskogleden efter den tiden, för då börjar älgjakten!

Läs mer om övernattningsplatser och annan praktisk information på finnskogleden.com.

Dykning i Saltströmmen

Saltströmmen, Bodø

De flesta av oss står tryggt kvar på land och beundrar världens starkaste tidvattenström. Strömmen skapas när tidvattnet vänder mellan Saltfjorden och Skjerstadfjorden, och var sjätte timme pressas 400 miljoner kubikmeter vattenmassa genom det smala sundet. Här samlas fiskare för de rika förekomsterna av torsk, sej, hälleflundra, marulk och havskatt.

Vill du känna på krafterna som rör sig i vattnet kan du följa med på RIB-tur, men detta är också en av världens mest fascinerande platser för dykning. Visserligen inte för nybörjaren då AOW 50+ (advanced open water med över 50 dyk) och god erfarenhet av torrdräkt är minimi­kravet för att få lov att bege sig ut i vattnet. På Saltstraumen DykkeCamp kan du ta en torrdräktskurs med två dyk under loppet av en dag.

Träningen sker i en lugn vik – och om övrig dykerfarenhet är tillräckligt stor, och strömmen inte är för stark, kan dagens andra dyk närma sig Saltströmmen via antingen Tuvsjyen eller Kvitberget. Saknar du helt dykerfarenhet går det också att snorkla lite närmare land.

Torrdräktskurs kostar från 3 350 kr för två dyk, instruktionsbok (engelska), certifiering och all nödvändig utrustning. Kom ihåg att ha underställ under dykardräkten.

Norges coolaste dykning gör du i Saltströmmen. Foto: GettyImages

För den kräsne

Britannia Hotel, Trondheim

Hotellet från 1870 öppnade ifjol efter en miljard­renovering och har återuppstått som ett femstjärnigt hotell med ett starkt designuttryck, där skandinavisk och norsk minimalism möter italiensk marmor och kärleksfulla detaljer. Britannia Hotel är vuxet men lekfullt och kan verkligen sätta Norge och Trondheim på kartan för kräsna hotellgäster världen över.

Matsalen där kocken Christopher Davidsen serverar en 10-rätters skaldjurfokuserad meny har nyligen tilldelats en Michelinstjärna. Signatursviten "Colonialmajoren" på 81 kvadratmeter är kanske stället att tillbringa nästa hotellsemester – med sitt guldpläterade badkar som känns som själva kronan på detta hotellkonstverk.

Från 2 500 kr/dubbelrum.

Vad sägs om en 10-rätters meny på en Michelinkrog? Foto: Fredrik Ringe

Njut av kungligt boende med guldkant! Foto: Dreyer Hensley

Vägen genom himlen

Via Ferrata, Loen

Begreppet Via Ferrata är italienskt och kan översättas med klätterled i brant terräng. Den består traditionellt av fasta installationer i form av järnringar och vajrar fastbultade i berget, som användes av militära trupper i Dolomiterna under första världskriget. Via Ferrata Loen är en klätterled som tar dig till toppen av Hoven, 1 011 meter över havet, med strålande utsikt över Lodalen, Oldedalen, rakt ner till Loen, Skåla och bergsvärlden mot Jostedalsglaciären.

På vägen upp korsar du den 120 meter långa hängbron Gjølmunnebrua som sträcker sig över den 160 meter djupa kanjonen. Här gäller det att hålla huvudet kallt, men guider ser till att du fokuserar på lyckoruset snarare än skräcken. Snabbaste vägen ner från toppen är med Loen Skylift, en av de brantaste linbanorna i världen.

Balanskonst på bergstoppar

Romsdalseggen

Under loppet av några år har vandringen över Romsdalseggen blivit en av landets mest populära. Vid vissa tidpunkter går du nästan i kö, både till bussen som kör ut till Vengedalen från Åndalsnes fjällstation, och upp till platån och de smala stigarna bortom kanten. Så vad är det som har gjort just denna vandring så oerhört populär? Dels den oslagbara utsikten med ikoniska toppar som Vengetind och Trollväggen. Raumafloden flyter vackert nere i den gröna dalen och västerut breder havet ut sig.

Men först och främst är det kombinationen av att denna vandring är lättillgänglig från Åndalsnes – som kan nås med Raumabanen eller buss från Ålesund eller Molde – och att vandringen tar dig från berget rakt ner tillbaka till Åndalsnes centrum. För en sista adrenalinkick, besök den läckra utsiktsplatån som sträcker sig ut från bergskanten över Åndalsnes.

Vandringen är ca 10 km och tar cirka 7–8 timmar.

Romsdalseggen. Poppis vandring med utsikt över ikoniska toppar. Foto: GettyImages

Restaurang under ytan

Under, Lindesnes

Snøhetta, som ständigt skapar turistattraktioner av sin arkitektur, har designat restaurangen Under som ligger nedsänkt i det stundtals vilda havet vid Båly i Lindesnes. Sedan restaurangen öppnade i april 2019 har det knappast funnits ett ledigt bord. Här knyts marinforskning, arkitektur, design och gastronomi samman i en restaurangupplevelse värd sin resa. Den danske kökschefen Nicolai Ellitsgaard bjuder in till en avsmakningsmeny tillagad på närodlade råvaror – somliga plockade strax utanför restaurangen på havets botten.

Avsmakningsmeny kostar från 2 200 kr och vinmeny 1 400 kr.

Gå ner under ytan på Under! Foto: Inger Marie Grini/Bo Bedre Norge