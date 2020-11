10 upplevelser i sköna Värmland

"Ack Värmeland, du sköna". Här finns konst och kultur, vacker natur och herrgårdar som bjuder på riktigt god mat och spa! Vi listar 10 tips från Värmland du bara måste upptäcka.

Upptäck bland annat Naturbyn och Mårbacka på din resa genom Värmland. Foto: Jenny Nohrén/Øyvind Lund

Med flotte på Klarälven

Timmerflottning på Klarälven var under många år en viktig ekonomisk ådra i Värmland. Numera transporteras timmerstockarna på lastbil, men som besökare kan man ta sig fram med timmerflotte på Klarälven. Upplevelsen är genuin. Man startar med att bygga sin egen flotte, för att sedan ta den långsamma färden på älven. En timmerflotte erbjuder en oförglömlig upplevelse i naturen. Enligt National Geographic är det en "must do before you die"-upplevelse.

Läs mer och boka på vildmark.se!

Flott med flotte på Klarälven! Foto: John van Halvert

Lars Lerin & konst i Karlstad

Få nutida konstnärer är så folkkära som TV-kända akvarellkonstnären Lars Lerin. I Karlstad finns hans egen konsthall Sandgrund, där Lars Lerins konst har en permanent utställning. Konsthallen gästas också av andra konstnärer och som besökare har du goda chanser att träffa Lars Lerin eller hans man Manoel "Junior" Lerin som också är känd från TV-programmen Lerins lärlingar och den nya TV-serien Lerins sommarö som har premiär den 25 november.

Njut av konst på Sandgrund. Foto: Christine Holm

Back to basics i Naturbyn

I en lugn vik gömd i gran- och tallskogen vid sjön Eldan ligger Naturbyn – en unik stugby där stugorna är byggda för hand både på marken, i träden, ja det finns till och med en husbåt på sjön. Här kopplar man av och njuter av naturen i fulla drag. Maten lagas över öppen eld och duschen ersätts av en uppfriskande simtur i den glittrande sjön följt av en stund i den vedeldade bastun. Stugorna är byggda med stor omtänksamhet och smälter fint in i naturen. Här kan du koppla av med utsikt från din egen terrass och njuta av natten i en skön säng. Det finns varken elektricitet eller wifi, och varmt vatten måste värmas över elden.

Naturbyn bjuder på bad och avkoppling. Foto: Jenny Nohrén

Värm dig inomhus vid brasan. Foto: Jenny Nohrén

Selma Lagerlöf på Mårbacka

En av Sveriges största författare, Selma Lagerlöf, kommer från Värmland. Selmas liv var extraordinärt, hon var inte bara en känd författare, nobelpristagare och medlem i Svenska Akademin utan hon arbetade också mycket aktivt för jämställdhet i samhället. Selma kämpade för kvinnors rösträtt och var en viktig figur i kvinnosaksfrågan.

På hennes älskade Mårbacka, gården som hon växte upp på och sedan köpte och byggde om till herrgård, kan man höra berättelsen om Selma Lagerlöfs liv och författarskap. Utöver den guidade visningen i Minnesgården kan man besöka utställningarna om Selma Lagerlöf, besöka gårdsbutiken och också promenera i den parkliknande trädgården som vårdas i Selma Lagerlöfs anda.

Hälsa på hemma hos Selma Lagerlöf på Mårbacka. Foto: Øyvind Lund

Vandra i Värmland

Här finns många olika vandringsmöjligheter, bland annat Halgåleden, en av många certifierade Värmlandsleder. Leden passerar det 10 meter höga Brattfallet, och över ravinen kan man beundra en hög och vacker, gammal stenbro. Halgåleden visar hur naturens krafter format landskapet från istid till nutid. Höjdskillnaden på 122 meter gör den nästan 7 kilometer långa Halgåleden krävande, men belöningen är en fantastisk utsikt över Klarälven. Här finns dessutom en strövslinga på ca två kilometer med barnaktiviteter.

Läs mer om vandringarna på varmlandsleder.se

Passa på att vandra genom Värmland. Foto: Jenny Nohrén

Alfred Nobels hem

Värmland har varit hem för många berömda svenskar, inte minst Alfred Nobel. Han har gjort Sverige berömt utomlands genom att skapa världens mest prestigefulla vetenskapliga pris, Nobelpriset. På Björkborn, Nobels sista hem i Sverige, erbjuds teaterguidningar som levandegör Nobels fantastiska livshistoria. Här möter du Alfred Nobel i egen hög person och några av hans närmaste medarbetare, som berättar om Alfred och alla hans uppfinningar.

Nobels hem, Björkborn i Värmland. Foto: Björnborn

Herrgårdsliv & god mat

Herrgårdstraditionen är stark i Värmland och de gamla pampiga byggnaderna ligger naturskönt placerade i fridfulla och förtrollande omgivningar. Ett herrgårdsbesök kan vara en reseanledning i sig själv, med skön övernattning och matupplevelser i toppklass. Herrgårdarna är dessutom den perfekta utgångspunkten för upptäcktsfärder och aktiviteter i omgivningen.

Med den mångfald av herrgårdar som Värmland bjuder på är det svårt att bara peka på en, så Krokstad Herrgård med anor från 1200-talet och värmländska råvaror i fokus; Dömle Herrgård Spa & Resort med utsikt över Smårissjön och moderna maträtter på klassiska grunder; Ulvsby Herrgård med närheten till ett stort utbud av kultur och natur och erkänt god mat av noggrant utvalda lokala råvaror och Ölme Prästgård från 1700-talet med den omsorgsfullt tillagade maten av närproducerade råvaror, får bli en rekommendation.

Minisvit på Dömle Herrgård. Foto: Dömle Herrgård

Herrgårdsstil på Ölme Prästgård. Foto: Ölme Prästgård

Cykla längs med Klarälven

Klarälven är Värmlands pulsåder, bred och glittrande flyter den genom landskapet. Vill man inte njuta av en färd på älven, är den bilfria Klarälvsbanan perfekt för cykel eller rullskidor. På banvallen fanns en gång en smalspårig järnväg idag ersatt av 90 km asfalterad bilfri cykelharmoni mellan Karlstad och Hagfors. Klarälvsbanan är en del av den längre Klarälvsleden, vilket öppnar för 220 km cykel från Vänerns strand i söder till Klarälvsdalens djupa skogar i norr.

Oavsett om man väljer vår, sommar eller höst för sin cykelupplevelse, fängslas man av lugnet i det värmländska landskapet och årstidernas påtagliga skiftningar.

På två hjul längs med Klarälven. Foto: Øyvind Lund

Världens största Picasso

Picasso i Värmland? Oväntat på många sätt, men en av väldens största Picassoskulpturer finns i Kristinehamn. En jätteskulptur på 15 meter av betong vid namn Jacqueline, uppkallad efter Picassos hustru. Uppförd 1965 vid Vänerns strand och där lär den stå ett tag till. Den sandblästrade ytan sägs vara så hård att den kan hålla i 2000 år.

Det var konstnären Bengt Olson från Kristinehamn som lyckades med konststycket att säkra ett Picassoverk till Värmland, framför näsan på New York som också väntades lägga ett bud på skulpturen.

En Picassostaty blickar ut över Värmland. Foto: Bettina Johansson

Skidåkning året runt

Perfekta skidspår året runt, det låter som ett drömscenario för längdåkningsentusiasten. Möjligheten finns i Torsby Skidtunnel, där prognosen alltid står på vindstilla, - 3 C° och perfekta spår. Skidtunnelns spår är en 1,3 km lång kuperad slinga som ger omväxlande skidåkning eftersom skidtunneln följer omgivningens naturliga terräng med stigning på 25 meter under ett varv. Man kan både åka klassisk och fri stil i tunneln, så det finns träning för alla typer av åkare.