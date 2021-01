Italien för hela familjen – 5 aktiviteter för stora och små

Det finns en hel del mat, sevärdheter och aktiviteter i Italien som lockar alla slags resenärer – även familjer som reser med barn. Vad sägs om att lära sig surfa, upptäcka städer och spana efter delfiner och flamingor?

Upptäck Italien med barnen – vi listar 5 aktiviteter för hela familjen. Foto: GettyImages

Italiens bästa surfning

Att surfa blir allt mer populärt i Italien. Det är också en aktivitet som hela familjen kan ta del av och lära sig tillsammans. Bäst är att undvika sommaren då havet är lugnt och stränderna fulla med soltörstande turister. Bättre är vår, höst och vinter. Då är stränderna tomma och man har större chans att få riktigt bra vågor.

Staden Levanto nära Cinque Terre i Ligurien är en klassiker. Även Forte dei Marmi i Toscana bjuder på bra surf, speciellt under vintern. Lido di Ostia, utanför Rom fungerar också. Sardinien är både vackert och surfvänligt, en favorit är Rena Majore. De riktiga proffsen ska testa Sardiniens surfmecka, La Speranza, som ligger strax söder om Alghero.

Surfa med barnen! Foto: GettyImages

San Pietros flamingor

Carloforte är ett litet samhälle som ligger på ön San Pietro, intill Sardiniens västkust. Hit kom ett folkslag från Ligurien 1738, och än idag pratar man här en nordlig dialekt och inte sardiska. Invånarna levde på fiske, och man fiskar fortfarande med traditionella medel den röda tonfisk som simmar in i sunden i juni.

Men ön bjuder också på rosa flamingor och långa stränder. Det är så vackert att man titt som tätt måste stanna och bara ta in allt det sköna. Att cykla längs öns kust och leta efter en favoritstrand passar hela familjen.

Chockrosa utanför Sardiniens kust. Foto: GettyImages

Delfinerna i Apulien

Regionen Apulien på den italienska klacken kallas för Italiens skafferi, eftersom den är platt och bördig. Ingen annanstans kan du äta så goda grönsaker som här.

Hav finns det också gott om. Adriatiska havet på regionens östra sida och det Joniska på den västra. Svårt att välja? Bada i båda på en och samma dag. Avstånden är inte överdrivet långa. Mysigt för hela familjen är att åka ut och spana efter delfiner. Det anordnas av en grupp forskare strax utanför Taranto på Jonian Dolphin Conservation som värnar om djuren och naturen.

Säg hej till de vilda! Foto: GettyImages

Bo i en grotta i Matera

Till den isolerade regionen Basilicata i södra Italien förvisade diktatorn Mussolini sina motståndare. I grottstaden Matera levde man under odrägliga förhållanden ända fram till 50-talet. Befolkningen bodde i de mörka, fuktiga grottorna tillsammans med djur och smuts, precis som man alltid gjort. Barnadödligheten var otroligt hög och malarian härjade vilt. Italien skämdes över missförhållandena som år 1945 uppmärksammats i Carlo Levis bok Kristus stannade i Eboli, och på 50-talet flyttade man invånarna från grottorna till den nybyggda moderna delen av staden.

Idag har grottstaden renoverats och befolkningen har kommit tillbaka. Matera är en stad som känns som en levande julkrubba. När man vandrar genom de små gångarna och smala gränderna känns historien nära. Det var för övrigt här Pasolini filmade Matteusevangeliet och Mel Gibson sin omdiskuterade film The Passion of the Christ.

Italiens grottstad Matera. Som att kliva in i en annan tidsera. Foto: GettyImages

Visste du att Matera blev utnämnd till Europas Kulturhuvudstad 2019? Foto: GettyImages

Turin – bästa museistaden

Turin är industristaden som satt på sig finkläderna utan att förlora sin arbetarsjäl. Här möter traditionell gastronomi ambitiösa unga kockar. Modern konst huserar i gamla fabrikslokaler. Det lugna tempot lindas in i en vibrerande, framåtsträvande energi.

Här finns även en mängd intressanta museer som kan vara intressanta för såväl stora som små. Till exempel Egyptiska museet, sedan 1824 inrymt i ett barockpalats. För ett par år sedan renoverades det, och idag är det en pedagogisk utställning som imponerar med sin 36 000 föremål.

Turins Filmmuseum ligger i den besynnerliga men vackra byggnaden La Mole Antonelliana. På toppen ståtar det spetsiga och snirkliga tornet som är 167 meter högt. Inifrån museet kan du ta hissen upp till toppen och beundra Turin och Alperna från ovan.