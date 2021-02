25 bästa tipsen till Åre

Med 100-åriga anor, skidåkning i världsklass och en gastronomi som bubblar är Åre Sveriges svar på franska Chamonix eller kanadensiska Whistler. Vi listar favoriterna – från småskaliga krogar till bryggerier och fjällhotell.

Åre by bjuder på många äventyr runt knuten. Foto: Niclas Vestefjell.

1. Åregården

Historisk knutpunkt

Åres första hotell byggdes 1895 av en kvinna, och trots svårt motstånd stod skånskan Kristina Hansson fast vid att Åregården skulle öppnas – ja, detta i tider då kvinnor inte ens hade rösträtt. Idag känner de flesta till "Drottningen av Åre", som hon kom att kallas, och det numera moderna och exklusiva men ändå välbevarade och historiska fjällhotellet Åregården är en kär favorit i byn. Här finns drygt 50 rum, liksom Vinbaren Åre och restaurangen Capo där jordnära husmanskost serveras i klassisk miljö innanför historiska väggar. Dessutom kan man titta in på cocktailbaren Sadelbaren eller Lobbybaren där lokalbor gärna samlas över några glas.

Franska inslag på restaurang Capo på Åregården. Foto: pressbild och Mats Lind.

2. Fjällpuben

Ännu mer Jämtland

Ett stenkast från torget ligger den välrenommerade och mysiga krogen Fjällpuben. Fjällpuben drevs i många år av bland andra stjärnkocken Marcus Aujalay innan de nya ägarna Glenn och Anette Söderberg tog över, satte sin prägel på stället och drog köket till sin spets. Resultatet är närodlad lokal mat på råvaror och produkter från området, som kött från slaktaren i Östersund, bröd från Huså och örter från Åre Byodling. Dessutom har man byggt till en cocktailbar där bartendern Bella Porcile blandar lekfulla drinkar som fångar upp jämtländska smaker och bär namn som Cloudberry spritz och Åregroni.

Mer fjällkänsla än så här blir det inte. Fjällpuben är en klassiker i Åre. Foto: Jonas Kullman.

3. Torvtaket

Bästa pizzan i byn

När pizzasuget sätter in ska du bege dig till Torvtaket! Stig in i den härligt nostalgiska timmerstugan som andas Årehistoria och slå dig ner i baren medan pizzorna gräddas framför dig i vedeldad ugn. Här står kvalitet i fokus med schysta råvaror, lätt sotade kanter och krispig botten. Spana in nummer 10 med tryffel- och olivtapenade eller kör en klassiker med buffelmozzarella och basilika.

Nästan som i Italien. På Torvtaket serveras pizza av högsta rang. Foto: Unsplash/Sahand Hoseini.

4. Stitch N Stones

Hållbart mode

Ta dig tid att utforska byn för ett gäng duktiga detaljhandelsspecialister. Grundarna bakom Stitch N Stones, Anna Nilsson och Emma Ruzicka, brinner för hantverk och hållbart mode och designar kepsar, mössor och accessoarer av kunders utslitna kläder, second hand-fynd och spillmaterial. Du hittar dem på designkollektivet Studion Åre där verkstad, mötesplats och butik smälter samman i ett kreativt näste.

De brinner för hantverk och hållbart mode. Foto: Christine Johanson.

5. Werséns

En riktig klassiker

I ett guldglänsande brasserie där griffeltavlor och svarta pinnstolar kantas av marmorbardiskar och vita dukar serveras klassiker i svensk-fransk tappning inklusive en pizzameny som heter duga. Pizzan med löjrom är barnsligt läcker, och wallenbergaren med lingon och inlagd gurka lämnar inget övrigt att önska. En trappa ner i källaren serveras den omtalade täljstensbiffen – kött som tillagas framför dig på en 350 grader varm täljsten som är bruten i Handöl bara några mil från Åre. Dessutom kommer man inom några år att kunna checka in på hotellet som byggs i anslutning till restaurang Werséns. Kom ihåg var du hörde det först.

Werséns är storfavoriten mitt på torget. Foto: Karin Wimark.

6. Supper & Asian Post Office

Jorden runt i mellanrätter

Supper slog upp dörrarna 2008, då tre vänner beslutade sig för att följa sina drömmar och öppna restaurang. Nu har man flyttat in i Villa Tottebos anrika lokaler där man fortsätter servera spännande, smakrika smårätter i latinamerikansk anda. Asian Post Office hör till samma familj men tar istället med dig på en resa genom Asien. Båda två är lika avslappnade, lekfulla och gastronomiskt skickliga. Dessutom grannar på Parkvägen.

Cocktails som för tankarna till Latinamerika och tacos förstås. Supper levererar tropiska vibbar i fjällmiljö. Foto: Supper.

Supper flyttade in i Villa Tottebos lokaler. Foto: Supper.

7. Imilla

Vinterns snackis

Nyöppnade Imilla är den småskaliga krogen där stämningen är okonstlad och menyn bestäms utifrån vad dagen har att bjuda på – ofta med bas i det nordiska och franska köket men även med influenser från hela världen. Den lilla krogen huserar i Krus gamla lokaler med endast 20 platser, något som i sig skapar en genuin och småskalig upplevelse där man snabbt känner sig som hemma. Förutom rustik mat har man också satsat på att "kocka till" drinkarna genom egenkokade groggvirken i form av reducerade bärjuicer, smaksatta sockerlagar och egna tonics. Dessa kan serveras i små flaskor på borden och den som önskar får nöjet att själv blanda ihop sin drink.

8. Åre Ripmon

Fjällretreat i det fria

Vill du kombinera pulsen i Åre med total avkoppling är en avstickare till Ripmon svaret. Ripmon är ett litet fjällretreat i vad som känns som vildmarken men bara ligger ett stenkast från Åre by i Ullådalen och drivs av Michaela Fröstad Askergren och hennes man Petter Alexis Askergren. Till den lilla timmerstugan, kantad av en rusande bäck och med utsikt över Mullfjällets rygg, kommer man för ett par nätters fjällmagi likväl som ett dagsbesök och lunch. Spana in de återkommande dagskurserna i yoga eller löpning som kombineras med bastubad, och håll utkik efter återkommande gästspel med kockar. Skräddarsytt och personligt är ledorden.

Åre Ripmon. Ett retreat i det vilda med personlig touch. Foto: David Kantemo.

Sov i timmerstugan med fjället utanför dörren. Foto: David Kantemo.

9. Outdoor buddies

Hyr från topp till tå

Välkommen till framtidens outdoorgarderob! Ja, så presenterar Outdoor Buddies sig själva och visst är det svårt att inte hålla med. I butiken i centrala Åre får du tag i det mesta du kan tänkas behöva för din fjällsemester utan att betala dyra pengar. Här kan man nämligen hyra och köpa allt från skidkläder till långfärdsskridskor till tält och annan utrustning för outdoorlivet från schysta och kända tillverkare.

Outdoor Buddies fixar prylarna för turen. Foto: Darren Hamlin.

10. 4 x mikrobryggerier i byn

Hantverksöl & provningar

Det bubblar på ölfronten i Åre. I källaren på Parkvillan ligger Åre Ölfabrik som brygger i alla smaker, färger och stilar. Spana in deras nyöppnade Folkölsbutik med brygder från Åres bryggerier och burgarkit du tillagar hemma. Boka en provning eller gör ett bryggeribesök på Åre Bryggcompagni vars öl finns på de flesta restauranger i byn med namn som Fjällen Pale Ale och Lekatt Grisette – det sistnämnda ölet med historiska anor, som bryggdes av och för gruvarbetare. Ottsjö Brygghus brygger ekologiskt öl och har ett litet bryggeri med restaurang. Håll utkik efter provningar och testa deras surdegspizzor! Missa inte heller ett stopp på Sveriges högst belägna bryggeri, Svartbergets Fjällbryggeri, vid VM 8:ans bergstation!

Ölfantasten kan pusta ut. Fråga efter ett lokalbryggt öl på närmaste pub! Foto: Philip Alexandersson.

11. Copperhill Mountain Lodge

Majestätiskt hotell

Att Copperhill Mountain Lodge är ett av fjällvärldens mest storslagna boutiquehotell är svårt att säga emot. Redan i entrén är det lätt att glömma tid och rum. Den pampiga kopparväggen kantas av en öppen brasa och robusta soffgrupper i dova toner. Detta i en tre våningar hög, öppen oas där synliga träbalkar osar fjällstuga och läckra konstverk och snickrade detaljer tar plats utan att skämmas. Stanna över natten i hotellsvit eller lägenhet, utforska Åres mäktiga fjäll rakt utanför dörren och låt sedan trötta muskler slappna av i utomhusjacuzzin på spaavdelningen.

Copperhill Mountain Lodge. En oas bland trädtopparna. Foto: Tomas Arlemo.

Spalyx på Copperhill. Foto: press / Copperhill.

12. Fröå Gruva & Bergstugan

En resa i tiden

På baksidan av Åreskutan har man brutit kopparmalm sedan 1700-talet, och Fröå Gruva är idag ett välbevarat arv och en spännande dagsutflykt. Under vår, sommar och höst kan du vandra mellan torp och varphögar med kopparblänk, lära dig om områdets historia och utforska gruvgångar tillsammans med guider. Ligger snön tjock tar du med fördel skidorna! Här finns vackra spår liksom Bergstugan Fröå, vars ägare – erfarna Michelinkockar – serverar vällagad husmanskost och tunnbröd bakat i den egna bakstugan. b Utgå från Åre Björnen. 4 km vandring eller skidtur till Fröå gruva.

Har du inte testat nybakat tunnbröd förut? På Bergstugan Fröå tilllagas det i egen bakstuga. Ett gediget lunchstopp. Foto: Bergstugan Fröå.

13. Undersåker charkuterifabrik

Ett mathantverk!

Jämtländska charkuterier av högsta kvalitet hittar du på populära Undersåker Charkuterifabrik. Jaså, kö? Slå dig i sådana fall ner på en renfäll vid en brasa utanför fabriken och invänta din tur att äntra den kaklade butiken där glasdisken med charkuterier väntar. Stora fönster låter dig se rakt in i hjärtat av produktionen, precis så som grundaren Magnus Nilsson ville ha det. Ja, just det. Fäviken-Magnus! I skrivande stund planerar man att lansera take-away-lådor med 3-rätters middagar tillagade på lokala råvaror och av före detta Fävikenkockar. Dessutom säljs surdegsbröd på nyöppnade bageri Krus i samma lokal – ett hantverksbageri som tillsammans med närliggande Majas Skafferi höjer ribban för schysta bakverk i Åre.

Nyöppnade Krus är svaret på alla surdegsfantasters önskningar. Chark av högsta klass! Spana in Undersåker Charkuterifabrik. Foto: Erik Olsson.

14. Åre Chokladfabrik

Älskad favorit

Sedan 1991 har Åre Chokladfabrik tillverkat praliner, ofta med bygdens och fjällens egna råvaror som hjortron, havtorn, blåbär eller gin från Åre Bränneri. I butiken kan du köpa med dig strutar med praliner, kolor, choklad­kakor och varm choklad liksom kika rakt in chokladverkstan genom glasfönster!

På Åre Chokladfabrik har man skapat praliner sedan 1991. Foto: Åre chokladfabrik.

Pralin på gin, getost eller tomat? Åre Chokladfabrik slutar aldrig överrraska! Foto: Åre chokladfabrik.

15. Ristafallet

Ett sagolikt fall

Jämtland kryllar av mäktiga vattenfall och flera ligger inte långt från Åre by. Medan Tännforsen stoltserar som Sveriges största är Ristafallet en kär favorit. Men många förknippar det kanske med sagonamnet Glupafallet som det heter i Astrid Lindgrens värld. Minns ni filmscenen då Ronja Rövardotter och Birk jagas av de elaka vildvittrorna? Japp, det är Ristafallet. Det fina är att det inte krävs någon lång vandring för att ta sig hit. Dessutom kan man komma härligt nära.

Sugen på ett dopp? Foto: Sofie Lantto.

16. Åreguiderna

Din kompis i Åre

Sedan 1985 har Åreguiderna varit en hjälpande hand för alla som vill ta sig ut på äventyr, oavsett om det handlar om en skotertur, offpiståkning eller topptur till Lillskutan. Skräddarsydda utflykter är Åreguidernas specialitet. Säg vad du önskar, de är villiga att hjälpa till med det mesta!

17. Buustamons fjällgård

Bo på Åreskutan

Till Åreskutans högst belägna hotell finns inga vägar. För att komma till Buustamons Fjällgård blir du upphämtad med bandvagn eller snöskoter – perfekt för den som söker avkoppling i en idyllisk miljö där kor betade under medeltiden. Buustamon ligger halvvägs upp på Åreskutan i Ullådalen och är den gamla timrade fjällstugan som snabbt känns som hemma. Här står mat och dryck i fokus, och i källaren tillverkar man till och med sin egen snaps på äkta fjällvatten och örter och kryddor från trakten. Dessutom erbjuds diverse aktiviteter i området, liksom varma utomhusbad och bastu.

Buustamons Fjällgård är idyllen vi drömmer oss bort till. Foto: Buustamons fjällgård.

18. Åre ölkafé

Ölkranar & dagshäng

I det gamla K-märkta stationshuset intill järnvägen ligger Åre Ölkafé – byns skönaste nytillskott som fyller tomrummet för den som vill äta och dricka gott under hela dagen. Här möts man av rejäl matglädje, råvaror av hög kvalitet och en okonstlad stämning – oavsett om du anländer med morgontåget och slinker in på en frukost eller kommer en lördagskväll för moules frites eller fläsklägg och en sejdel med öl. Som du hör på namnet är öl själva grejen. Missa inte de egna sorterna som bryggts ett stenkast bort på Åre Ölfabrik.

Bästa dagshänget får du på Åre Ölkafé dessutom med spännande brygder på tapp. Foto: Philip Alexandersson och Karin Wimark.

19. Åre Ljusfabrik

Hetaste hantverket

I en gammal brandstation i Undersåker ligger ett ljusstöperi som säljer hantverk av högsta kvalitet. Den som inte tidigare sett skillnad på ljus och ljus kommer att märka hur dessa brinner långsamt och med fina lågor. Välj bland långa klassiska eller ljus formade till en snöboll! Butiken är ett hemtrevligt och mysigt stopp för den som vill utforska fler sidor av Åre.

Ljuskonst av finaste kvalitet. Åre Ljusfabrik har presenterna. Foto: Åre ljusfabrik.

20. Riverlodge Huskys

Hjärtligt hundspann

Har du någon gång drömt om att åka hundspann i ett idylliskt vinterlandskap? Då är det kanske läge nu! Riverlodge Huskys är lika professionella som familjära och erbjuder hundspannsturer från östra änden av Åresjön. De 17 hundarna är en del av familjen, och det finns alltid tid för ett besök i hundgården för den som är kelsjuk. Sedan bär det av! Välj mellan olika turer från ett par timmar till ett heldagsäventyr i djupa skogar och på höga berg. Turerna avrundas i en träkåta runt en öppen eld för kaffe, varm choklad och marshmallow-grillning.

Drömlika turer med Riverlodge Huskys. Foto: RIVERLODGEHUSKYS.

21. Nalleklippan

Åres bästa utsikt

Ett lokalt smultronställe med oslagbar utsikt över Åre och Åresjön. Det bästa är att det är så pass tillgängligt. En halvtimmes promenad via Trollstigen eller Hotell Fjällgården och du har bästa platsen för morgonkaffet! Lika magiskt är det att bära med sig ved och grilla korv in på kvällen. Se hur Åre tänds upp och lyser i dalen. Du kan visserligen ta dig hit på skidor vintertid, men allra bäst är Nalleklippan då marken ligger bar. Fråga någon lokalbo om vägen eller slå in på google maps för att hitta till Nalleklippan.

22. Toppstugan

Fikapaus på topp!

Ta kabinbanan till toppen och sedan ytterligare 20 min till fots, på skidor eller med skoter för att komma till Sveriges högst belägna kafé. Toppstugan har endast öppet efter väderlek, så hör dig för i byn innan du beger dig upp. Väl på toppen väntar en belöning i form av 360 graders utsikt över hela Åredalen och våfflor med hjortronsylt och grädde.

Toppstugan – Sveriges högst belägna kafé! Foto: Niclas Vestefjell.

23. Granen

Prisat gastrohotell

Granen är så mycket mer än ett historiskt skidhotell med avslappnad hemma-hos-känsla. Granen har blivit en gastronomisk hållpunkt, ett hotell för vinresenärer som vill nörda ner sig i en italiensk nebbiolo eller botanisera i den prisade vinkällaren som delägaren Petter Askegren med omsorg satt samman. Addera vinvänlig och vällagad mat utan krusiduller och resultatet blir svårt att motstå. I kombination med den mysiga fjällmiljön en bit upp i backen, hotellets rustika detaljer och öppna brasor i sociala ytor är Granen Åre en plats man gärna stannar vid, länge.

På Granen finns höga ambitioner inom mat och dryck ... Foto: Gösta Fries.

... liksom en gedigen vinkällare med fokus på viner från Piemonte. Foto: Gösta Fries.

24. Yoga with Fia

Yoga & kallbad

Vill du bli ett med den jämtländska naturen kan du söka upp Fia Aunsmo – yoga- och vildmarksguiden som implementerar yoga i det mesta hon tar sig för. Förutom klassiska yogapass, hotyoga och antigravityyoga i studio tar hon ofta med klasserna ut i naturen. Vad sägs om vandringsyoga, skidyoga på fjället eller Supyoga på Åresjön? Ofta kombineras passen med bad i iskalla älvar där Fia går igenom andningsövningar för värma upp kroppen! Då och då gästspelar hon på Ripmons retreat, och nytt för i år är att Fia har utökat sin verksamhet med en bastu på Draklanda där hon kommer att driva yoga och kallbad med bastu.

Yoga utomhus? Ta kontakt med Fia Aunsmo för kreativa klasser i naturen. Foto: Louise Forslycke Garbergs.

25. Igloo Åre

Ishotell på toppstation

Har du någonsin övernattat i en igloo? Igloo Åre bjuder in till en förtrollande värld mitt bland fjällbjörkar, ripor och metervis med snö! Varje år i november och december bygger man upp årets hotell i vackra former och med unika utsmyckningar. Här sover du på sängar gjorda av snö med varma renfällar och polarsovsäckar och äter 5-rättersmiddag i en igloo fylld av tända ljus. Att sedan sjunka ner i en jacuzzipool på 1 000 meters höjd under stjärnklar himmel är en skön belöning efter en dag i kylan. Eller varför inte slå på stort och boka in ett bröllop? Här kan du gifta dig borgerligt eller kyrkligt och checka in i den specialgjorda bröllopssviten.

Ta gondolliften från VM 8:an. Åre Igloo ligger ca 400 meter från bergstationen vid VM-platån.

Checka in i en igloo för en minnesrik natt i backen! Foto: Mattis Lindqvist.