8 tips till lyxiga Capri

Capri är precis så fantastiskt man kan tänka sig. Vagabonds Åsa Johansson som bor i Italien, listar åtta favoriter som du inte får missa när du besöker den mytomspunna ön!

Utsikt från det klassiska lyxhotellet Punta Tragara på Capri. Foto: pressbild.

1. Punta Tragara

Klassiskt lyxhotell

Det doftar lyx redan i receptionen på hotellet Punta Tragara, ett av Capris vackraste och mest dramatiskt belägna hotell. Här är alla detaljer viktiga, servicen avslappnad och professionell och rummen inredda med modern design. Punta Tragara byggdes 1920 och som fungerade som de allierades bas under andra världskriget. Här träffades bland annat Churchill och Roosevelt. Sedan 1973 är det ett av Italiens vackraste hotell med utsikt över Capris två stora berömda klippor, I Faraglioni. Här kan man bada i någon av poolerna med en utsikt som fäster sig på näthinnan. För den hungrige finns högklassig mat på hotellets enstjärniga restaurang, Monzù där det är omöjligt att inte bli romantisk när solen går ner över det blixtrande blå medelhavet och sommarvinden smeker solbrända kinder.

Var det kanske här vid hotellpoolen som Churchill och Roosevelt träffades? Foto: pressbild.

En juniorsvit hos Punta Tragara. Foto: pressbild.

2. Mammà

Opretentiös lyxkrog

Mammà har en stjärna i Guide Michelin och ligger i Capri stad. Här är det inte stelt, som det ibland kan vara på stjärnkrogar, tvärtom. Här är det höga röster och skratt som ekar mellan borden medan pasta och fiskrätter serveras med fart och fläng. Rätterna är moderna men råvarorna lokala och precis så goda som de ska vara i södra Italien. Saftigt bröd, färsk fisk och en lång vinlista och erfarna servitörer som ser ut att dansa sig fram mellan borden. Restaurangen strax intill torget Umberto 1, där eleganta personer dricker drinkar till sent. Att spana på folk är så intressant att man aldrig vill gå härifrån. Bli inte förvånad om filmstjärnor eller andra berömdheter sitter vid bordet intill.

Precis intill torget Umberto 1 i Capri stad hittar du Michelinkrogen Mammà. Foto: Gettyimages.

3. Villa San Michele

Svensk enklav

På Capri ligger Villa San Michele som byggdes av svenske Axel Munthe i slutet av 1800-talet och som testamenterades till svenska staten vid hans död 1949. Idag är det före detta utrikeskorrespondenten Kristina Kappelin som är direktör och honorärkonsul här.

Villa San Michele ligger högt beläget och från villans trädgård med exotiska växter och höga pinjeträd har man öns vackraste utsikt. Hit kommer turister från hela världen, inte minst för att besöka muséet och för att lära sig mer om Axel Munthes spännande liv. Villa San Michele delar också ut stipendier till svenska forskare, författare och journalister som kommer hit för att studera och skriva, allt i enlighet med Axel Munthes testamente. Han var själv en allvetare. Läkare, konstsamlare, författare, talade flera språk, var vän med kungen och drottning Victorias livläkare. Samtidigt vårdade han de fattiga i samhället utan att ta betalt, något som gjorde honom omåttligt populär. Om hans enastående liv kan man läsa i Boken om San Michele, som han skrev på engelska 1929 och som blev en internationell bästsäljare och översattes till mer än fyrtio språk. Ett besök här är ett måste.

Pergola och utsikt från trädgården vid Villa San Michele. Foto: Gettyimages.

Vackrare utsikt än den från Villa San Michele får du knappast på Capri. Foto: Gettyimages.

4. Scala Fenicia

Vinprovning i historisk miljö

Scala Fenicia är en vingård som startades med en önskan om att ge ny glans till den antika traditionen att göra vin på Capri. Den starka kopplingen med historien är minst sagt påtaglig. Vinkällaren är till exempel byggd i en gammal romersk cistern. Vinodlingarna finns på norra sidan av ön och upptar fyra hektar uppdelade på små terrasseringar. Här växer falanghina, greco och biancolella, gröna druvor som ger friska, mineralrika viner som passar utmärkt till den lokala mattraditionen.

Vill du bo på vingården går det att göra via Airbnb.

Historiska vinodlingar hos Scala Fenicia. Foto: Airbnb.

Det går även att bo på vingården! Foto: Airbnb.

5. Blå grottan

Bättre än en modereklam

Den vackra blå grottan, med sitt Star Wars-neonfärgade ljus, drar till sig tusentals besökare per år. Otaliga reklamfilmer har spelats in här och vore det inte för våra moderna telefoner skulle det smattra av kamerablixtar från alla håll. Efter en lång nedgång blev grottan känd 1826, när den besöktes av den tyska konstnären August Kopisch. Den blå grottan har en öppning som är delvis nedsänkt i havet, från vilken det yttre ljuset filtreras och skapar en intensiv nyans av blått, vilket ger grottan sin speciella karaktär. Det bästa är att sig hit under lågsäsong, för att slippa onödig trängsel.

Grottformationer på Capri. Foto: Gettyimages.

Den blå grottan har en öppning delvis nedsänkt i havet. Foto: Gettyimages.

6. Via Krupp

Vandring med utsikt

Via Krupp är en av de mest kända gatorna på Capri och binder samman öns historiska centrum med den lilla hamnen och badstranden Marina Piccola. Den tyska stålmagnaten Friedrich Alfred Krupp, som älskade Capri, kunde inte snabbt nog nå Marina Piccola, där hans båt låg förtöjd. Han löste problemet genom att köpa hela området och byggde vägen som idag bär hans namn. Eftersom Capris klippor består av kalkhaltig porös sten så är vägen ofta avstängd på grund av fallrisk. Men även vid starten, strax bakom trädgården Augusto, får man otroligt vackra bilder för att inte tala om utsikten.

Via Krupp med utsikt över Marina Piccola. Foto: Gettyimages.

7. Villa Jovis

Kejsarens favorit

Den romerska kejsaren Tiberius älskade Capri så mycket att han bestämde sig för att bosätta sig på ön. Han lät bygga sju villor, varav den största var Villa Jovis, där det sägs att det hölls fester och orgier som inte gick av för hackor. Sägnen hävdar också att despoten Tiberius kastade ut de som inte ställde upp på hans upptåg utför Capris branta klippor. Idag är det bara ruiner kvar men de finns på gångavstånd från Capris lilla centrum och är väl värt ett besök. Biljetten kostar cirka sex euro per person. Villan ligger på 334 meters höjd och man förstår att kejsaren måste njutit av utsikten. Har man tur når blicken hela vägen till Neapels bukt.

Här bodde han bra, den romerska kejsaren Tiberius. Foto: Gettyimages.

En rekonstruktion av Villa Jovis från den tyska boken "Das Schloß des Tiberius und andere Römerbauten auf Capri" av Carl Weichardt. Foto: Wikimedia Commons.

8. Gelateria Buonocore

Bästa glassbaren

Gelateria Buonocore är utan tvekan Capris bästa glassbar där Nando Buonocore gör glass sedan 1975. Här kan man äta uppfriskande gelati gjorda med årstidens frukter och förhoppningsvis inte få beslutsångest bland alla utsökta bakverk. Favoriter är den läckra krämiga citronbakelsen, la delizia, för citroner från Capri anses vara bland de mest utsökta i världen. Eller varför inte göra som stammisarna, äta en glassfylld hembakt croissant till frukost med en cappuccino?