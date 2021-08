Redaktionens favorit: Marmorbassängen på Hållö – istället för Medelhavet

Vill du uppleva Grekland utan att lämna Sverige? På den västkustska skärgårdsön Hållö finns en badvik vars turkosa vatten och släta klippor påminner om sydligare breddgrader. Marmorbassängen blev genast vår redaktör Karin Wimarks favorit!

Ta båten in i Marmorbassängen – och låtsas att du är på öluff i Grekland! Foto: Karin Wimark.

– Vänta tills ni klättrar upp på klipporna så kommer ni att förstå namnet, säger kapten Morgan och pekar upp mot de släta, rödskimrande granitklipporna då vi glider in i viken.

Vi kastar ankar, tar jollen in till klipporna och klättrar barfota uppför de varma hällarna, idag fullspäckade med badande dagsbesökare. När jag vänder mig om är det enkelt att förstå att Marmorbassängen på Hållö ligger västkustborna varmt om hjärtat.

Det kristallklara vattnet skimrar i turkosa färger, botten består av sand och de böljande klipporna för tankarna till den grekiska övärlden. Och visst kan man skymta ett marmorliknande mönster bildas genom det klara vattnet.

Kom hit tidig eller sen sommar om du inte vill trängas med folk. Foto: Karin Wimark.

Att segla in i Marmorbassängen är förstås romantiskt – men det går även en personfärja in. Foto: Karin Wimark.

Själv hade jag lyckan att segla in i Marmorbassängen under en av sommarens hetaste dagar, men det går lika bra att besöka Hållö med personfärja från Smögenbryggan, en tio minuters båttur och en stor kontrast till livliga Smögen. Kom med fördel under tidig eller sen sommar då turismen lagt sig och du har chansen att få klipporna för dig själv. Den som tröttnar på sol och bad kan vandra runt på den karga ön, spana in vandrarhemmet Utpost Hållö och den vackra fyren från 1842 som ofta gästades av Evert Taube. Dessutom sägs det ha skymtats späckhuggare i närheten!

Ta dig hit med Hållöfärjan från Smögenbryggan alternativt Hållöexpressen från Kungshamn. Under sommaren går färjan dagligen.