Algarvekustens bästa stränder – lokalbons egna favoriter

När barnen hade flyttat hemifrån bestämde sig Cathinka Ingman och hennes man för att byta villan i Stockholm mot drömhuset i Algarve. En plats de numera kallar hem. Här delar Cathinka sina favoritstränder till det portugisiska strandparadiset!

Strandbesök är numera en del av Cathinka Ingmans vardag. Här delar hon sina absoluta favoriter! Foto: Cathinka Ingman.

Där Atlanten och Medelhavet möts, i södra änden av Portugal, breder Algarvekusten ut sig. En 155 kilometer lång kustremsa med över 100 stränder, den ena mer storslagen än den andra. Vi ringde upp lokalbon och resebloggaren Cathinka Ingman för att ta del av hennes absoluta favoriter!

– Mitt första tips är att åka till Algarve under hösten! September och oktober är bäst men även november kan vara fantastiskt om man har tur. Då ligger temperaturerna runt 25 grader på dagen, däremot saknar vi de varma medelhavskvällarna här så man har alltid med sig en liten tröja på kvällen, berättar Cathinka.

Sedan tre år bor Cathinka Ingman med sin man och hund på Algarvekusten. Foto: Cathinka Ingman.

Bästa badet på Algarvekusten

Meia Praia – oändlig sandstrand

– Meia Praia är en flera kilometer lång sandstrand utan en enda sten i sikte. Här kan man välja om man vill bada där det finns andra människor, hitta en egen liten plätt eller kanske bada naken på nudistavdelningen. Stranden är även en jättebra promenadstrand!

Praia da Amoreira – flodbad & havsbad

– På Praia da Amoreira går det ut en flod i havet vilket gör att du kan få både flodbad och havsbad på samma strand. Det kan vara extra skönt om det till exempel är stora vågor i havet. Stranden är även trevlig för oss som inte så ofta badar, med härliga sanddyner att promenera på.

Känd för sina vackra sanddyner – Praia da Amoreira. Foto: Cathinka Ingman.

Algarvekustens skönaste strandhäng

Praia do Amado – äkta surfhäng

– En strand som bjuder på härligt surfhäng är Praia do Amado. Den ligger avskiljt omgiven av naturen och har två kaféer och en surfshop. En riktig klassiker för den som gillar att surfa – eller känna sig som en surfare för en stund.

Praia da Arrifana – med mysig by

– Ett annat skönt surfhäng är Praia da Arrifana som har en tillhörande by med några restauranger och kaféer. Här kan man bo och hänga länge. Ett populärt tillhåll för just surfare! Men se till att hålla koll på tidvattnet, till skillnad från många andra stränder i Algarve så försvinner stranden helt på Praia da Arrifana när högvattnet kommer.

Algarvekusten är något av ett mekka för surfare. Praia do Amado är en av favoriterna. Foto: Cathinka Ingman.

Algarvekustens "doldisar"

Praia da Ingrina – med lokal taverna

– Det finns en liten strand som heter Praia da Ingrinja som vi ständigt återkommer till. Om man jämför med alla storslagna stränder som finns här i Algarve så är Ingrina egentligen ganska anspråkslös. Den ligger inne i en djup vik med en liten taverna som drivs av ett äldre portugisiskt par och deras barn. Här råder en stämning som är väldigt skön och som gör att vi gärna hänger här!

Ria Formosa – sandbanksöar

– Mellan staden Faro och den spanska gränsen ligger Ria Formosa, ett naturskyddsområde med sandbanksöar. Två av öarna, Ilha da Culatra och Ilha da Armona, är bebodda med restauranger och kaféer och kilometerlånga sandstränder som inte ens blir fulla under högsäsong. Öarna har inga hotell, däremot kan man hyra hus. Ett tips är även att ta båten till de mindre öarna, vissa av dem existerar bara när det är lågvatten vilket ger en känsla av Maldiverna. Ett annat Algarve!

Sandbanksön Ilha da Culatra bjuder på långa sandstränder bortom den värsta turismen. Foto: Cathinka Ingman.

Söta portugisiska byar att strosa i på Ilha da Culatra. Foto: Cathinka Ingman.

Algarvekustens bästa strand för vattensport

Sagres – surfmekkat

– Vill man surfa så är det Praia do Amado som gäller, medan Meia Praia och Praia de Alvor är populära för kitesurfing. All annan typ av vattenaktivitet som till exempel SUP, vattenskoter och kajak går att göra på nästan alla huvudstränder vid Algarvekustens byar. Den lilla byn Sagres är bra som utgångspunkt med många surfstränder i närheten. Sagres har också en lite yngre vibe med flera sköna barer, större veganskt utbud och några riktigt bra pizzaställen.

För surfing är det Praia do Amado som gäller! Foto: Cathinka Ingman.

Algarvekustens vackraste strand

Praia da Cordoama – unikt ljus

– Det här var den lättaste frågan att svara på! Jag har nämligen två favoriter som jag alltid återkommer till eftersom de är så vackra. Den ena är Praia da Cordoama, en dramatisk strand omgärdad av svarta klippor som bildar vackra skifferformationer. Det ligger alltid en liten vattendimma över stranden vilket gör något med ljuset som är något särskilt här!

Praia da Bordeira – sanddynsstrand

–Praia da Bordeira är en sanddynsstrand med böljande sanddyner som går rakt ut i havet. Otroligt vacker!

Praia da Cordoama med sina dramatiska klippor. Foto: Cathinka Ingman.

Vattendimman på Praia da Cordoama skapar ett unikt ljus! Foto: Cathinka Ingman.

Praia da Bordeira är Algarvekustens vackraste sandstrand enligt Cathinka. Foto: Cathinka Ingman.

Vackra sanddyner på Praia da Bordeira. Foto: Cathinka Ingman.

Algarvekustens bästa strandvandring

De sju hängande dalarna

– Vandringen i Algarve är helt otrolig! Ett perfekt sätt att upptäcka stränderna på är genom dagsturen Seven Hanging Valleys Trail. Om man går leden österut slutar den vid Praia de Marinha, men mitt tips är att fortsätta tjugo minuter till stranden Praia de Albandeira där man oftast är helt själv. Då får man även några extra godbitar på slutet, som till exempel den pyttelilla doldisen Praia do Barranquinho. Till och med en icke-badare som jag tar med mig badkläderna på denna vandring!

I fiskarens fotspår

– Vandringsleden Fishermen's Trail börjar i grannregionen Alentejo och går längs med västkusten hela vägen till staden Lagos. En vandringsled som är uppdelad i 13 dagsetapper och som passerar massor av stränder. Man kan förstås välja att bara gå en eller ett par av etapperna, alla sträckor mellan Lagos och Salema är väldigt trevliga.

Vandra i det gulröda sandstenslandskapet. Foto: Cathinka Ingman.

En av stränderna du passerar vid vandringsleden Seven Hanging Valleys Trail. Foto: Cathinka Ingman.