Europas höjdare – 10 takbarer vi drömmer om

Undangömda och bohemiska. Grönskande oaser med magisk utsikt. Det vimlar av läckra takbarer i Europa. Här är 12 favoriter som vi längtar extra mycket till just nu!

Vi har listat några av Europas härligaste takbarer. Foto: Next Level Mallorca.

1. The Nest, London

Bohemiskt trädfort

I den fashionabla stadsdelen Marylebone ligger en av Londons läckraste takbarer. Grönskande växter för tankarna till tropikerna och restaurangens skaldjurs­tacos och fräscha Margaritas påminner mer specifikt om Mexiko. The Nest ligger på 16:e våningen i hotellet Treehouse London och bjuder på en avslappnande paus i Londons innerstadspuls. Utomhusterrassen slickar byggnaden med små, mysiga loungedelar och en utsikt som heter duga. I den glasklädda baren varvas färger lekfullt på möbelgrupper, lampor i trä dinglar från taket och bohemiska mattor knyter samman rummet. Här serveras enklare rätter som sallader, flatbreads och burgare medan man en trappa ner i restaurang Madera bjuds på mexikanskt så det står härliga till.

Ta en paus från Londons myllrande gator på den tropiska takbaren The Nest. Foto: The Nest.

Kliv in i en bohemisk och tropisk värld med 360-gradig utsikt över London. Foto: The Nest.

2. Hotel Pulitzer, Barcelona

Klubbmusik på topp

Till Hotel Pulitzers takbar går du inte främst för utsikten – utan för musiken. Mitt i smeten, strax intill Plaça de Cataluna, ligger den mysiga takbaren där temperaturen tenderar att stiga framåt helgen. På torsdagarna kan du räkna med pop och funk, ofta i form av liveframträdanden med alternativa oupptäckta musiker, medan helgdagarna ägnas åt välkända dj:s för en mer klubblik stämning. Just det, en gång i månaden är det vanligtvis fredagsevent extra allt – givetvis med musiktema! Om man blir hungrig? Beställ in en ost- & charkbricka, en skål med patatas bravas eller frasiga croquetas. Avnjutes på jordnära soffgrupper intill blomstrande klätterväxter på knarrande trägolv.

Till Hotel Pulitzers takbar går du för skönt häng och musik! Foto: Hotel Pulizer.

3. Netil360, London

Bastu & drinkar

Det är något med Netil360 som får en att koppla av. Kanske är det de sex nyinstallerade finska designbasturna med regnfallsduschar, eldstäder och kallvattenupplevelser. Eller de alkoholhaltiga isglassarna med smak av Aperol spritz eller Strawberry mojito som säljs under heta sommardagar. Oavsett vad är Netil360 en populär takoas med bar, trädgård, kafé och arbetsyta för den som vill komma och hänga dagtid. Italienska pizzor och vegetariska rätter ackompanjeras av tappöl från lokala bryggerier. Hundälskare? Jajemen, takbaren har en egen hund, som dessutom har sitt eget Instagramtagg, #trestherooftopdog.

Njut av vyerna från baren eller varför inte från bastun? På Netil360 kan du hyra bastu på taket! Foto: Netil360.

Häng med lokal­borna på Netil360. Foto: JAKIE PHOTOGRAPHY/netil360.

4. Le Perchoir Ménilmontant, Paris

Första parkett i Paris

På sjunde våningen i en industribyggnad i 11:e arrondissementet omges du inte bara av vinrankor, brokiga kuddar och mysiga soffgrupper som för tankarna till Marocko, utan får också 360-gradig utsikt över Paris taknockar med första parkett över bland annat Sacré-Coeur. Le Perchoi, eller "The Perch" som den kallas, är originalet av en serie takbarer som nu finns utspridda i Paris – senaste tillskottet är Perchoir Porte de Versailles med en av världens största urbana takträdgårdar. Men störst är inte alltid bäst. Originalet har sin charm och är uppdelat på två våningar med en spiraltrappa som knyter dem samman. För att hitta hit krävs det lite list, ingången är något gömd men avslöjas ofta av en lång ringlande kö. En drink i solnedgången blir sällan fel. I restaurangen serveras rätter som grillad bläckfisk med majskräm, lamm och ceviche med thaibasilika.

Bege dig upp till sjunde våningen och skåda Paris från ovan. En drink i solnedgången på Le Perchoir Ménilmontant sitter sällan fel. Foto: JEROME GALLAND/le perchoir ménilmontant.

Slå dig ner bland mysiga soffgrupper eller ta

trappan ner för en bit mat på restaurangen. Foto: JEROME GALLAND/le perchoir ménilmontant.

5. Ginkgo Sky bar, Madrid

För utsiktens skull

För en spektakulär start på en kväll i Madrid, bege dig till Ginkgo Sky Bar. Vyerna över det kungliga palatset, det uråldriga templet Debod, Casa de Campo och de omgivande bergskedjorna gör besöket värt sin tid. Addera drinkarna – läckra cocktails och vit, svalkande sangria serverat från en sofistikerad takbar på 12:e våningen av Hotel VP Espania – och du är hemma. Spegelformationerna i taket och sammetssoffor på ett svartvitt marmorgolv vid baren sätter stämningen. Håll utkik efter kvällarna då lokala talanger spelar live i baren. Lyckas ni slita er väntar stadens nattliv runt hörnet.

Sammet, speglar och jättelika fönster som blottar Madrid från ovan.

Kicka igång kvällen på moderna Ginkgo Sky Bar!

Vad sägs om en svalkande sangria och spektakulär utsikt?

6. Klunkerkranich, Berlin

Berlin i sitt esse

För att ta dig till Berlins coolaste takbar måste du slingra dig genom ett sunkigt shoppingcenter i Neukölln, ta hissen till parkeringsplanet på våning 5, ut bland bilar och sedan uppför en ramp. Något förvirrande, men värt mödan. På taket till Klunkerkranich breder nämligen en bohemisk tivoli­liknande värld ut sig med billigt öl, dinglande lampor i träden, träbord och bänkar, lekplats för barnen och, förstås, läcker vy över Berlin. Addera en doft av gräs och ett gäng hipsters på detta och du hajar stället.

Berlin i sitt esse. Coolt och industriellt i Neukölln. Foto: instagram/JulianNelken.

7. Arc Rooftop, Stockholm

För storstadskänslan

En undangömd favorit i den bubblande stadsdelen Hagastan är takbaren Arc på Blique by Nobis. Här är trendigt, minimalistiskt och avslappnat, utsikten över Stockholms takåsar är som en vacker tavla och smårätterna i restaurangen för tankarna till Asien. Soffgrupper och gungor bjuder in till häng på utomhusterrassen som ligger på två våningar. Framåt kvällen då mörkret faller vandrar tankarna iväg till Berlin eller New York. Eller varför inte Japan? Här finns nämligen en fin lista på saké – det traditionella risvinet från Japan.

Arc Rooftop är en av Stockholms skönaste takbarer. Foto: blique by nobis/RENEE KEMPS.

Takbaren Arc Rooftop är en del av hotellet Blique by Nobis. Foto: blique by nobis/Beatrice Graalheim.

8. Sant Francesc Hotel Singular, Mallorca

En paus i Palma

I en 1800-talsherrgård i Palmas gamla stadskärna ligger ett femstjärnigt hotell där arkitektur, design och nutida konst genomsyrar såväl reception som rum och takbar. Och vilken takbar! Den avkopplande och drömlika terrassen på Sant Francesc Hotel Singular har en inbjudande pool, loungegrupper, växter och utsikt över Palmas historiska stadskärna. Det är lätt att låta timmarna gå. Sippa på en Sangria cava med Coïntreau, vermut och lemonad eller beställ något lätt från den klassiska lunchmenyn. Utforska sedan vackra Sant Francesc torg med gallerier, butiker, restauranger eller promenera till hamnen som ligger ett stenkast bort.

Mallorcas skönaste takpool? Mycket möjligt! Foto: Next Level Mallorca.

Några våningar ner serveras musslor på en mysig innergård. Foto: Francesc Bolunya.

9. Gro Spiseri, Köpenhamn

Livet på landet

Ta en paus från stadslivet för en utflykt till vad som känns som landsbygden. På taket av ett gammalt bilauktionshus i Österbro ligger en 600 kvadratmeter stor trädgård med grönsaksodlingar, örtsamlingar, hönor och bikupor. Och mitt i allt ett växthus och restaurang – Gro Spiseri – där du kan avnjuta säsongsbaserade måltider på grönt som är odlat från just taket. Vid ett gemensamt långbord äter man flerrättersmenyer "family style" ackompanjerat av ekologiska viner och naturviner. Men du kan också svänga förbi på den så kallade frukostklubben för en ekologisk, vegetarisk frukost och rundtur på taket, eller varför inte en 3-rätterslunch eller maffig söndagsmiddag? Gro Spiseri har öppet året runt – givetvis med en meny som följer årstiderna.

Stig upp i en frodig regnskog mitt i centrala Köpenhamn! Foto: gro spiseri.

10. The Paris Club, DÜsseldorf

Ett tyskt Paris

Låt inte namnet bedra, vi är fortfarande i Tyskland, rättare sagt i Düsseldorf på toppen av 25hours Hotel. Men så snart man sätter foten på 17:e våningen och kliver ut i vad som känns som ett vardagsrum svävar tankarna iväg till Paris. Eller Brooklyn. Fönster täcker från golv till tak, sammetsmöbler och jordnära loungemöbler kantas av tomma ramar och industrirör i tak varifrån ett flygplan dinglar i luften. Gå ut på terrassen för stadens bästa vy över det framväxande området Le Quartier Central eller häng vid baren där bartenders snor ihop franskinspirerade drinkar som med fördel serveras med smårätter från menyn, även den franskinspirerad.

Låt inte namnet missleda. The Paris Club ligger nämligen i tyska Düsseldorf.

Läckra drinkar, med fransk touch givetvis. Foto: Steve Herud.

11. Seabird, London

Skaldjur & strandvibbar

Champagne och ostron, någon? Seabird är skaldjursrestaurangen med Londons längsta ostronlista; Seebird, Att den dessutom ligger på 14:e våningen på Hoxton Southwark Hotel gör inte saken sämre. Redan när man stiger ut ur hissen känns det som om man kommit på semester till kusten i Kalifornien. Det schackrutiga stengolvet ligger till grund för grönskande palmer med avslappnade soffgrupper, marmorbord och förstås en utsikt att skryta om. Spana ut över House of Parliament, Tower Bridge och lite längre bort populära Borough Market. Beställ in en cocktail, festa till det med skaldjur och njut av den avkopplade strandklubbsstämningen i centrala London.

Som att kliva ut i Miami eller Los Angeles. I själva verket London. Foto: Seabird London.

Ljust och öppet, såväl inomhus som utomhus! Foto: Seabird London.

12. B-roof, Florens

Vy över kulturstaden

Det är svårt att slita blicken från den storslagna, grönskimrande katedralen som tornar upp sig i centrala Florens. Vad sägs om att beundra byggnaden från en grönskande takterrass med ett glas chianti classico i handen? På toppen av en välbevarad 1800-talsbyggnad, som nu inhyser Hotel Baglioni, kan du slå dig ner för klassisk, toskansk bondmat med finess. Utomhusterrassen – en grönskande takträdgård – bjuder på obruten vy över kulturrika Florens med sevärdheter som Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio och Piazzale Michelangelo. De friterade fyllda zucchiniblommorna är lika vackra som goda och den florentinska steken bistecca fiorentina gör en sällan besviken.

Vackrare utsikt över Florens stolthet är svår att få. Foto: B-Roof.