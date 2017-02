9 av Londons bästa veganska restauranger

Friterad kaloristinn vegokyckling, sushi eller nyttig raw food? De veganska restauranger i London är mångtaliga. Här kommer några handutvalda guldklimpar.

Tryffel-"majonnäs" och aranacini på Nama. Foto: Pressbild.

Idag den 1 februari firas den vegetariska dagen. Men att få tag på bra vegetarisk mat i London är lätt som en plätt utan ägg, mjölk eller smör. Därför beslutade sig Vagabond för att höja insatserna. Vi ger er: Londons bästa veganska adresser.

1. Vegan Hippo – institution i Soho

Vegan Hippo. Foto: Johanna Jackson.

Ett litet avslappnat ställe i centrala London som nästan alltid är fullsatt. Vegan Hippo öppnade 2015 och har snabbt blivit ett veganskt go-to-ställe. Här finns soyalattes, kakor och croissanter, jackfruit-burgare, varmkorv och diverse frukostalternativ. Deras ugnsbakade grönkålschips är beroendeframkallande.

52 Rupert Street, veganhippo.com

2. Manna – fine dining i Primrose Hill

Okej, så undertecknad har varit på Londonklassikern Manna två gånger och mina intryck av restaurangen, som firar 50 år i år, skiljer sig enormt. Första gången – en smaksensation, andra gången, en besvikelse som fick en att undra var all smak hade tagit vägen. Menyn är välfylld men dyr. Kom ihåg att boka bord.

4 Erskine Road, mannav.com

3. Yorica – glass i stora lass

Yorica. Foto: Johanna Jackson.

Frusen yoghurt, glass och shakes. Trevligt ställe i centrala Soho att besöka när sötsuget ligger på. Dessutom finns massor med toppings att välja bland.

130 Wardour Street, yorica.com

4. VX – skräpmatsälskarens dröm

VX, eller Vegan Cross ligger en snabb promenad från Kings Cross station. Foto: Johanna Jackson.

Quesadillas, pizza, burgare och kebab. Till VX ska du inte gå om du räknar kalorier. Den lilla butiken som öppnade 2010 ligger nära King's Cross Station och säljer även bakelser, matvaror och kläder.

73 Caledonian Road, vx-london.com

5. Nama – delikat rawfood

Nama ligger i den fashionabla stadsdelen Nothing Hill och serverar specialierar sig på råkost, som innebär att råvarorna inte hettas upp över 42 grader. Här finns nyttia juicer, läckra frukostskålar och goda wraps och sallader. Missa inte att prova deras berömda "ostbricka" tillsammans med ett glas vin.

110 Talbot Road, namafoods.com

6. House of Seitan – Londons mest haussade vegohak just nu

Londons första friterade vegansk kyckling-ställe. Foto: Johanna Jackson.

Eller Temple of Hackney som de nyss bytte namn till. Snabbmatshaket öppnade så sent som den 15 januari och sedan dess har kön utanför konstant ringlat långt (till stort förtret för slakteriet som ligger dörr i dörr med etablissemanget). Vad är då grejen kan tyckas? Temple of Hackney är London, och förmodlingen världens första restaurang som helt är tillängnad vegansk friterad restaurang. Smakar det kyckling? Det är en svår fråga att svara på för en som aldrig ätit det. Smakar det gott? Helt okej.

10 Morning Lane, Facebook.com/templeofseitan

7. Itadakizen – japansk pärla

Foto: Johanna Jackson/Itadakizen.

Inte långt ifrån VX ligger den japanska familjedrivna krogen Itadakizen. Njut av goda viner, bentolådor och organisk sushi. Se till att boka bord – Itadakizen är populärt, och av goda anledningar.

139 King's Cross Road, itadakizen-uk.com

8. Cookies and Scream – godaste kakorna i stan

Foto: Johanna Jackson.

Cookies and Scream har funnits i Camden Market ett tag men för några månader sedan öppnade de upp en butik på Holloway Road. Helt veganskt och glutenfritt. Kakorna är fenomenala men deras donuts tar verkligen hem priset. Pröva den med salt karamell och du är hemma.

Camden Lock Market, på nedre våningen och 130 Holloway Road, cookiesandscream.com

9. LA Suite – Veganskt afternoon tea

Foto: LA Suite.

Brittisk tradition möter veganism i West End. Det tjusiga hotellet La Suite erbjuder en helvegansk meny för både frukost och lunch med välbalanserade rätter men många kommer för deras afternoon tea. Här serveras en blandning av bakverk och smörgåsar som inte bara flirtar med smaklökarna utan även ögonen. På sommaren går det dessutom att äta ute på hotellets solterrass.

41-51 Inverness Terrace, lasuitewest.com

