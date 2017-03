Drömjobbet? Bo i lyxhus och få betalt för att resa

Res runt i världen, bo i lyxhus – och få betalt. Låter det som ett drömjobb?

Nämnde vi att lönen ligger på drygt 88 000 kronor i månaden?

Kanske får du bo i ett sånt här hus om du får jobbet. Foto: Istock.

Det är företaget Third Homes som erbjuder en lycklig person en anställning som låter för bra för att vara sann. En person får jobbet att resa runt och bo i tolv lyxhus under tre månaders tid – med en lön på 10 000 dollar i månaden (cirka 88 000 kronor).

"Best Job On The Planet" står det i annonsen, och vi kan inte annat än att hålla med. Vad krävs då för att du ska lyckas få jobbet?

Du måste vara över 18 år, ha ett giltigt pass, kunna prata engelska, vara bra på att berätta historier, du ska uppskatta gästfrihet och lyx, och ha bra koll på sociala medier. Sista ansökningsdag är 30 mars, och du ansöker genom att skicka in en video där du beskriver varför du ska få jobbet.

Här kan du ansöka via deras Facebook-sida.

Third Homes är ett företag för de som äger lyxiga boenden världen runt, och medlemmarna kan hyra varandras hus under en tid.

Lycka till!

