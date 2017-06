Listan: Här är Spaniens 7 naturliga underverk

Ett vackert sjölandskap, två naturreservat och berg klädda i guld.

CNN har listat sju naturliga underverk som du bara kan se i Spanien.

Ett av bergvalven på stranden As catedrais. Foto: iStockphoto

1. Ön Gaztelugatxe

Den lilla steniga ön på Spaniens nordkust sägs vara slående lik ett slott eller en fästning, vilket kan förklara varför den utstått flera attacker under århundraden. En slingrande, smal väg är det enda som knyter an ön med fastlandet. I övrigt är höjdpunkten på Gaztelugatxe ett kapell som byggdes under 1000-talet till helgonet St. Johns ära.

Enda sättet att ta sig till Gaztelugatxe är via en smal stenväg. Foto: iStockphoto

2. Naturreservatet Somiedo

Naturreservatet Somiedo finns med på UNESCO:s lista över biosfärområden på grund av sina varierande skogar och vilda djur. Parken består i huvudsak av fyra dalar i Kantabriska bergen i norra Spanien. Detta är verkligen en fristad för vilda djur. Här lever till exempel brunbjörn, varg, vildsvin och kungsörn. Det gäller med andra ord att vara på sin vakt när du vandrar runt i området.

En insjö mitt i naturreservatet Somiedo. Foto: iStockphoto

3. Nationalparken Cabo de Gata-Níjar

Cabo de Gata-Níjar är ytterligare en nationalpark som är utsedd till biosfärreservat på UNESCOs lista och den tillhör den stora kustremsan som sträcker sig längs södra Andalusien. Området har ett varierat landskap bestående av våtmarker, spektakulära vulkaniska klippor, vita stränder och en saltvattenlagun. Hela Cabo de Gata-Níjar är naturskyddat område så allt är i princip orört.

Vulkanklippor omringar den vita stranden i Cabode Gata-Níjar. Foto: iStockphoto

4. Guldgruvan Las Medulas

Las Medulas kan dateras till det första århundradet och finns också med på UNESCO:s världsarvslista.

Efter sin erövring av den Iberiska halvön, var det romarna som upptäckte att bergen vid Las Medulas hade ett guldembalage. De började att utvinna guldet genom att slipa av det. Och bergets redan speciella, smala utformning, blev i och med detta ännu mer påtaglig.

Guldbergen Las Medulas. Foto: iStockphoto

5. Sjöparadiset Lagunas de Ruidera

Detta jättelika området på 4 000 hektar består av 15 sjöar som alla är sammanlänkade med varandra. Lagunas de Ruidera är ett skyddat område, mycket på grund av det djurliv som finns här med både speciella vattenfåglar och fiskar. Montesionas grotta, som nämns i boken "Don Quixote", ligger också i parken.

Det jättelika sjölandskapet breder ut sig på över 4 000 hektar. Foto: GettyImages

6. Bergstoppen Fuente De

Den spektakulära bergsklyftan Fuente De i bergskedjan Picos de Europa kan bara nås via linbana. Många som vill uppleva den fantastiska utsikten både från toppen och linbanan. Kön till denna svindlande åktur ringlar sig därför lång under sommarperioden.

Det är en magisk utsikt från linbanan. Foto: iStockphoto

7. Stranden As Catedrais

As Catedrais kallas kort och gott "katedralstranden" på grund av de valvformade berg som omger platsen. För visst ser bågformationen ut som ingången till en stor kyrka. As Catedrais räknas även som en av Europas vackraste stränder.

Stenformationerna sträcker sig över hela stranden As Catedrais. Foto: iStockphoto

Källa: CNN