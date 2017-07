10 grekiska öar du aldrig hört talas om

Trånga stränder och plastiga turistmenyer? Inte alls!

Följ med oss till tio (nästan) okända grekiska öar som du ännu inte besökt, men snart drömmer om att få resa till.

Alla bilder: Istock.

1. Samothrake

Grön & gåtfull

Hit kommer man och blir till någon annan. Samothrake längst upp i ett avlägset grekiskt nordost sägs rymma speciella krafter. Något som märks redan när färjan sugs över knallblå horisont mot ön som stiger 1 600 meter över havet.

Under antiken satt havsguden Poseidon på månbergets topp och såg hur striderna rasade i Troja på andra sidan vattnet. Idag är Samothrake alltjämt en gåtfull ö, favorit bland grekiska neohippier och äventyrs-turister, men bortglömd av massturism. Meditativt lugn väntar här. Men också frisksportande adrenalin och utmanande canyoning.

Möjligheterna är många. Strosa till Gira Vateras och Fonias vattenfall. Bada i naturliga pooler omgivna av djungelgrönska. Eller vandra till full-måne mot Fengaris topp och du kommer enligt mytologin att belönas med förverkligade drömmar.

Nedanför månbergets sluttningar väntar Thermas heta källor. I stämnings--fulla bergsbyn Hora serverar tavernan 1 900 läckra mezes. Missa inte heller gåtfulla tempelkomplexet Sanctuary of the Great

Gods, där mysterie-ritualer hölls under antiken. Skönaste havsstranden finns vid Vathy.

• Färja från Alexandroupoli (2,5 tim)

2. Kastellorizo

Romantisk utpost

Perfekt som ett vykort och knappast mycket större. Önskar du den grekiska övärlden i fickformat har du den här: blåsprakande medelhav omger Kastellorizo som ligger betydligt närmare Orienten än Aten. Kanske är det positionen som avlägsen utpost som skapat öns behagliga dåsig-het. Å andra sidan, varför ha bråttom på en plats som knappt är stor nog för att kvalificera sig för en halvmara?

På Kastellorizo väntar en liten huvudstad bortom röda klippor och solblekt borgruin. För 150 år sedan bodde 10 000 människor på ön. Då var hamnen en av de viktigaste längs sjövägen mot Beirut. Idag återstår bara några hundra bofasta. Ljuden är mjuka. Någon moped, knattret från båtmotorer, försynt sorl från de gamla husens anatoliska träbalkonger.

Bebyggelsen är kulört och trycker sig vägg mot vägg längs hamn-bassängen. Vinkaraffer landar på skymningsdukade bord tillsammans med spröda kalamares och grillad fisk. På andra sidan vattnet bildar turkiska tusenmetersberg effektfull bakgrund. Det räcker gott till lugna dagar med bad, mat, promenader eller besök i den blå grottan vid Phokiali.

• Färja från bland annat Rhodos (3,5 tim) och Pireus (24 tim). Eller flyg från Rhodos

3. Ikaria

Avig, men hälsosam

Det är svårt att inte falla för livsbejakande Ikaria. Ön är en egeisk outsider, märkt av svag ekonomi och långvarigt ointresse från Aten. Men också en strävsam överlevare som är varm och välkomnande mot alla som råkar komma hit.

På Ikaria äter man dessutom nyttigare än kanske någon annanstans. Fisk från havet. Vilda örter och honung från bergen. Vin och getkött. Maten är lokalproducerad och tillhör de viktigaste förklaringarna bakom Ikarias placering som en av världens fem blå zoner.

Ön sägs rymma högst andel aktiva 90- och 100-åringar i världen. Natur, klimat och rikt socialt umgänge är andra pusselbitar bakom den goda hälsan. Många besökare är nyfikna på öns lågmälda liv och deltar i matlagnings-kurser och örtvandringar. Ikaria är också en favorit bland folk med fritt sinne: vindsurfare, naturister, rastahippier.

Trekkingvänliga berg följs av långa sandstränder, till exempel Livadi och surfarnas Messakti. Höjdpunkterna är många: Nattsuddande bergs-byn Christos Rahes som vänt dygnet bak och fram. Vandringar till Halaris--kanjonen. Ödslig kust och skönt strandhäng vid Nas.

• Färja från bland annat Pireus (8,5 tim) och Samos (2 tim). Eller flyg från Aten

• Båt från bland annat Volos (4 tim), Skopelos (30 min) och Skiathos (1,5 tim)

4. Symi

Sensuellt och sockersött

Rött, blått, sockervitt och krämigt ockra. Den som anländer till Symi med båt behåller bilden länge i minnet. Längs Yialos hamninlopp ligger bebyggelsen som läktarraderna i en amfiteater. Pastellfärgade hus följer sluttningar och trappsteg till den övre staden och tonläget känns nästan påträngande romantiskt.

Vin dricks från skuggiga avsatser. Doften av spenatpajen spanakopita strömmar från små kvartersbagerier. Vattnet är så klart att öns små fiskebåtar, precis som i en illusion, tycks vila på en osynlig glasskiva.

Bortsett från besökande dagsutflykter från Rhodos är antalet gäster relativt måttligt. Kanske som en följd av brist på både sötvatten och inställsamma sandstränder. De som kommer till Symi, kommer för att mysa, promenera och äta gott. Stämningsfulla tavernan Tholos frestar med friterade sardiner och moussaka. Genomtänkta Muses levererar alltifrån tonfisk med ingefära och jordgubbar till bläckfisk i apelsin och ouzo.

Symis berg lockar dessutom med trekking. Längs den klippiga kusten finns flera, små undangömda badvikar. Långt i söder väntar det ortodoxa 1700-talsklostret Paonormitis.

• Färja från bland annat Rhodos (1 tim) och Pireus 17–21 tim)

5. Tilos

Vilt och välkomnande

Hur Tilos lyckats undgå massturism är ett mysterium. Kanske beror det på att grannarna Rhodos och Kos lägger beslag på all uppmärksamhet. För mycket som de stoltserar med finns här, fast i milda former. Vågsvall mot solvita klapperstensstränder. Vita byar, blommande bougainvillea och heta kvällar med cikadabrus. Till och med en stämningsfull spökstad, Mikro Horio, som tänder levande ljus till en nattöppen bar.

Ön är liten och inkluderande. Ungefär 800 bofasta. 650 meter höga berget Profitis Elias som geografisk höjdpunkt. Bra på mat och fulladdad med inbjudande stigar mot timjansdoftande höjder och undangömda badbukter.

Så lär Tilos också vara den plats i den grekiska övärlden med trognast gäster, besökare som återvänder sommar efter sommar för sol, bad, avslappnat tonläge och gröna upptäckter. Havssköldpaddor och munksäl finns fortfarande längs den flikiga kusten. Eleonorafalk och hökörn tillhör luften. I öster väntar dessutom det mäktiga klostret Agiou Pandelimona.

• Färja från bland annat Rhodos (1,5–2,5 tim) och Pireus (14–19 tim)

6. Paxi

Vandringar i lyx

Någon timme söder om Korfu gömmer sig Paxi med klippor lika vita som de i brittiska Dover och hav som på sina håll är karibiskt blått. Ön är liten och allt nära. Perfekt för hyrmoppe eller kanske ännu hellre strövtåg till fots. Huvudorten Gaios trycker med sina kaféer och tavernor längst in vid ett fjordliknande inlopp. Småvägar och stigar söker sig vidare mot kustnära olivlundar, stränder och byar.

Strosa till stämningsfulla klippformationen Tripitos som spänner en vit kalkbåge över hypnotiskt blått hav. Vila fötterna till vidunderlig fiskmiddag på Vassilis taverna i Longos. Eller vänta in den magiska solnedgången vid Erimitis Bay som omges av branta stup.

Paxis dragningskraft för lyxig jetset är omtalad och har skapat ett delvis falskt rykte om havererade reskassor och kronisk brist på lediga rum. Billiga alternativ finns både när det gäller mat och boende. Dessutom bjuder Paxi på en blå bonus. På nästintill obebodda grannön Antipaxi väntar sandstranden Vrika med vatten så svindlande turkost att man lätt tror sig förflyttad till tropikerna.

• Båt från bland annat Korfu (1 tim)

7. Gavdos

Barfotaö vid Europas ände

Gavdos är inte bara Europas sydligaste utpost, utan också perfekt för bekymmerslösa barfotadagar. Här är det du, sol, sand och hav och inte så mycket annat. Inga industrier. Ingen rusningstrafik. Inte ens någon bankomat. Bara några få byar och ungefär 50 bofasta på ett fridfullt undantag i en i övrigt självupptagen och stressad kontinent.

Närheten till Afrika och Sahara gör sig påmind genom klättrande sanddyner och låga cederträd. På flera platser väntar saffransfärgade stränder med mjuk sand. Vattnen tillhör Medelhavets klaraste och följer ön som en turkosskimrande spegel.

Kanske är det den visionen av paradiset som får många av Agios Ioannis besökare att trycka ner kläderna längst ner i ryggsäcken för att leva bekymmerslöst nakenliv och övernatta i tält, kojor eller grottor.

Vill du besöka Gavdos under mer ordnade former väntar både påklädda stränder, pensionat och rumsuthyrare vid Sarakiniko.

• Båt från Hora Sfakion och Paleohora (4 tim) på södra Kreta

Gavdos .

8. Ithaka

Sagohjältarnas ö

Världshistoriens största äventyr började här med blicken vänd mot Joniska havets gröntonade vatten. Odysseus hemö ligger som en drakrygg mellan det grekiska fastlandet och Kefalonia. Härifrån Ithaka seglade sagohjälten mot slaget vid Troja. Under den 20 år långa och irrande återfärden råkade Odysseus ut för både cykloper och nymfer innan han till sist nådde hem till sin älskade Penelope.

Idag är Ithaka en fridfull plats. Precis som under antiken leder söm-niga getstigar mot havet till mild bris och doft av vilda örter. Bortom öhuvud-staden Vathys låga hus och tegeltak väntar flera av Odysseus miljöer: nymfernas grotta, Arethousas källa, de diffusa palatsruinerna vid Alalkomenae.

Med hyrmoppe tar du dig vidare längs vindlande bergsvägar till imponerande klostret Moni Katharon. Längre mot norr väntar de bild-sköna byarna Kioni och Frikes där vin och grillad fisk serveras på kajkanten. Öns stränder följs av klappersten. Agios Ioannis, Afales och Polis tillhör de bättre.

• Färja från bland annat Kefalonia (1 tim) och Patra (2–4 tim)

9. Chios

Kaxiga byar och drömlandskap

Lite Toscana, en gnutta Mellersta Östern och väldigt mycket Grekland.

Citruslundarna och cypresserna för tankarna mot mellersta Italien. Stenbyarnas backgammonspelande gubbar väcker bilder av Orienten. Men halvmåneformade Chios är rakt igenom grekisk och landets femte största ö. Tusenmetersberg följs av turkosa stränder och bördiga slätter. Till och med Homeros påstås vara född här.

Jordbävningar, skogsbränder och stark militär närvaro har dämpat möjligheterna till upptäckter. Öhuvudstaden är dessutom jäktad, rycker på axlarna inför turister och håller sig till sitt.

Skatterna väntar på annat håll. I söder finns byarna i Mastihohoria som i århundraden framställt mastix, favoritgodiset i sultanens harem och ett slags tuggummiaktigt klet från mastixbuskens harts som sägs ge vita tänder och mjuk andedräkt. På flera platser har välståndet från näringen förvandlats till vidunderliga byar. Pyrgi med sina svartvitmönstrade fasader, kompakta Olymbi som känns som ett utsnitt från Jesu tid. Bland Chios höjdpunkter märks också världsarvslistade klostret Nea Moni och stränderna vid Agia Markella, Elinta och Agia Dynami.

• Flyg från Aten och färja från bland annat Pireus (6,5 tim) och Lesbos (3 tim)

10. Alonissos

Stora blå (på riktigt)

Det riktiga stora blå finns här, i Sporaderna och granne med de namn-kunniga öarna Skopelos och Skiathos. Lågmälda Alonissos klär sig i slösaktigt grönt, pinje, ek och fruktodlingar och är som skapt för stillsamma vandringar. Femton trekkingrutter undersöker ön i sällskap av timjan och åsnestigar, når byar, utsikter och flikig kust med bukter, sand, singel och klappersten.

Stränderna är många och sköna: Den vita sanden vid Agios Demetrius och Kokkinokastro vaktat av röda klippor, Marpounda, Chrisi Milia och Megalos Mourtias.

Ändå finns inget som slår havet. Trakten ingår i Europas största marina nationalpark och omfattar även småöar som Psathoura med skön sandstrand och Egeiska havets högsta fyr. Galet klart vatten omfamnar bland annat munksäl och tre sorters delfiner. Sällsynta fåglar som eleonorafalk och rödnäbbad trut finns också i området. När du simmat dig trött, avslutar du kvällen på kaféet Hayiati i Hora med kazandibi, karamellsöt mjölkpudding, och vidunderlig utsikt över hav och övärld.