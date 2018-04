Turister varnas för matförgiftning på Kap Verde

Intresset för solsäkra Kap Verde utanför Afrikas östkust har skjutit i höjden på senare år. Men nu varnar brittiska experter för att antalet anmälda fall av magsjuka också ökat på de populära semesteröarna.

Stranden Santa Maria på ön Sal. Foto: Istock.

Allt fler turister söker solen på ögruppen Kap Verde. Enligt Global Travel Search Index, som baseras på data från Google, ökade antalet sökningar på Kap Verde med 3 000 procent mellan 2004 och 2016. Flest turister kommer från Storbritannien, men öarnas popularitet har även ökat bland svenskar och flera svenska charterarrangörer erbjuder resor till destinationen.

Många turister lockas av det varma klimatet, möjligheter till valskådning och de långa kritvita stränderna. Men de som planerar att resa dit kan vilja vara extra försiktiga med vad de stoppar i sig.

I en artikel publicerad i brittiska Daily Mail varnar Richard Convoy, grundare av rättshjälpsföretaget Sick Holiday, för ett ökat antal fall av magsjuka på öarna Sal och Boa Vista som han menar beror på en brist på ordentlig hygien på hotellen.

– Ett enda hotell på Sal har enskilt stått för 109 anmälningar, säger Convoy till tidningen.

Det var också på ön Sal som ett omskrivet fall av den akuta tarminflammationen dysenteri tros ha smittat över 50 semesterfirare år 2013.

Det är dock värt att notera att varningen kommer från ett brittiskt företag. Just brittiska turister har ett rykte om sig att vara överrepresenterade bland falska anmälningar om matförgiftningar.

Enligt The Guardian är nationaliteten ledande när det kommer till ersättningskrav till arrangörer och hotell på grund av magsjuka.

En jämförelse från 2017 som baserades på 750 000 brittiska, 800 000 tyska och 375 000 skandinaviska turister i Spanien stöder påståendet. Bland de skandinaviska turisterna lämnades det in 39 stycken ersättningskrav, bland tyska turister 114. Ersättningskraven från de brittiska turisterna? Nästan 4 000.

Så sent som i oktober 2017 dömdes ett brittiskt par till fängelse på grund av bedrägeriet. Under två olika semestrar i Mallorca krävde paret ersättning från sin researrangör till ett värde av sammanlagt 20 000 pund, motsvarande över 200 000 svenska kronor. De avslöjades dock av glada semesterbilder på Facebook som publicerades samtidigt som den påstådda sjukdomen ska ha ägt rum. Något som bland annat The Independent rapporterade om.

Anders Stougaard arbetar på SOS International, som hjälper nordiska turister som råkar ut för olyckor och sjukdomsfall utomlands. Hos SOS international kan man inte se några trender i antalet anmälda fall av magsjuka eller maginfektioner på Kap Verde, eftersom man saknar tillräckligt underlag från landet.

– Men det vi kan se är att andelen anmälda fall av magsjuka de tre senaste åren är förhållandevis hög sett till det totala antalet ärenden från Kap Verde, säger Anders Stougaard till Vagabond.

Råd för att undvika magsjuka:

Ät bara sådant som ser gott ut, luktar och smakar gott

Undvik rå fisk och skaldjur

Låt också bli rumstempererad mat och juicer

Ät bara frukt du kan skala

Drick inte kranvatten. Tänk på att is kan vara fryst kranvatten

Tvätta händerna oftare än hemma

Boil it, cook it, peel it or leave it!

Om du drabbas: