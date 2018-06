Bästa städerna för att fira Pride i sommar

I sommar firas kärleken i en rad olika HBTQ-händelser runt om i världen. Men vart ska man resa för bästa chansen till en ultimat Pride-festival? New York, New York! I alla fall enligt en ny sammanställning från Airbnb.

Foto: Istock

Vilka städer är bäst för Pride-firande? Den frågan ville uthyrningssajten Airbnb ha svar på. För att ta reda på detta utförde de en studie med hjälp av undersökningsföretaget ABCD.

Studien tittade på 100 städer över hela världen med hög Pride-närvaro. Flera faktorer vägdes in och en första sållning gjordes baserat på antalet deltagare på respektive stads Pride-festival. Då återstod 46 städer.

Andra faktorer som togs med var när samkönade äktenskap blev lagliga i staden, hur bra utbudet på nattlivet är och hur stor tillväxt av ankomna gäster med Airbnb som varje stad får under Pride. Även data från dejtingappen Tinder var med i undersökningen.

Övervägande vinnare: New York

"The Big Apple" erbjuder inte bara en av de största Pride-festivalerna, här finns också ett livligt nattliv, en aktiv dejting-kultur, väl etablerad jämlikhet och maffig Airbnb-statistik: New York kommer att välkomna över 27 000 gäster på Airbnb under Pride-veckan.

Nattliv: New York City

När man ser till antalet HBTQ,-klubbar och barer, är New York City en topprankad destination också i denna kategori. Staden som aldrig sover är i denna rangordning tätt följd av 2. Los Angeles, 3. Tokyo, 4. Berlin, 5. Madrid, 6. London, 7. Mexico City, 8. Paris, 9. San Francisco, och 10. Barcelona.

Bäst för dejting: London

London toppade rankningen när det kommer till dejting. Enligt data från Tinder under maj månad hade den brittiska huvudstaden den högsta förekomsten per capita av HBTQ-profiler på Tinder över hela världen. Medtävlare i denna kategori, i enlighet med Tinder-användning, är 2. New York, 3. Chicago, 4. Montreal, 5. Berlin, 6. Madrid, 7. Los Angeles, 8. Paris, 9. Sydney och 10. San Francisco.

Störst Pridefestival - São Paulo, Brasilien

När det gäller besökare som deltar i Pride-festen toppar São Paulo rankningen. Cirka 3 miljoner besökare deltog i fjolårets festligheter. Andra populära städer är: 2. Toronto, 3. New York, 4. Madrid, 5. London, 6. San Francisco, 7. Chicago, 8. Köln, 9. Houston, och 10. Paris.