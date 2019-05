Världens sexigaste språk utsedd

Den internationella resesajten Big 7 Travel har låtit sina läsare rösta om det sexigaste språket och uttalet i världen. Efter att miljontals röstat har en vinnare korats.

Här kan du läsa hela listan (om du letar efter svenskan kommer du bli besviken): The Top 50 Sexiest Accents In The World – Ranked