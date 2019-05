Ännu en sajt för att boka tågresor i Europa

Först hände ingenting. Sedan kommer allt på en gång. Ketchupeffekten är tydlig i tågbranschen. Idag lanseras första versionen av Trainplanet och i höst och nästa vår kommer ytterligare två svenska sajter för bokning av europeiska tågresor.

Våren 2020 lanseras bokningsappen All Aboard, där du ska boka praktiskt taget alla Europas tågresor.

Idag lanseras första versionen av Trainplanet, den första svenska sajten där du ska kunna boka de allra flesta tågbolagen i de 31 europeiska länder som är anslutna till Internationella Järnvägsunionen UIC (och därmed är med i Interrailsamarbetet). Från början är sajten halvautomatiskt, vilket betyder att din bokning skickas in som en offert, och så får du kort tid senare ett mail med förslag på resväg och priser. Men från och med 12 augusti i år är det tänkt att Trainplanet ska bli helautomatisk och fungera som en fullfjädrad onlineresebyrå.



Idag kom också nyheten att Sverige våren 2020 får ytterligare en sajt och app för europeiska tågresor.



Innovationsmyndigheten Vinnova har medfinansierat sajten All Aboard, en digital tjänst som, enligt ett pressmeddelande som kom idag, "gör det enkelt och bekvämt att planera och boka tågresor i Europa, samt stöttar och guidar resenären längs resan."



– Det finns ett tydligt behov av ett alternativ till flyg. Vi vill att alla ska kunna uppleva det fantastiska kulturutbud som Europa är på ett hållbart och smidigt vis, säger Anton Trollbäck som är VD för All Aboard.

Det unga gänget som utvecklat All Aboard-appen är fr v Carl Törnqvist, Therese Albertsson, Anton Trollbäck, Hannah Boman och Karl Sandgren.

Initiativtagare är Code and Conspire, en grupp designers, programmerare och tågentusiaster med mångårig erfarenhet av att skapa digitala produkter och tjänster. Den digitala byrån jobbar även med att kommunicera Agenda 2030 och de Globala Målen och har bland annat har byggt den globala hemsidan för initiativet.



– Vi står inför enorma utmaningar på grund av klimatkrisen, men att sluta uppleva världen är inte ett alternativ. Det är viktigt för att förstå andra kulturer, lära oss av varandra och bygga en hållbar värld tillsammans. Tåg är framtidens sätt att resa, tror Trollbäck.



I höst kommer ytterligare en tågbokningssajt som kallar sig Railtic.com. Än så länge är datumet för lanseringen av den tjänsten inte bestämt.

