Utställning om resandet förr i tiden – och en nostalgitågresa runt Mälaren

En tågresa i första klass till italienska Amalfikusten. Om det och annat resande kring förra sekelskiftet handlar en ny utställning i Stockholm som kröns med en nostalgitågresa i gamla vagnar runt Mälaren.

Once upon a time såg reklamaffischerna för tågresandet på kontinenten ut så här.

Utställningen heter Mot kontinenten – på resa i första klass och pågår mellan 27 mars och 27 september på Hallwylska museet i Stockholm. Utställningen vill lyfta fram resandets utveckling kring sekelskiftet 1900 i en tid där de organiserade nöjesresorna tog fart.

I anslutning till utställningen arrangeras bland annat en båttur i Stockholms skärgård och en stämningsfull tågresa runt Mälaren i vagnar från 1930- och 50-talen inklusive en föreläsning och bildvisning om tågresandet förr i tiden av Vagabonds redaktör Per J Andersson som också är författare till den aktuella reportageboken Ta tåget.

Sorrento i Neapelbukten var ett populärt resmål runt år 1900.

Under 1800-talet gick den tekniska utvecklingen med en rasande takt. Ångmaskinen och järnvägarna utvecklades och gjorde att människor kunde resa på ett nytt sätt − långt och snabbt. Nya kommunikationssätt band ihop världen. När turismen ökade under 1800-talet kom den moderna resehandboken. Under andra hälften av 1900-talet blev turismen en massrörelse.

Runt förra sekelskiftet var Spanien, Italien och Grekland platser som låg utanför de etablerade resvägarna medan Egypten var tidigt exploaterat som turistland. Järnvägar, hotell och all den lyx som en välbärgad västeuropé förväntade sig var en självklarhet. Entreprenören Thomas Cook organiserade tidigt sällskapsresor och genom den brittiska kolonisationen och bygget av Suezkanalen underlättades transporter och turism i allt fler länder.

Utställningen visas föremål och minnessaker som koffertar, resedagböcker, fotografier, vykort, souvenirer, resekläder och parasoll, bland mycket annat. I rum för rum presenteras en tidsresa över hur det en gång var att resa i första klass.

Mer info

Hallwylska museets sajt