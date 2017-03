Här är det störst prisskillnad på semesterboenden

Funderar du på att boka semsterboende i sommar? Det kan skilja tusenlappar beroende på om du bokar boende för hög- eller lågsäsong.

Att boka semesterboende under lågsäsong kan innebära tusenlappar i sparade pengar. Foto: Istock

Att boka semsesterboende i Europa under lågsäsong i slutet av september kan man som resenär spara i snitt 30-40 procent på. Det visar en undersökning som rör sig om populära semsterländer i Europa gjord av Holidu, en tysk metasökmotor för semesterboenden. I Europa är Storbritannien dyrast att boka boende, där kostar det i genomsnitt 1 801 kr för fyra personer en vecka i slutet av juli. I Bulgarien kostar det då endast 554 kr i snitt per natt.

Portugal är 23 procent billigare under lågsäsong och kan kosta mindre än 1 000 kr i genomsnitt. Liknande prissänkning har även Grekland och Italien, till skillnad från Spanien och Schweiz där det inte sker någon större sänkning.

Man sparar mer att boka semesterboende i Skandinavien under lågsäsong visar undersökningen, något som kan bero på den kalla vintern i de nordliga länderna. I Danmark skiljer det sig i genomsnitt 54 procent, samtidigt som Norge skiljer sig 39 procent.

I genomsnitt skiljer det sig 42 procent att boka boende i Sverige beroende på säsong. Här är skillnaden i snitt 1 199 kr per natt för fyra personer en vecka på Gotland. Det innebära att man spara 66 procent som resenär. Även på Öland är skillnaden stor, 828 kr billigare blir det att boka för lågsäsong.

Dyrast att boka semesterboende i är Stockholm med 2321 kr i snitt per natt, men där blir det knappt ett par hundralappar billigare att bo under lågsäsong. Billigast är Dalarna med lite över 1000 kr under högsäsongen.

Så mycket kostar det i snitt hög- vs. lågsäsong:

Storbritannien – 1 801 kr vs. 1 128 kr

Schweiz – 1 690 kr vs. 1 429 kr

Grekland – 1 508 kr vs. 1 154 kr

Nederländerna – 1 495 kr vs. 946 kr

Spanien – 1 452 kr vs. 1 265 kr

Portugal – 1 294 kr vs. 999 kr

Frankrike – 1 265 kr vs. 876 kr

Italien – 1 254 kr vs. 951 kr

Kroatien – 1 059 kr vs. 723 kr

Bulgarien – 554 kr vs. 476 kr

