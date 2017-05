Finnair testar teknik för ansiktsigenkänning

Under testperioden kommer företagen bakom satsningen att samla in information och utvärdera hur väl tekniken fungerar och passar in i flygplatsens befintliga system och processer.

De resenärer som deltar i testet kommer använda en testapp för att skicka in ett självporträtt till systemet. När de sedan checkar in på ett flyg använder de en speciell incheckningsdisk där igenkänningstekniken finns installerad. I samband med incheckningen kontrollerar flygplatspersonal att datorn gjort en korrekt analys.