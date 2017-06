Skottland: Nu kan du köpa en hel by på natursköna Isle of Skye

Varför nöja dig med ett semesterhus i utlandet när du kan köpa en mindre by?

Foto: Strutt & Parker

Har du några miljoner över och är sugen på att inhandla ett andra hem i utlandet? På den natursköna ön Isle of Skye i Skottland säljs just nu en mindre by som består av fyra traditionella stenhus och en nybyggd villa med fem sovrum, enligt Lonely Planet.

Husen säljs av mäklarfirman Strutt & Parker till ett pris av 1,25 miljoner pund, vilket motsvarar lite över 13,8 miljoner kronor.

Foto: Strutt & Parker

De ligger i orten Elgol inte långt från havet där man kan se allt från uttrar och delfiner till lunnefåglar och enorma, men harmlösa brugdhajar.

Foto: Strutt & Parker

Men om djur och natur inte är din grej behöver du inte sitta rastlös för det. I närområdet finns dessutom medeltida slott, pittoreska fiskebyar, whisky-destillerier och gott om charmiga pubar.

Isle of Skye hör till ögruppen Inre Hebriderna och ligger utanför Skottlands nordvästkust. Det bor ungefär 9 000 personer på ön som förbinds med fastlandet via en bro.