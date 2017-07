Världens bästa stad – när millenniegenerationen får välja

Det är varken London eller Berlin.

Foto: Istock.

Skulle du fråga en slumpmässig 25-åring vart hen helst skulle vilja resa kanske du förväntar dig att hen slänger ur sig några jämförelsevis ovanliga destinationer som Vancouver, Vilnius eller Vanuatu. Men när det kommer till städer där personer som tillhör millenniegenerationen helst vill besöka och leva och bo i, står en betydligt mer välbekant destination i topp. Det skriver brittiska The Standard.

Enligt en global undersökning från det New York-baserade researchföretaget Ipsos är New York nämligen den mest attraktiva destinationen bland folk födda mellan 1980 och 1995, alltså de människor som brukar klassas som millenniegenerationen/Generation Y. New York toppar även listan för äldre som tillhör Generation X (födda mellan 1966 och 1979) och yngre personer ur Generation Z (födda efter 1996).

Undersökningen omfattade över 18 500 respondenter i 26 länder. De tillfrågade fick svara på vilka städer av 60 förutvalda alternativ, som de helst skulle besöka, bo i samt göra affärer/arbeta i. En trend som företaget såg var att Sydney främst var attraktivt bland baby boomers-generationen (födda mellan 1945 och 1965) och att yngre individer hellre bokar en flygbiljett för en resa till Los Angeles eller Tokyo.

Nytt för årets "Top City Index" är att Amsterdam, som enda stad sedan undersökningen startade 2013, tog sig in på topp-tio-listan.

Här världens bästa städer – enligt olika generationer