Perfekta hotellet för tequila-fantaster

Tillhör du skaran som älskar tequila eller vill du kanske bara tillbringa en natt på ett något annorlunda hotell? Då ska du besöka Matices Hotel de Barricas i Mexiko.

Foto: Matices Hotel de Barricas

I staden Tequila i västra Mexiko finns hotellet Matices Hotel de Barricas, där det mesta kretsar kring den mexikanska spritdrycken.

Hotellet är det första i världen som ligger i en tequilafabrik, skriver Travel and Leisure. Och gästerna kan välja mellan att tillbringa natten i 30 olika gigantiska tunnor – likt de tunnor som tequilan bevaras i. Var och en av tunnorna har fått sina namn uppkallade efter en typ av tequila som tillverkas på destilleriet.

Vid incheckningen bjuds gästerna på en välkomsdrink bestående av just tequila och under vistelsen finns flera upplevelser att ta del av i dryckens tecken – som exempelvis lektioner om hur man fermenterar, destillerar eller skapar tequila. Vill man däremot göra något helt annat finns det möjlighet att ta en ridtur över agavefälten eller en cykeltur in till staden.

Om du tycker att denna typ av upplevelse känns lockande – men att du kanske föredrar vin framför tequila – kan en resa till vingården Quinta da Pacheca i Portugal vara något för dig. Där är det nämligen möjligt att börja dagen med vinprovning – och avsluta den med att sova i ett vinfat.