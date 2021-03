Isländska fiskebyn vill vinna en Oscar – "världens vackraste stad"

Filmen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" är inspelad i den isländska fiskebyn Húsavík. Nu har filmens huvudlåt "Húsavík" chans att vinna en Oscar – något som fått byborna att gå ut i en kampanj i hopp om att vinna en. Tycker fler bör få upp ögonen för vad de anser är världens vackraste stad.

Allt som saknas i den isländska fiskebyn Husavik är en Oscar.

Det bor 2.300 människor och 70.000 lunnefåglar i Húsavík. En isländsk fiskeby som de senaste åren livnärt sig på turismen. Som så många andra platser i världen slog corona hårt mot byn – men så väcktes hoppet återigen när Netflix släppte filmen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" i somras. En film som bland annat utspelar sig i Húsavík med stjärnskådespelare som Rachel McAdams, Will Ferrell och Pierce Brosnan i huvudrollerna.

Nu har filmens huvudlåt Húsavík blivit nominerad till en Oscar. Något som fått byborna att gå ut med en film och ett brev där de vill passa på att locka fler besökare till staden. I filmen inleder invånaren Oskar Oskarrson med:

"Välkommen till min hemby Húsavík. Världens vackraste stad. Vi har rent vatten. Vi har norrsken, och dansande valar. Allt vi saknar i Húsavík är en till Oskar. Världens vackraste namn. Just nu är jag den enda Oskar i Húsavík".

Húsavík med sin fiskehamn och träkyrka. Foto: Gettyimages.

Valskådning och norrsken

Byn Húsavík ligger i Skjálfandi-bukten på norra delen av Island. En plats som brukar omtalas som Europas huvudstad för valskådning. Här har man ordnat valskådningsturer sedan 90-talet och totalt har man sett 23 olika sorters valar. Knölval och blåval är bland de vanligaste besökarna.

Húsavík var första platsen på Island att erbjuda valskådning. Foto: Gettyimages / Tim E White.

Den som besöker Húsavík bör inte heller missa den vackra träkyrkan, byns eget microbryggeri och Islands äldsta hus – byggt av svensken Garðar Svavarsson år 870. Såklart går det även att boka in sig på guidade turer till filmens alla inspelningsplatser, och till sommaren planeras även ett helt museum tillägnat filmen att stå färdigt.

Om det blir en Oscar för byborna i Húsavík återstår att se på Oscarsgalan i april.