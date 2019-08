10 coola ställen i Perth

Vidsträckta stränder, hippa stadsdelar och västkustens läckraste pizzeria – allt finns i storstaden som är granne med vildmarken.

Foto: Karin Wimark

1. Kusten – Stränder & vattensporter

Perths kust mellan bohemiska Fremantle i söder och lyxiga marinan Hillary i norr bjuder på breda stränder, vilda surfvågor och enkla men sköna restauranger. Perfekt för dagsutflykter eller kortare strandstopp. Hyr bil och starta dagen med en läcker brunch på den pittoreska strandrestaurangen Bib & Tucker i norra Fremantle. Fortsätt norrut till Perths gräddhylla vid Cottesloe Beach där arkitektritade hus blickar ner över stadens kanske mest hajpade strand. Beställ friterade bläckfiskringar och fisktacos på fiskrestaurangen Clancy's Fish Pub vid City Beach och utforska sedan Scarborough där det byggs ett helt nytt center med hotell och restauranger. På den tre mil långa kustremsan vimlar det dessutom av kite-, våg-, och vindsurfare.

bibandtucker.net.au, clancysfishpub.com.au

Foto: Karin Wimark

2. Northbridge – Hippt nattliv

Stadsdelen Northbridge har på några år gått från sunkig och otrygg till hipp och trendig. Kvarteren runt William Street kryllar av nyöppnade krogar och restauranger. Grunda på Old Lane Street Eats, ett avslappnat gatumatshak som serverar rätter med smak av koriander, rökt fläsk och chili. Ta gärna med egen dryck, som ägaren Connie Lee mer än gärna kyler åt dig. Fortsätt sedan till barerna bakom graffitimålningen på parkeringen. Ezra Pound, Mechanics Institute och Sneaky Tony's är tre alternativa utgångspunkter. Den sistnämnda är en snackis utan adress. Några kvarter bort ligger klubben Holey Moley med bar och minigolf där du vrider fram en golfboll ur en godisringautomat. Boka plats i god tid på klubbens sajt.

facebook.com/oldlanestreeteats, ezrapound.com.au, mechanicsinstitutebar.com.au, holeymoley.com.au

Foto: Karin Wimark

3. Cathedral Square – Kulinariskt i historiskt område

Perths återupplivade historiska hjärta har blivit ett kulinariskt mecka. I byggnader som tidigare varit post- och bankkontor på Cathedral Square huserar nu lyxhotell, spännande restauranger och moderna ölhallar. Det urbana femstjärniga hotellet Como the Treasury är visserligen svindyrt men en fröjd för ögat med sin viktorianska arkitektur. Telegram Coffee med sin retrostil erbjuder stans bästa kaffe och Petition Wine Bar har charmig service och stort utbud av närproducerade viner. I samma byggnad ligger avslappnade ölhallen Petition Beer Corner och asiatiska restaurangen Long Chim med stjärnkockar, läckra fiskrätter och världens kanske starkaste chilirätt.

comohotels.com/thetreasury, petitionperth.com, longchimperth.com, telegramcoffee.com.au

Foto: Karin Wimark

4. Alfred's pizzeria – Gangsterbar med cocktails

Innanför en anonym telefonkiosk mitt i centrum gömmer sig den alternativa pizzabaren Alfred's. En udda cocktailbar med stenugnsbakad pizza, frispråkig personal och helgalen inredning. Varenda millimeter av den mörka baren är täckt av tidningsurklipp och gangsterrelaterade prylar. Miljön är en lika häftig upplevelse för ögat som den tunna, krispiga pizzan är för smaklökarna. Inför öppningen för två år sedan siktade ägaren Michael högt. Åkte till Rom, letade reda på den bästa pizzerian och köpte loss receptet. Sedan dess har Alfred's varit knökfullt.

Läs mer på alfredspizzeria.com.au

Foto: Karin Wimark

5. Sunday Session – Söndagsfest i strandbaren

Vilodag, bakisdag eller måndagsångest. Det är knappast något som hindrar västkustborna från att tillbringa större delen av söndagarna på Sunday Session, en söndagsklubb där strandbarer och myllrande bryggerier bjuder in till en sprudlande dagsfest. Bryggeriet Little Creatures i Fremantle är under söndagarna avslappnat och smockfullt, den hippa strandbaren Coast trappar upp och bjuder på episka fester. På Cottesloe Beach Club väntar tjusiga cocktails och uppklädda Perthbor.

cottesloebeachhotel.com, littlecreatures.com.au, coastportbeach.com

Foto: Karin Wimark

6. Rooftop Movies– Filmer som siktar högt

Sjunk ner i en saccosäck sex våningar ovanför marken. På utomhusbion Rooftop Movies i centrala Northbridge kan du njuta av både äldre och nya filmer under natthimlen. Botanisera bland foodtrucksen innan filmen börjar.

rooftopmovies.com.au

Foto: Karin Wimark

7. Kings Park – Skrytsam stadspark

Ett besök i Kings Park, en av världens största stadsparker, lockar till långa vackra promenader och stadens mäktigaste utsikt. Här finns lummiga områden, närhet till floden Swan River och stora gräsytor för avkoppling och picknick. Sikta högt och boka in en trädtoppsvandringen på glas- och stålbron som dinglar ovanför den botaniska trädgården. Stanna sedan till på Fraser's Restaurant där den prisade kocken Chris Taylor lagar modern mat med hög kvalitet.

frasersrestaurant.com.au

Foto: Karin Wimark

8. Rottnest Island – Naturskönt utflyktsmål

Rottnest är lokalbornas hjärtebarn. Hit åker familjer på sommarsemestrar och seglare för att njuta av Perths sköna skärgård, medan ungdomar kommer för att gå på kollo. Dessutom är ön perfekt för en dagstur. Rottnest Island, eller Rotto, som lokalborna kallar ön, är bilfri. Med en färja från Fremantle tar du dig hit på 20 minuter. Hyr en cykel på Pedal and Flipper och upptäck öns 63 stränder och 20 vikar med vackra korallrev. Bli inte förvånad om du får väja för ett par skuttande quokkas, pungdjuren som lever i västra Australien och blivit virala på sociala medier under hashtaggarna #rottnest och #quokka.

Ta färjan från Fremantle 20 min och upptäck den 11 km långa ön. rottnestexpress.com

Foto: Karin Wimark

9. Unika boenden – Från glasbox till historisk lyx

Boutiquehotellet Alex ligger i centrala Northbridge och lockar trendiga resenärer med sin blandning av lyxhotell och charmigt vandrarhem. Här är vartenda hörn genomtänkt, inredningen stilren och stämningen gemytlig och välkomnande. Strax nedanför Kings Park ligger det nyöppnade hotellet Tribe. Ett innovativt och modernt hotell där du sover i en fyrkantig box med glasväggar. Vill du låta historia möta lyx, boka då en natt på det femstjärniga Como the Treasury på Cathedral Square. Rummen i de vackert restaurerade 1890-talsbyggnaderna är en fröjd för ögat. Ett hett tips, oavsett om du är gäst eller inte, är att besöka de populära restauranger, ölbarer och vinbodegor som finns på hotellet.

alexhotel.com.au, tribehotels.com.au/hotels/tribe-perth, comohotels.com/thetreasury

Foto: Karin Wimark

10. Fremantle – Bohemisk hamnstad

Stadsdel i Perth, självständig hamnstad eller liberal frizon? Det är oklart vad Fremantle egentligen är. Oavsett är ett besök i området, 30 minuters bilkörning från centrala Perth, ett måste. Fremantle är en mix av det gamla, välbevarade och det kreativa och nyskapande. Mikrobryggerier, havsnära restauranger, myllrande marknader och mysiga kaffebarer. Stadsdelen är också hem till många kreativa och medvetna västkustbor. Se till att hinna med ett kaffestopp på Cappuccino Strip, en lokalproducerad öl på bryggeriet Little Creatures och en avokadoburgare på vibrerande stadsmarknaden Fremantle Market på South Terrace och Henderson Street.

littlecreatures.com.au, fremantlemarkets.com.au