Vinnare i Vagabonds tävlingar

Vinnare av en lyxkikare från Swarovski

Grattis till:

Pia Öberg från Nynäshamn

Med motiveringen:

Önskar vinna denna för att ge den till min älskade man som har önskat sig en kikare i flera år men inte hittat något som passat herrn, denna kommer han använda varje vecka eftersom han älskar att fotografera fåglar och (i och för sig alla djur) illrar/mårdar. Han vill fotografera mer och kanske göra en liten bok till sina vuxna barn om hans hobby. Denna kikare kan göra att han kan få fatt på fler roliga/fina/speciella bilder.

Vinnare av en resa till Sri Lanka för fyra personer

Vi säger grattis till Karin Westermark från Stockholm.

Tävlingen anordandes i samarbete med Voyage by me.

Vinnare i fototävlingen där priset var flygbiljetter till Thailand för två personer med Thai Airways

Grattis till: Jerry Honkala från Fagersta

Med den här bilden från det thailändska nyårsfirandet Songkran.

Motiveringen löd: Vintern nalkas nu i vårat mörka Svealand, jag hade hellre varit i varma Thailand! Byta ut kyla och snö mot snorkling vid en paradisö. Istället för makaroner och köttbullar, åtnjuta deras fantastiska vårrullar. Jag och Victoria på upptäcksfärd, i detta land så förundrandsvärd. Bara lämna alla måsten för en stund och i skuggan av ett limestoneberg ta en blund.

Vinnare av en biobiljetter till Angry Indian Godesses

Vi säger grattis till:



Ida Isaksson Erika Isakson Mats Jansson Anna-Lisa Purra Ami Ekman Berit Bengtsson Linda Hoff Angela Linder Inger Huljebrant Jörgen Bergström Helene Lundgren Kristina Johansson Faysal Pirmohamed Veronica Persson Maria Vogel Zara Wiebert Nicklas Hjalmarsson Elisabeth Johnson Charlotte Fridh Therese Uhrner Rebecka Andersen Ulrica Olsson Maria Margenberg Sigbritt Jansson

Vinnare av en surfresa för fyra personer till Las Palmas

Grattis till: Tarja Russo

Med motiveringen: Mitt tjejgäng är det bästa. Vi gillar utmaningar och skulle verkligen satsa allt under den här veckan. Så härligt det vore att kunna stå på brädan, om än en bara kort stund, och följa med vågorna. Vilken underbar tjejvecka.

Vinnare av en resa till Tysklands vilda Östersjökust

Grattis till:

Carl Windfeldt från Lomma.

Tävlingen anordnades i samarbete med Tyska Turistbyrån.

Vinnare av en resa för två personer till Gran Canaria

Grattis till:

Lennart Nyman från Dalarö.

Tävlingen anordnades i samarbete med Ebeach.

Vinnare av ett presentkort från Ticket värt 1 000 kr

Den lyckliga vinnaren som svarade rätt på alla frågor och som kom närmast svaret i utslagsfrågan är Magnus Andersson från Karlskrona.

Tävlingen anordnades i samarbete med Ticket.

Vinnare av Vagabonds inspirationsbok "Skriva resereportage" i tävlingen "Rösta fram årets omslag"

Mats Jansson från Vendelsö

Vinnare av Vagabonds Instagram-tävling där priset var en kameran Sony Cyber-shot DSC-HX90V

Den lyckliga vinnaren blev Johanna Wersäll från Nacka som vann juryns gunst med sin motivering och härliga bild från Malta.



Vinnare av spelet "Storstäder" från Bezzerwizzer Bricks

Vi säger grattis till 10 vinnare:

Elisabeth Johnson, Kristinehamn

Sam Knijnenburg, Södertälje

Malin Wendt, Lindome

Malin Morgensterns, Bro

Mia Widestrand, Öckerö

Eva Sörlin, Kovland

Sabina Durakovic, Göteborg

Andreas Staberg, Leksand

Tord Lindberg, Sollentuna

Erland Sannerud, Gräddö

Vinnare av ett presentkort värt 3 000 kr hos Ticket

Grattis till:

Helena Forss från Västerås

Helena svarade alla rätt på frågorna och kom dessutom närmast på utslagsfrågan "Hur många resenärer med resa bokad hos Ticket avreser från Sverige under juli 2015?"

Tävlingen anordnades i samarbete med Ticket.

Vinnare av en vandringsresa för två till Innsbruck

Grattis till:

Julia Söderqvist från Mangskog

Hennes motivering var: Jag såg tävlingen när jag för 7e gången läste reportaget om Innsbruck och satt och klippte ut bilderna för att sätta upp dem på min reseanslagstavla. Där hänger drömmarna om var denna fattiga student ska resa om några år. Vore helt underbart att istället i nuet få ta med min pojkvän och byta ut de värmländska kullarna mot Alperna!

Tävlingen anordandes i samarbete med Austrian Airlines.

Vinnare av en weekendresa för två till Istanbul

Grattis till:

Tony Bertilsson från Lund

Hans motivering var: Vore en höjdare att dra igång ett stort orientaliskt kalas så att jag & min sambo hamnar i extas! Istanbul är precis det som då krävs, så att vår gråa vardagskänsla hävs! Med grillade rätter, bad & läckra sevärdheter blir det ett minne för livet, att vi redan börjat trimma turkiskan är givet!

Tävlingen anordandes i samarbete med Apollo och Turkish Airlines.

Vinnare av guideboken "Mitt Peking"

Grattis till:

Jan-Erik Eng från Mölndal

Robin Björkas från Uppsala

Björn Sandberg från Vallda

Märta Wictorin från Lund

Carl-Oskar Rasmusson från Lund

Vinnare av Vagabond Thailand Challenge 2015

Grattis till:

Minna Tran från Stockholm

Bea Melacki från Stockholm

Hampus Björklund från Malmö

Tävlingen anordandes i samarbete Thai Airways, Apollo och Thailändska turistbyrån. Läs om hela äventyret på vagabond.se/vagabond-thailand-challenge-2015

Vinnare av en kryssning för två med Royal Caribbean

Grattis till:

Malin Håkansson från Nyköping

Tävlingen anordandes i samarbete med Ticket.

Vinnare av solskyddsprodukter från EVY

Grattis till:

Mauri Harju, Olofström

Linda Åkerman, Häggeby

Jessica Nyberg, Linköping

Joakim Eisenhut, Malmö

Vinnaren av en romantisk resa till Rheinland-Pfalz i Tyskland – regionen kring Rhen och Mosel!

Grattis till: Daria Kovacic i Sundbyberg

Hennes motivering var: Jag skulle vilja vinna denna resa då jag hemsk gärna skulle vilja överraska min pojkvän som är en gedigen vinälskare.Han är bland de yngsta i branschen som håller i vinprovningar och kämpar sig fram i branschen. Jag åt andra sidan älskar att resa och upptäcka nya platser. Jag älskar resor så mycket att jag till och med har tagit kandidat examen i turism, tyvärr har jag dock varit arbetslös under en längre period vilket har lett till att vi kunnat resa bort denna sommar, därför skulle detta resa betyda mycket för oss.

Vinnaren av en resa till resa till vackra Kos för två personer i 7 dagar

Grattis till: Lina Falk i Vetlanda!

Hennes vinnande motivering var: Jag skulle vilja ta med min mamma på denna resa. Hon har upptäckt passionen för resande och hur fantastiska upplevelser man kan få, alldeles för sent i livet. Och som sjukpensionär så har hon inte dom bästa ekonomiska möjligheterna att få råd att resa. Så en resa för mamma och mig till kos vore härligt, och så får hon uppleva det underbara Grekland, med ett fantastiskt klimat och helt gudomligt god mat!

Vinnaren av en cityweekend till Salzburg för 2 personer – inklusive flyg med Austrian Airlines

Ett stort grattis till

Owe Jansson, Västra Frölunda

Vi föll för denna motivering: Vi är ett pensionerat, reslystet, musikälskande, par, 78 år, som länge drömt om att komma till just Salzburg och tillbringa några dagar där. Vi talar rätt så bra tyska och räknar med att kunna njuta av vistelsen där.

Vinnaren av en actionkamera från Sony

Grattis till:

Zamir Cohen, Stockholm

Med motiveringen: Studerar till resekonsult för tillfället och skall utforska Sydamerika som en del av min utbildning. Denna resa skall innehålla så mycket äventyr som möjligt och jag skall dokumentera samt presentera resan med en häftig film. Det enda som fattas är en actionkamera av riktigt bra kvalitet och som student har man inte riktigt råd med bra utrustning. Med Sony´s Action Cam skulle min film bli fulländad, säkerligen ge mig högsta möjliga betyg och vara ett minne för resten av livet.

Vinnare av boken Höga kusten – Skärgårdsguide.

Grattis:

Eva-Lena Törner, Solna

Anders Svensson, Jönköping

Magnus Johansson, Stockholm

Eva Bengtsson, Falun

Ylva Haglund, Skövde

Karin Delitsch, Tungelsta

Alexandra Holmqvist, Piteå

Emelie Stööp, Gävle

Inga-Lill Ekblom, Garphyttan

Camilla Sandmark, Gävle

Vinnare av två biobiljetter till musikalen Walking on Sunshine.

Ett stort grattis till:

Elisabeth Johnson, Kristinehamn

Madeleine Engström, Täby

Elisabeth Borg, Solna

Malin Andersson, Malmö

Christoffer Andersson, Malmö

Anneli Perman, Hägersten

Anne-Lee Malm, Mölndal

Sussie Nilsson, Sundbyberg

Febe Eskilsson, Kyrkhult

Karin Lindmark, Huddinge

Emil Viklund, umeå

Annette Hersner, Malmö

Carina Udrup, Täby

Ann-Sofi Nilsson, Lund

Åsa Holmkvist, Piteå

Anneli Grip, Göteborg

Cecilia Lundgren, Stockholm

Bodil Hervén, Ängelholm

Evelina Johansson, Tyresö

Thuha Nguyen, Sundsvall

Vinnare av resequiz från Jippijaja!

Ett stort grattis till:

Lisela Hellberg, Vansbro

Susanne Stigsson , Perstorp

Linda Nordh, Dorotea

Anneli Perman, Hägersten

Lena Gunnarsson, Bandhagen



Vinnare av barnvagnen Babyzen YOYO!

Den lyckliga vinnaren är Ida Palmgren, Älmhult.

Motivering: Vi har sparat och sparat och tänkt åka till Kambodja med våra två barn. Det skulle vara så praktiskt med en liten vagn som vi kan bära runt om den inte behövs och köra med och komma fram med överallt när den behövs."



GRATTIS!

Vinnare av 2 biobiljetter till filmen Tracks

1:a pris: 2 biobiljetter, en singerad bok och 1 signerad karta.

Suzanna Andersson, Hörby

Jenny Kisk, Ställdalen

Michaela Keränen, Bromma

Cecilia Weissbach, Trångsviken

Fanny Jähnke, Göteborg

Peter Andersson, Malmö

Louise Ekenstierna, Malmö

Karin Nordlund, Mockfjärd

Fredrik Tukk, Bunkeflostrand

Sinisa Radinovic, Malmö



Vinnare i fototävlingen: Marcus Danielsson blev årets resefotograf 2013

Marcus Danielsson från Var­­berg är just hemkommen från en långresa i Asien. Priset i Vagabonds fototävling är fotoutrustning värt 10 000 kronor från Panasonic. Grattis!

Här är vinnarbilden:

Den här bilden speglar bäst det lustfyllda i att bläddra i Vagabond. Jag får genast en känsla av att 'där vill jag stå' – 'detta vill jag uppleva'" säger Mac Berggren, nordisk produktmarknadschef på Panasonic och en av dem som suttit i juryn.

Vinnare av boken Heligt vatten - en guide till Japans heta källor!

Anna Mellgren, Stockholm

Anneli Svanberg, Göteborg

Siv Holmqvist

GRATTIS!!

Utse årets resmål 2014 - vinn din drömresa!





Vinnare av presentkort på resa för 10 000 kr

Karin Lenke, Stockholm

Hennes motivering för Sydafrika som åretsresmål var:

En fullödig semester för alla! Valspanaren som vinkännaren, den politiskt intresserade likväl som safarientusiasten. Fantastisk natur varvat med storstadsmetropoler med den absoluta höjdpunkten Kapstaden, denna utsökta och historiskt viktiga destination, en smältdegel i ordets alla bemärkelser, kulturellt, etniskt, politiskt och så ligger staden i grytan under det det mäktiga Taffelberget. Magiskt! Ett extra plus är att man slipper jetlagen.

Vinnare av presentkort på resa för 5000 kr

Mia Ringemur, Landvetter

Hennes motivering för Burma som årets resmål var:

Tempel av guld och gyllene stränder, vänliga människor och mycket som händer! Kultur och natur, grönska och djur! Äventyr och avslappning på samma tripp, söker du det, kom gör ett klipp! Vilket är landet? Jag har ditt svar... Självklart ska du åka till Myanmar! Tidigare var burma stängt för oss turister och stämningen i landet var ganska bister. Nu har vi chansen att få resa till landet, Så ta chansen, nu när du kan det!

Vinnare av 1 år prenumeration på Vagabond

Jessica Bengtsson, Göteborg

Hennes motivering för Alaska som årets resmål var:

Vad kan va coolare än Alaska? Här kan man i någon av de nio nationalparkerna traska. Se på norrsken, skjuta Björn och fiska lax. Aktiviteterna är många och gammaldags. Med lite tur kan man bli av med gammal skuld, här kan du nämligen också vaska guld. Hänfördhet är ett garanterat resultat, när du besöker USAs 49onde stat.

GRATTIS!!



Vinnare av 3 weekendresor till Österrike med Austrian Airlines

Simon Gullberg från Skara vann resan till Innsbruck

Motivering: Jag vill gå i samma fotspår som en gigant. En person som har inspirerat mig till musik, tålamod och reslust. Långt innan jag ens var påtänkt så var han i Österrikes vackra alper, skidandes ner för de kilometerlånga backarna. Jag önskar innerligt att få åka till Innsbruck tillsammans med den mannen, min far.

Håkan Karlsson från Bergby vann resan till Salzburg

Motivering: Firar 40 år ihop med fru, hoppas därför med Vagabond ha tur.

Bjuda henne till Salzburg vad tycks?, visst vore det fira av lyx.

Hon brukar säga att om denna fina stad hon drömmer och det är något hon inte glömmer.

Så nu hoppas jag på tur, en resa med Austrian Airlines tur o retur.

Hanna Westman, Malmö, vann resan till Graz

Motivering: Mina gastronomiska drömmar om Graz, lämnar min mage kurrande i extas.

En stimulernade resa till målet på listan av världsarv, lockar vid vinst säkert ut mitt lyckliga asgarv.

Staden känns så mysig och pittoresk, det känns som jag borde ägna hela dagen till att slipa på mitt fjäsk.

Men skulle jag på resan till Graz inte ha en suck, så är jag faktiskt minst lika nyfiken på Innsbruck.



Vinnare av två brittiska filmpaket

Vinnare av Engelska klassiker: Huset Eliott box, Pang i bygget box och Little Britain box.

Grattis: Elisabeth Johnson i Kristinehamn

Motivering: När jag dvdspelaren med engelsk film preparerar kan omgivningen glömma att jag existerar. Bort jag från denna världen försvinner, jag tar en paus helt enkelt, om jag ett pris vinner.

Vinnare av Engelska deckare: Crimson Petal and the white, Exile Bodyfarm, The Reckoning och Zen

Grattis: Anki Ahlström i Täby

Motivering: Trött på TV såpa och tävlingsprogram, TV gala med skämt, sång och glam Min TV kväll får gärna vara lite "fräckare" älskar Brittiska TV-serier och deckare!

Vinnaren av en weekendresa till Prag

Ett stort grattis till Anita Karlsson i Bergby.

Hennes motivering var:

Säger till min kära gubbe visst vore det Mumma, att Prag besöka tillsammans med sin Gumma. För denna stad jag jag gillar mest av allt och nu i vår har vi levat ihop i 40 år i värme och när det är kallt. Nu får vi hoppas på att Vagabonds vinst blir min, så vi kan fira alla år tillsammans om jag Vinn.

Thailandstävlingen avgjord!

Nu är vår tävling i samband med vårt 25 årsjubileum avgjord! Fyra glada vinnare är nu utsedda som får gå på vår stora jubileumsfest den 22 november och de kommer också vinna en resa för två till Thailand!



Rätt svar i tävlingen:

Fråga 1: X, Stieg Larsson har varit vår frilansare och kartritare.

Fråga 2: 2, ca 370 000 svenskar besökte Thailand 2011.



Vinnarna är:

Marcus Lundberg, Göteborg

Johanna Bergelin, Umeå

Jane Löfqvist, Visby

Jessica Lindberg, Örebro



Stort grattis önskar redaktionen!

Vinnare av klippkort med 11 resor på Arlanda Express

I tävlingen skulle man svara på frågan: Vilken är den roligaste kombination av människor du kan komma på som får åka Arlanda Express för bara 280 kronor?

Mikael Engholm, Rydaholm

Svar: OS-guldvinnarna Fredrik Lööf och Max Salminen tillsammans med en avdelning barn från Astrid Lindgrens Sjukhus. Detta för att barnen ska få en äkta guldkänsla i deras annars tuffa livskamp!

Daniel Emriksson, Nacka

Svar: Barack Obama och Vladimir Putin tillsammans med barn från Syrien.

Madeleine Askebrink, Stockholm

Svar: Två vuxna tränare från Hellas TK, åker tillsammans med hela Hellas Tennis ungdomslag födda 95-07. Cirka 220 barn, alla dessa har naturligtvis också sina stora tennisryggsäckar med sig.

Mikael Gustafsson, Handen

Svar: Måns Zelmerlöw och Sean Banan tillsammans med deras fan och ni får fylla hela sträckan med vagnar och alla får åka för 280 kronor.

Marie Vejde, Nacka

Svar: Björn Ranelid och Jan Gillou.

Vinnare av en snygg jacka från Tuxer

Håkan Svensson, Mölndal

Slogan: Om funktionella och sportiga kläder skall råda, med TUXER Go Play får den aktiva familjen båda!

Paola Allegrini, Kumla

Slogan: Tuxer Go Play, sport och lek för dej och mej. Året runt i alla väder, med sköna kvalitetskläder.

Jan Galfvensjö, Skellefteå

Slogan: TUXER Go Play! Kläder för dig och mig, som gillar kläder som tål alla väder!

Tilda Solhjort, Färjestaden

Slogan: TUXER Go Play gör succé - Fritidskläder för familjen med bästa komfort och kvalité.

Anne Adolfsson, Åby

Slogan: När kvalite och snygghet får råda, väljer jag TUXER Go Play som står för båda.

Kicki Kronborg, Torslanda

Slogan: När design och kvalitet ska få råda väljer jag Tuxer go Play och får båda

Här är vinnarna av "En idiot på resa"

Ni är många som gillar Karl Pilkington, det visar det stora intresset för vår tävling. Nu har vi dragit tio vinnare som får dvd:n "En idiot på resa". Grattis!



Frida Benedikt, Orsa

Jonas Franzen, Nässjö

Franciska Haldemo, Göteborg

Henric Häggqvist, Uppsala

Mats Jansson, Haninge

Susanne Lindqvist Gigourtaki, Klintehamn

Hanna Robinson, Ljungskile

Anna-Carin Sakari, Malmö

Catarina Nordström, Örebro

Jens Söderlund, Umeå



Tävlingsvinsten kommer i posten!

Vinnare av digitala filmkameror.

Vi efterlyste bra tips och varningar i Vagabond Community och lovade fina filmkameror i pris till de bästa texterna och bilderna. Nu har vi valt ut våra tio favoriter som belönas med varsin Cisco Flip Ultra HD. De portabala fickfilmkamerorna kommer med posten inom några dagar. Grattis! Och till er som inte vann: här kan ni läsa de vinnande bidragen.

Vinnare av en resa till Thailand

Grattis Josephine Bengtsson.

Du får en tur-och-retur-biljett med Thai AirwaysStockholm-Bangkok samt en valfri inrikes flygbiljett i Thailand. Värde 15 000 kr

Bilden är tagen på Poda Island på Krabi.

Vi vann boken om att resa med barn

Vagabonds tävling om resor med barn är avgjord. Tio lyckliga får boken "Resor med barn - så fixar du familjesemestern" hem i brevlådan.

Rätta svaren: Doktor Snuggles raket heter Spruttibangbang och inget annat. Den gula lilla barbafiguren heter förstås Barbazoo och Pippis pappa är på seglats i Söderhavet.

Vinnare:

Andreas Ljung, Jönköping

Therese Stoltz, Bromma

Anna Sofia Sahlman, Karlskoga

Emma Ragnar, Ulricehamn

Lotta Johansson, Kalmar

Christer Johansson, Brastad

Niklas Ohlsson, Luleå

Anna Julius Olsson, Hägersten

Jessica Bergquist, Malmö

Carina Söderlund, Stockholm

Grattis till er alla!

Vi vann Woody Allen-biljetter

Vi frågade var i Paris kyrkan Sacré-Cœur, kabarélokalen Lapin Agile och konstnärstorget Place du Tertre finns – och svaret var givetvis Montmartre. Notre Dame de Paris har fått sitt namn efter Jesus mamma, Jungfru Maria (hade kyrkan legat i London hade den hetat St Marys Church och i Sverige Mariakyrkan). Belleville var tidigare Paris chinatown, men sedan 1980-talet är det tveklöst 13:e arrondissementet vid Place d'Italie i sydöstra Paris som har flest kinesiska och sydostasiatiska restauranger och affärer.



Sex lyckliga vinnare kan se filmen, som hade premiär 2 september, på valfri biograf i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Lund, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Växjö, Halmstad, Karlskrona eller Kristianstad.



Sonja Holmsten, Göteborg

Ramona Backman, Västerås

Linda Lindqvist, Helsinborg

Anders Kempe, Saltsjö-Boo

Sanna Hultberg, Simrishamn

Inger Huljebrant, Linköping

Vinnare av ett solkit* med solskyddsprodukter från Nivea

Lotta Larsson, Hisings Backa

Gunilla Egelstad, Vega Beatrice Solhjort, Färjestaden Linea Essberg, Ellös Annelie Wickmark, Helsingborg

Petra Karlsson, Fredriksberg

Annelie Lövgren, Björklinge

Sara Johansson, Norberg

Cecilia Bengtsson; Mörrum

Jenny Winblad von Walter, Boden

Iren Anderson, Möklinta

Marcus Movitz, Åsa

Vinnare av en resa till Paris med Air France samt presentkort på boende via interhome

Grattis: Helene Liljestrand, Åhus

Motivering: Som prenumerant har jag blivit mera resugen och Paris har alltid varit en dröm. Skulle vilja överraska min dotter som tagit examen på högskolan och finansierat detta genom att arbeta under tiden i 4, 5 år. Hon är väl värd en "belöning" tycker en stolt mamma.

Vinnare av en hotellnatt på Jumbostay samt tur oxh retur med flygubbarna

Grattis: Malin Åhlenius, Söderhamn

Motivering: Vi ska resa med två barn som aldrig har varit på resa någon gång 3 & 5 år, vi måste sova över på Arlanda, och jag skulle vilja så gärna att dom fick uppleva detta läckra boende.

Vinnare av en resa för 2 till färgsprakande Las Vegas samt en reseförsäkring från Gauda!

Grattis: Maria Widd, Linköping

Motivering: Min pojkvän avbokade sin tremånaderstrip till USA med start i Las Vegas för min skull (för att slippa distansen). Jag vill så gärna kunna ge honom resan tillbaka och dessutom få mig med som resesällskap så hans dröm om att se USA och Las Vegas blir verklighet!

Vinnare av 10 kompletta solskyddsset från Bamse by CCS

Anneli Lundh, Skövde

Johanna Sjöström, Lomma

Anders Eskilsson, Kyrkhult

Susanne Schocher, Bagarmossen

Anna Lönn, Vänersborg

Eva Hjalmarsson, Ängelholm

Christina Stenberg, Rättvik

Sandra Andersson, Nyköping

Mats Jansson, Haninge

Al Andersson, Österbymo

Grattis!

Vinnare av bärselen från ERGObaby

Första pris: Ekologisk bärsele Dark Chocolate

Värde från 1 429 kr

Pristagare: Lisa Eklund, Enköping.

Motivering: Vår lilla Hanna så kär, är som allra gladast när man går omkring o bär! Om bebis är glad o nöjd blir även resan för föräldrarna en fröjd.

Andra pris: Galaxy Grey bärsele

Värde från 1 299 kr

Pristagare: Emma Harborn, Varberg.

Motivering: Jag fick mitt första barn för tre dagar sedan och jag älskar att resa. Självklart hoppas jag fortsätta kunna resa tillsammans med mitt barn och det vore fantastiskt att få en sele som underlättar resandet nu redan från början.

Tredje pris: Standard bärsele Black Camel

Värde från 1 129 kr

Pristagare: Johanna Rogersson, Forshaga

Motivering: Att vara aktiv och röra mycket på sig är en av vår familj fundamentala hörnstenar. Vi har dessutom nyss fått ett litet tillskott i familjen. Vilgot som nu är 10 veckor. Att tumma på vår rörligt är otänkbart och en Ergobaby skulle erbjuda oss fortsatt VAGABONDliv!

Grattis!

Vinnare av en lyxig resa för två till Portugal!

Grattis Helga Ekdal från Malmö, du vinner vår resa till Portugal för två personer!

Motivering: Eu adoro Portugal – en smekmånad i världens vackraste land skulle göra oss så fantastiskt glada. Och vi lovar att ta penna, papper & kamera med för reportage till resebloggen. Välj oss! Snälla. Nós amamos vagabod

Vinnare av Modesty Blaise-väskan

Grattis till Peter Rudin från Sundsvall som svarade på vår webbenkät och vann en Modesty Blaise väska

Vinnare av resa till Thailand

Stort grattis till Daniel Johansson från Malmö som vann fototävlingen Thailand genom linsen . Tävlingen arrangerades tillsammans med Thailands Turistbyrå som firar 50 år. Den vinnande bilden togs av Daniel på Hua Hin i augusti 2006.

Vinnare av priser värda 85 000 kr

Tävling med priser värda 85 000 kr är nu avgjord. Om du var en av de första 3 000 medlemmarna som lagt upp dig med bild och lämnat bidrag till vår sajt hade du chansen att vinna!



En vecka för två med Lotus Travel till Peking värde 22 000 kr

Ann-Charlotte Wahlgren/ Ann-Charlotte Wahlgren/ Anncharlotte

Presentkort på Ticket värde 10 000 kr

Emelie Fågelstedt / Emelie Fågelstedt / EmelieFagel

Rosabussarna till Centraleuropa för två värde 35 000 kr

Johanna Cromnow/ Johanna Cromnow/ Johanna



Presentkort på Travellink värde 10 000 kr

Sofia Nilo/ Sofia Nilo/ Sofia



Hyrbil I en vecka med Holiday autos värde 2000 kr

Jesper Isaksson/ Jesper Isaksson/ Jazzjeppe



Legoland i tre dagar med två övernattningar för två vuxna och två barn värde 8000 kr

Gunilla Dahlgren/ Gunilla Dahlgren/ Smilla

Vinnare av en digitalkamera från Canon

Grattis Anna Bryntorp från Linköping. Du vinner en digitalkamera från Canon för att du svarade på vår fotoenkät.







Vinnare av skor från Ecco

Britt Allard, Örebro. (Modell Fast Trail Dam)

Carina Salomonsson, Ljungby. (Modell Coast Dam)

Jesper Isaksson, Åkersberga. (Modell Hyper Terrain Herr)

Bert Allard, Örebro. (Modell Fast Trail Herr)







Vinnare av en mörkertakvandring

Vinnare av en mörkertakvandring i Gamla Stan för två, med Upplev Mer: Pernilla Wetterstrand, Ulricehamn.

Pernilla visste att Tibet brukar kallas "världens tak" och att melatonin är det hormon som ökar i mörker.



Motivering:

Jag är så himmelens höjdrädd att det killar i magen av bara bilden, men vilken kul idé! Jag jobbar på att bli kvitt höjdrädsla genom att utsätta mej prövningar av dito. Dock med en del misslyckanden skall tilläggas, men det tar sig och viljan finns - och jag längtar tills den där känslan "oah, va härligt" infinner sig. På mitt höjd-CV finns: - Bergsklättring 10 meter upp - Helikopter vid Blåhammarn - Hängbro över ett vattenfall i Dalarna - VM8 i Åre (sittlift) Önskar att stolt kunna lägga till takvandring i Gamla stan.

Vinnare av en digitalkamera från Canon

Grattis Pernilla Stenvall Ekström, Göteborg.

Motivering:

Palermo. Nu talar jag inte om den trevliga staden i Italien, utan stadsdelen som ligger i Buenos Aires. Jag har blivit förförd tango och dess musik och har hört att den bästa tangon dansas just i Palermo. Där skulle jag kunna få världens bästa tangobild!

Vinnare av resa till Sydafrika

I Vagabonds tematidning om Afrika kunde man tävla om en resa till Johannesburg i Sydafrika för två personer.

Vinnaren heter Josefin Jansson från Norrtälje. Grattis!

Motivering: Vi har länge drömt om att få åka runt på vingårdarna i Sydafrika och njuta livet tillsammans. Eftersom min kille snart fyller 40 skulle det vara underbart att kunna överraska med just en sådan resa.

Att börja resan med en flaska champagne på Taffelberget vore pricken över i. Å vem vet, någon av oss kanske friar…



Vinnare av Thailandstävlingen Nu har Thailands turistbyrå utsett vinnare till fototävlingen. Förstapris: Antonia Andersson, Landskrona, Solnedgång i Krabi Andrapris: Malin Billberg, Malmö, Khao Sok

Förstapristagaren i denna fototävling får en tur- och-retur-biljett med Thai Airways Stockholm-Bangkok, samt två nätter på Purimas Beach and Spa i Rayong, vid Siambukten. Andrapristagaren får tre nätter på Hua Hin Marriott Resort & Spa.





Gunvor vann New York-resa I Vagabond 5/6.2009 och på Vagabond.se kunde man tävla om en resa till New York. Vinnaren heter Gunvor Samuelsson och kommer från Täby. Hon svarade rätt på bildfrågorna och lanserade denna motivering till varför hon vill resa till New York:

"Är en 71 årig tant, som lever på sin pensionsslant. Tycker det skulle vara elegant, och charmant, att få besöka en stad som är så intressant. Hoppas få göra New York närmare bekant."

Grattis, Gunvor!

Vinnare av en spahelg till Tallinn Grattis: Åsa Lissdaniels, Sundborn



Motivering:

Tänk att ha en sån enorm tur, flyga till Tallin med Estonian Air på hälsokur, Massage, inpackning med mera, kräm, olja, varianterna är flera, Scrubba, smörja och peeling ger en helt underbar feeling Vi åker iväg och relaxar, långt bort från jobb, mobiler och faxar Det kommer att ge fräscha resultat för under kan visst ske på detta Go City Spat!





Grattis:

Eva Egri från Stockholm

Motivering

... äntligen slippa undra vilken svart väska är min på bandet! Njuta varje gång jag ser väskan, för den är läcker och jag ääälskar rött!

Vinnare av hyrbil från Holiday Autos

Vinnare av en veckas fri bilhyra från Holiday Autos är

Emma Boiertz från Vetland.

Stort Grattis Emma!



Motivering:

När jag på semester är ute och far, kan det hända att jag behöver en "car". För att fordonet hitta, räcker det med att på holidayautos.se titta. De förser mig med en bra bil, och jag kan köra vidare många sköna mil!

Vinnare av HP's minsting dator

Vinnare av en minstingdator från HP är

Björn skogqvist från Södertälje.

Motivering:

"När jag ska ut och resa kan jag med HPs mini Pc alla nyheter läsa och på fjärran strand, surfa och blogga utan band!"

Vinnare av Bath-tävlingen

Vinnare av en härligt lyxig spa-helg i Bath i södra England blev:

Elin Månsson från Ystad.

Stort Grattis!

Motivering:

"En weekend i Bath kan väl aldrig sitta fel.

Här kan man både njuta av lugnet och bada en del.

Fyra timmars spa på Thermae Bath är precis vad jag behöver.

Snälla Vagabond och Lufthansa flyg mig till England över! "

Vinnare av presentkort

Vinnare av de fem presentkorten á 200 kr som lottats ut som tack för deltagande i vår läsarpanel i november 2008 blev:

Roger Bergkvist, Örebro

Rose-Marie Ringtorp, Farsta

Monika Nilsson, Sandarne

Jenni Kjellsson, Jönköping

Håkan Svensson, Mölndal

Vinnare av Safariresan

Stort grattis till Lars Sjöberg från Uttran

Motivering:

"Efter 40 år av kärlek och lycka,

att då sin hustru få smycka,

med safari och alla dess djur,

tänk om jag hade så´n tur."

Vinnare av Dallastävlingen!

Grattis Hans och Betty Svensson i Kil!

Ni har vunnit flygresan till Dallas för två personer.

Vagabond och KLM önskar er en trevlig resa!

Och så här lät motiveringen:

"En tripp till Dallas med KLM skulle sitta perfekt,

grannarna skulle anse det suspekt,

att vi skulle vinna de eftertraktade biljetterna dit,

det kan man kalla röta och en resemerit!"