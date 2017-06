När man tar tåget i Europa får man också en bild av hur vår världsdel ser ut, som här vid Landwasserviadukten på smalspåriga Rhätische Bahn i närheten av Davos i Schweiz. Foto: Fotolia

Tåg snabbare än flyg – jo, det är sant!

På måndag 5 juni är Världsmiljödagen. Kanske fira med att dagen till ära boka tåg istället för flyg. Tåget är dessutom inte bara bra för klimatet. Du spar – tro't eller ej – också tid, hävdar Vagabonds Per J Andersson.

På resor på upp till drygt 100 mil kan tåget vinna tidskampen om du i flygresan räknar in transfern till och från flygplatsen med mera, anser Vagabonds Per J Andersson.

Att välja tåget före flyget i Europa har blivit allt svårare. Flyget har ju blivit billigare för varje år och är idag så lätt att boka att vem som helst när som helst på dygnet med några få knapptryckningar kan boka en resa var som helst på jorden. Tåget har samtidigt blivit mer nationellt och mindre internationellt, vilket innebär att långdistanståg lagts ner och flera europeiska tågbolag, inklusive SJ, helt har slutat att sälja utrikestågbiljetter.

Men för den envise som trotsar svårigheterna finns det massor att tjäna på att välja tåget:

1. Först och främst det uppenbara: som tågresenär bidrar du inte lika mycket till klimatuppvärmningen. Inom en snar framtid när klimatet skenar kommer det kanske inte vara något val. Dessvärre fortsätter vi att flyga som om nästan ingenting hänt ända fram till avgrundens brant. Bättre att lite oftare börja välja tåget för att slippa ställa om totalt, hastigt och dramatiskt när klockan väl är slagen och klimatkatastrofen står för dörren.

2. När det gäller flera resor tjänar du tid på att ta tåget istället för flyget. Låter det galet? Tidsvinsten hänger givetvis ihop med hur lång sträckan är. Men för upp till 70–80 mils resväg kan tåget vinna tidskampen om du i flygresan räknar in transfern till och från flygplatsen och all bufferttid du behöver för att hinna med incheckning, säkerhetskontroll och andra köer och fördröjningar på flygplatsen. Med tåget reser du från stadskärna till stadskärna. När tåget är framme, ja då är du framme på riktigt och har inte timmar av väntan vid bagageband och på dyra transferbuss- eller flygplatstågresor framför dig innan du når din verkliga destination. Dessutom slipper köpa världens dyraste fika på de överprisatta flygplatskaféerna.

3. På tåg, inte minst långdistanståg med restaurangvagn, är det lättare att knyta kontakter med andra resenärer och göra resan till ett socialt mingelparty. Det händer tyvärr väldigt sällan i kön till säkerhetskontrollen ute på flygplatsen eller där man sitter nerklämd på rad i sin trånga flygfåtölj och försöker få plats med med benen - då är det bara irritation och inte alls nyfikenhet på medresenärer som gäller.

I samband med Världsmiljödagen nu på måndag 5 juni har resesöksajten Go Euro kartlagt 15 europeiska resor som går snabbare med tåg än flyg. De har jämfört den genomsnittliga miljöbelastningsfaktorn och energiförbrukningen på 15 populära resor som hjälper spara på tid - och planeten.

15 tågresor som sparar både restid och planetens klimat:

Från Till Tid sparad i timmar jämfört med flyg Koldioxid sparad (kg) Energi sparad (liter) Marseille Lyon 1:27 121.1 43.7 Bryssel London 2:08 111.6 40 London Manchester 1:21 109.6 44.2 London Paris 0:09 106.3 37.5 München Frankfurt 0:21 102.8 42.6 Bryssel Frankfurt 0:43 102.8 41 Valencia Barcelona 0:16 102.6 39.8 Barcelona Toulouse 1:07 101 39.4 Paris Frankfurt 0:22 98.2 27.9 Madrid Valencia 1:28 97 36.9 Manchester Edinburgh 0:21 94.3 37.4 Paris Lyon 1:28 91.8 25.7 München Wien 0:15 123 49 Madrid Malaga 0:47 87.3 30.2 Amsterdam Bryssel 1:39 78.9 31.8

Så gjorde Go Euro sin undersökning: Genom ett partnerskap med Ecopassenger kunde man jämföra de 15 tågresornas inverkan på miljön genom att redovisa den genomsnittliga lastfaktorn för resan via järnväg och luft. Ecopassenger tog data från Go Euro och jämförde den genomsnittliga lastfaktorn för järnvägsresor med typiska flygplan för EU-flygningar, den genomsnittliga passagerarkapaciteten för varje rutt samt koldioxidutsläppen samt energiförbrukningen för varje rutt.

