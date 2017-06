Vagabonds Per J Andersson var nominerad till Årets stilist tillsammans med Torbjörn Nilsson, Expressen och Sandra Lund, Arbetet. Foto: Tor Johnsson

Årets vassaste penna utsedd – Vagabondskribent var med i slutstriden

Vagabonds skribent Per J Andersson var en av tre nominerade till utmärkelsen Årets stilist. Nu är vinnaren utsedd. And the winner is …

Ett av Pers reportage från 2016 om indiska Goa som juryn för Årets stilist gillade.

Utmärkelsen gick inte till Vagabonds skribent den här gången, heller inte till den tredje nominerade, tidningen Arbetes Sandra Lund, utan det var Torbjörn Nilsson, en av tidskriften Fokus grundare och numera frilans för Expressen som knep titeln Årets stilist 2016 för att han håller dramaturgin i strama tyglar och målar "en bild av det samtida inrikespolitiska landskapet med plats för dess renässansfurstar, hovnarrar, uppkomlingar, dolkbärare och änglakörer."

Det är journalisternas fackförbundstidning Journalisten som för femte året har utsett Sveriges mest välformulerade journalist. Tidigare år har bland andra Karin Thunberg (frilans/Svenska Dagbladet), Björn af Kleen (Dagens Nyheter) och Johar Bendjelloul (Sveriges Radio) vunnit.

Motiveringen till Per J Anderssons nominering löd:

"Per J Andersson har förnyat resereportaget, så att världen blivit tydligare för oss, både i det sinnligt konkreta och det abstrakt samhälleliga. En konflikt ligger ofta som grund för kompositionen; mångfald och precision i ordvalet låter oss se, höra, känna och lukta fuktiga förortsmarknader och ruttnande palats. Böljande långa meningar, oväntade samordningar och träffsäkerhet i uttrycket förmedlar den dröjande hållning som stämmer läsaren till reflexion."

– Per är en god stilist och en unik omvärldsbevakare. Det finns ingen annan röst som låter som hans, sa kulturjournalisten Ulrika Knutson i samband med onsdagskvällens prisutdelning på restaurang Gyldene freden i Stockholm.

Förutom Ulrika Knutson bestod juryn av språkprofessor Olle Josephson, Journalistens chefredaktör Helena Giertta och Journalistens redaktionschef Qia Rindevall.

Per var med och grundade Vagabond för 30 år sedan och har rest och skrivit om framförallt Europa och Indien. Han har författat flera guide- och reportageböcker, dokumentärromanen New Delhi–Borås (Forum 2013) och senast den filosofiska reseboken För den som reser är världen vacker (Ordfront 2017, läs mer om boken här!), där han söker svar på varför människan är så besatt av att resa.

I Vagabond har han senaste året skrivit reportage om bland annat Orientexpressen Paris-Istanbul (som du kan läsa här!), indisk mat i London, klassiska kvinnliga vagabonder (läs här!) och den indiska delstaten Goa (läs här!).

Förutom böcker och reportage i Vagabond skriver Per också radioessäer för P1-programmet Obs och reportage och intervjuer för Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur.