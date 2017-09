Kom och lyssna på scensamtal om resereportaget

"Gränserna finns inte i landskapet, det är skillnaderna som gör världen vacker, om det finns en gräns måste den överskridas." På onsdag 27 september blir det scensamtal på Stockholms stadsbibliotek om Vagabonds första krönikör, reseskildraren Tomas Löfström.

Per J Andersson (till höger) på resa i Indien året innan Vagabond startades. Han inspirerades av Tomas Löfström som reste landvägen via Afghanistan till Indien på 1970-talet.

När Vagabond startade för prick 30 år sedan bestämde redaktionen att fråga författaren och reseskildraren Tomas Löfström om han ville bli tidningens krönikör. Det ville han. I flera år skrev han Vagabonds krönikör, både under tidningens första år och ett par år runt millennieskiftet. Han skickades också iväg på reportageuppdrag, bland annat till Korufu och Lhasa. År 2000 gav Vagabond desstuom ut hans krönikor i bokform, "Mannen som reste" (Vagabond förlag).

Per J Andersson, en av Vagabonds grundare, var starkt influerad och inspirerad av Tomas Löfströms resetexter. Nu på onsdag kan du lyssna på Per som förklarar vad det var som inspirerade honom så mycket i Tomas skrivande. Per har gått i Tomas fotspår och skriver förutom resereportage krönikor i varje nummer av Vagabond.

I serien Min själsfrände i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek nu på onsdag 27 september kl 18-19 pratar Per J Andersson, som fortfarande är redaktör på 30-årsjubilerande Vagabond, och Harald Hultqvist om Tomas Löfströms brinnande reseskildringar.

Per har förutom hundratals Vagabondreportage skrivit guideböcker till Grekland, Kroatien och Indien, dokumentärromanen "New Delhi–Borås – den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till kärleken i Sverige" samt en hyllningsbok till resandet som kom i år, "För den som reser är världen vacker", utgiven på Ordfront Förlag.

Tomas Löfström (1948-2016) debuterade 1971 med romanen "Liftare", om hippies på drift i Europa och Nordafrika. Han har skrivit ett tjugotal romaner och reseskildringar, däribland "Gryningsflickan" (1986) och "Änglar och rebeller" (1995); resereportagen "Vägen till Kathmandu" (1975) och "Den långa resan till Lhasa" (1983); samt essä- och berättelsesamlingarna "Mellan haväng och Himalaya" (1978) och "Transit (1984).

"Sluta aldrig söka, sluta aldrig resa. Ty världen, den vida, väntar och blir aldrig mindre", skrev Tomas i sin första krönika i Vagabond 1987.

"Gränserna finns inte i landskapet, det är skillnaderna som gör världen vacker, om det finns en gräns måste den överskridas", skrev han i sin sista essäsamling Överbrygga som kom 2015.

Tomas Löfström (till vänster) på resa på The Hippie trail i Iran 1973.

