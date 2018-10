Guide: Sagolandet Bhutan

Vagabonds guide till Bhutan. Här tipsar vi om saker att se och göra i det natursköna landet.

Illustration: Angelica Zander

Snabbfakta:

Invånare: 757 000. Valuta: 1 Ngultrum = 13 öre. Språk: Dzongkha.

Religion: Buddism & hinduism. Bästa tid att åka hit: Sep–dec & mar–maj.

Prisläge och visum:

Bhutan har ett rykte som både knepigt och dyrt att besöka. Resor kräver lite planering, men att få visum till Bhutan är enkelt. Prislappen är hög jämfört med asiatiska grannländer, och ligger ungefär i nivå med vad mat och boende kostar i västeuropeiska storstäder.

Prislappen för att vistas i landet har satts medvetet högt i hopp om att undvika massturism som anses kunna skada kultur och natur.

Själva visumet kostar 40 amerikanska dollar. Den statligt bestämda besökstariffen är, för västerlänningar, 250 dollar per person och dygn under högsäsong (mar–maj och sep–nov) och 200 dollar under lågsäsong. Priset omfattar övernattning på hotell, helpension, guide och alla transporter.

Av de dagliga besöksavgifterna tillfaller 65 US-dollar staten som använder pengarna till sjukvård och utbildning. Trots att det byggs mycket nytt, råder det brist på hotellrum. Boka därför gärna din resa åtminstone en månad i förväg.

Alla resor är skräddarsydda och sker i grupp om minst en (!) person. Guide och chaufför ingår i arrangemanget som följer en förutbestämd resrutt. Ändå brukar det finnas utrymme för improvisation, egna promenader och upptäckter.

Bankomat finns på bland annat flygplatsen i Paro och på flera platser i Thimpu. Efter avslutad rundtur i landet, förväntar sig guide och chaufför dricks.

Momos, degknytena som är Himalayas nationalrätt. Foto: diy13 - stock.adobe.com.

Aktiviteter

Höga Himalaya betyder spännande möjligheter till trekking, till exempel tre–fyra dagar långa Gangtey–Gogona, sex dagar långa Druk path, åtta dagarsvandringen Jhomolhari Trek och klassiska 24-dagars äventyret Snowman trek som når över 5 000 meters höjd. Punakha är startpunkt för forsränning. Några bhutanesiska researrangörer erbjuder också homestaypaket där du bor och äter hemma hos familjer.

Många besökare försöker pricka in någon av Bhutans färgsprakande klosterfestivaler, tsechu, med dansare i spektakulära masker. Aktuella datum och platser finns på tourism.gov.bt.

Arrangörer:

Organiserade resor från Sverige erbjuds av bland annat Världens Resor, Far Away Adventures, Jambo Tours, Swed-Asia Travels och Lotus Travel. Ifall du väljer att flyga via Kathmandu kan du också boka din resa via någon nepalesisk resebyrå, till exempel Mountain Delights, (mountaindelights.com), eller direkt via någon av Bhutans cirka 200 researrangörer, se abto.org.bt och mybhutan.com. Amen Bhutan Tour är bra.

Mest Bhutan för pengarna? Stanna tre nätter i Bhutan och du hinner med besök i Paro, Tigernästet och huvudstaden Thimpu. Plussa på ytterligare två övernattningar och du når även Punakha och Phobjikha. Stanna två veckor i landet och du kan också uppleva östra Bhutan som nås av få besökare.

Traditionellt och färggrant. Bhutanesisk dans med djurmasker. Foto: wanchanta - stock.adobe.com

Äta & dricka

Bhutan är röd chili och rött ris. Allt som odlas i landet, odlas organiskt.

Middagen består ofta av en buffé med kyckling, grönsaksröror och nationalrätten ema datse, på chili och ost. Hotel Lobesa, i byn Lobesa utanför Punakha, serverar riktigt bra mat som tar höjd genom lokala örter och kryddor. Inhemska Red Panda och Druk tillhör Bhutans populäraste ölsorter.

Bo

Allt boende bokas i förväg genom din arrangör och är i regel detsamma som mellanklasshotell med wifi, dusch och toalett på rummet. På senare år har Bhutan även fått flera boutique- och spahotell, till exempel slottsliknande Taj Tashi och Termalinca Resort & Spa i Thimpu och världsberömda Uma Paro i Paro.

Resa hit:

Bhutans internationella flygplats finns i Paro någon timmes resa sydväst om huvudstaden Thimpu. Druk Air flyger direkt från bland annat Bangkok, Kathmandu och Delhi. Brist på konkurrens innebär dyra biljettpriser.

Kathmandu–Paro kostar drygt 4 000 kr t/r. Det går också att resa till Bhutan landvägen via Indien och buss från gränsstaden Phuntsholing till Thimpu (ca 5 tim).