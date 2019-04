Redaktionens favoriter: Eastern State Penitentiary

Vagabonds chefredaktör Fredrik Brändström tipsar om en fängslande sevärdhet i Philadelphia, USA.

Foto: Kevin Jarrett/Unsplash

Att besöka ett fängelse på sin lediga tid kanske inte låter så lustfyllt, men Eastern State är en av Philadelphias mest fascinerande sevärdheter. USA:s äldsta fängelse var i bruk ända fram till 1971, då byggnaden utnämndes till nationellt minnesmärke.

Här berättas både om de tuffa förhållandena för dem som satt här förr i tiden och samtidigt riktas förvånansvärt mycket kritik mot USA:s nuvarande fängelsesystem. Inget annat land har satt i system att låsa in en så stor del av befolkningen. Inne i de kala gångarna är det rått och fuktigt och färgen flagnar på de tjocka stenväggarna. Stämningen är lite spöklik och många hävdar på allvar att byggnaderna är hemsökta. Är du sugen på att bli riktigt vettskrämd så arrangeras då och då kvällsturer med skräcktemat; "Terror behind the walls".

Öppet alla dagar året runt, 10–17. Läs mer här.