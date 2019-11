13 kungliga platser att besöka för The Crown fans

Den populära Netflix-serien The Crown är tillbaka med ännu en säsong. Turistbyrån Visitbritain tipsar om 13 platser att besöka om man vill äta som kungligheterna själva eller besöka några inspelningsplatser från serien.

Pompa och ståt på Buckingham Palace. Foto: Rob Stothard/GettyImages

London

Den perfekta platsen att börja en kunglig resa är London där den brittiska kungafamiljen har sitt hem. Här finns en hel del att hitta på i spåren av The Crown och även den riktiga kungafamiljen.

Buckingham Palace

Börja såklart vid själva källan för såväl The Crown som för det brittiska kungahuset, Buckingham Palace. Njut av den storslagna atmosfären i detta historiska residens under en rundtur i några av de vackraste rummen, inklusive White Drawing Room, tronsalen, bildgalleriet, balsalen och den stora trappan. Det finns rundturer från juli till september, men selfies utanför de förgyllda grindarna kan tas under hela året.

Buckingham Palace erbjuder också ett brett utbud av föreläsningar, föredrag och aktiviteter som beskriver historien om den kungliga familjen samt konst och kultur genom tiderna.

Pris: 26,50 pund för vuxna och 14,50 pund för barn under 17. En "Royal Day out"-biljett, med inträde till State Rooms, Royal Mews och Queen's Gallery, kostar från 49 pund för vuxna och 26,50 pund för barn under 17.

Anrik pub nära drottningens födelseplats

Coach & Horses, Bruton Street – är en riktig pärla för dem som vill uppleva atmosfären i en traditionell brittisk pub. Den ligger i livliga Mayfair och uppfördes på 1700-talet, på just den gatan där drottningen föddes. Det är en av områdets äldsta pubar, med trång exteriör i Tudor-stil, klassisk pubmat och ett brett sortiment av öl.

Priser: Huvudrätter från 9,99 pund.

Dags för lite bling bling

The Crown-entusiaster kommer utan tvekan ha sett den symboliska kronan fylla upp deras skärmar otaliga gånger och i London ges man en chans att beundra dessa fascinerande regalier på nära håll. De brittiska kronjuvelerna har funnits i Jewel House i det historiska Tower of London sedan 1300-talet och innehåller mer än 140 ceremoniella föremål som används av kungafamiljen. Kronan med 2 800 diamanter bars av Elizabeth II vid kröningen 1953.

Pris: Ett besök i Jewel house ingår i inträdesavgiften i Tower of London. Biljetterna kostar från 24,70 pund för vuxen och 11,70 pund för barn.

Festa som prinsessan Margaret

Prinsessan Margarets ville ha det roligt och varför inte följa i hennes spår? På Ronnie Scott's Jazz Club njöt hon av musik och cocktails.

Priser: Biljetter till föreställningar och konserter på Ronnie Scotts varierar i pris och kan bokas online.

Ät middag i kungligt sällskap

Letar du efter en kulinarisk upplevelse med kungligt godkännande? Då ska du besöka Wilton's i St James's. Den startade som en blygsam ostronmonter 1742, och har sedan dess tilldelats sex kunglig hovleverantör-titlar och är en favorit hos den kungliga familjen. Det är en av huvudstadens äldsta restauranger, och är känd för sina speciella skaldjur, sin rökta fisk och sitt utbud av delikat grillat kött.

Priser: Ostron från 3 pund/styck.

Populära Buckingham Palace är et dragplåster för såväl The Crown fans som vanliga resenärer. Foto: Rob Stothard/GettyImages

Tea time Royal style

En populär plats för afternoon tea är Fortnum & Mason, ett känt varuhus som har serverat te av högsta kvalitet sedan 1926. År 2012, välkomnades hennes Kungliga Höghet att öppna Diamond Jubilee Tea Salon, för att hylla hennes 60 år som regerande monark. Det är en tesalong som passar kungligheter och som erbjuder den ultimata eftermiddagsteupplevelsen. Beställ earl grey som eftermiddagste, för att verkligen känna dig kunglig – det är känt för att vara drottningens favorit.

Pris: Eftermiddagste från 60 pund per person.

Upptäck Themsens skatter

Följ i skådespelarnas fotspår från The Crown på Old Royal Naval College i Greenwich. Byggnaden används för att representera Buckingham Palace i serien, och är ett arkitektoniskt underverk från 1700-talet och ligger vid Themsen. Det är ett UNESCO-världsarv på 18 tunnland och också har ett vackert dekorerat kapell, viktoriansk bowlingbana.

Även om man inte ser det i serien, har Old Royal Naval College den största målade salen i Europa. Även kallad "Storbritanniens Sixtinska kapell".

Priser: En biljett till Old Royal Naval College kostar 12 pund för vuxna, barn under 16 år går in gratis tillsammans med en vuxen

Ät och drick som prinsessan Margaret

Dags att njuta igen på ett av prinsessan Margarets ställen. Detta charmiga matställe i Kensington erbjuder traditionella rätter i en rustik atmosfär. Det har döpts om till Maggie Jones, enligt uppgift för att hylla kunglighetens favoritalias.

Pris: Huvudrätter från 15 pund.

Shoppa loss på lyxiga Fortnum & Mason. Se också deras populära julskyltning. Foto: Peter Macdiarmid/GettImages

Hertfordshire

Utforska ett stycke historia

Följ stegen efter Queen Mary, som spelas av Eileen Atkins i The Crown, på en vandring runt Hatfield House. Det imponerande Long Gallery visas i serien som den sal Queen Mary gick igenom när hon besökte hertigen av Windsor. Det är byggt på 1600-talet och ger en inblick i en extravagant era av brittisk historia. Det är ett utsökt exempel på jakobitiskt hantverk helt igenom och det var här, i Old Palace 1558, som Elizabeth I fick höra att hon skulle bestiga tronen – vilket bara det är ytterligare en anledning till att huset är ett måste för historiska entusiaster.

Pris: Öppnas på nytt 4 april 2020 och inträde till huset kostar från 19 pund för vuxna och 9 pund för barn.

Mer inspelningsplats och slott

Här kan filmälskarna se själva platsen där prins Philip (Matt Smith) och prinsessan Margaret (Vanessa Kirby) hade ett privat samtal i The Crown, i Knebworth Houses romantiska trätrappa. Huset själv fungerar som ett förstoringsglas över 500 år av brittisk historia och kultur, och i inträdet ingår en omfattande guidad rundtur.

Priser: Öppet mars–september 2020, priser från 14 pund för vuxna och 13,50 pund för barn för inträde till huset och rundturen.

Pittoreska Cambridge är en gammal engelsk universitetsstad belägen omkring 8 mil norr om London. Foto: Nicolae Gherasim / EyeEm/GettyImages

Cambridgeshire

Bröllop och kröningar

Ely-katedralen utgör bakgrunden för de avgörande scenerna där drottning Elizabeth och prins Philip gifter sig, den berömda tv-kröning och är något som alla Crown-entusiaster måste se. Katedralen är byggd 1083, och är ett enastående exempel på medeltida klosterarkitektur. Utforska det imponerande mittskeppet, Lady Chapel, och deltag i en guidad tur inne i Octagon Church Tower och lyssna på den lokala kören, en tradition sedan 1600-talet.

Pris: Biljetter från 9 pund för vuxna eller 13 pund för inträde plus en biljett till Stained Glass Museum

Smaka på lokala rätter

Ät en god middag på Poets House Hotel and Restaurant. Den ligger bara fem minuter från Ely-katedralen med bil. Restaurangens meny är säsongsbetonad med lokala råvaror.

Pris: Huvudrätter från 13 pund

Upptäck Cambridges kungliga arv

Universitetsstaden Cambridge är proppfull av historia, anmärkningsvärd arkitektur och slingriga kullerstensgator. Här kan man utforska grunderna till det berömda universitetet – prinsen av Wales alma mater, hyra en båt och njuta av en stakbåt längs floden Cam.