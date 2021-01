Ridsemester i Sverige – 9 äventyr till häst

Upplev naturen mellan ett par lurviga öron och hovklapper som bakgrundsljud. En ridsemester är både ett rofylld och aktivt sätt att spendera sin lediga tid på. Vi listar ridresor i Sverige som passar oavsett tidigare ridkunskaper.

Norrskenstur i släde eller kanske en galopp uppför fjället? Foto: Maria Lindberg, Sofia Zetterqvist.

Cowboy på fjället

Trumvallen Horse Ranch, Jämtland

Att stiga in på stallplanen hos Trumvallen utanför Vemdalen i Jämtland är som att stiga in i en amerikansk cowboyfilm. Stallet drivs som en äkta hästranch och ridningen sker i westernstil på amerikanska hästraser som quarter och paint. För den som hellre rider uppför fjället på en trygg nordsvensk brukshäst finns det gott om dem också. Rid genom ospårad terräng, fika vid fäbodvallar eller följ med och valla gårdens kor – till häst. Övernattning sker i enkla timmerstugor utan el och rinnande vatten, antingen vid stallet eller uppe på kalfjället. Vedeldad bastu och badtunna finns för möra kroppsdelar till kvällen.

Prova på livet som cowboy hos Trumvallen i Vemdalen. Foto: Sofia Zetterqvist.

Norrsken, släde och bjällerklang

Backfors gård, Västerbotten

Tillsammans med den kloka nordsvenska brukshästen ordnar Backfors gård vildmarksritter, utsiktsturer med vagn och slädturer i snö. Är du här vintertid är norrskensturen nästan ett måste, susa fram på släde genom ett stelfruset vinterlandskap med bjällerklang som enda ackompanjemang. Fika serveras vid öppen eld, och har du tur får du uppleva norrskenets ljusspel på himlen där du sitter nedbäddad i släden.

Som en saga susar du fram genom natten hos Backfors gård. Foto: Maria Lindberg.

Med äventyrsgaranti

Udda äventyr, Norrbotten

"Äventyrsbrist har blivit en vanlig åkomma och vi vill råda bot på det!" utlovar Udda äventyr. Äventyren sker med oljerock och hatt (som ingår i bokningen) tillsammans med westernskolad häst i naturen runt Älvsbyn i Norrbotten. Ridturerna kommer med namn som "Sons of bitches" eller "Cold blooded damn killers" och går över sandheder, myrar, uppför berg och genom urskog. Övernattning sker i små stugor, tältkåtor, och ibland i gamla flottarkojor.

I full galopp genom fjällvärlden. Foto: Udda äventyr / Marcel Koppe.

Till häst i Söderåsens nationalpark

Söderåsens turridning, Skåne

Rid genom gröna lövskogar, längs med åsar och förbi vykortsvyer över Söderåsens nationalpark. Området som kallas de "skånska alperna" bjuder på ovanligt kuperad terräng vilket gör det extra roligt att rida här. Hos Söderåsens turridning rider du på honungsgula haflingerhästar eller robusta nordsvenskar. Vill du stanna en helg finns enklare boende att hyra. Varför inte passa på att kombinera med en vandring eller cykeltur i nationalparken? Ta ett dopp i Odensjön och ät på Skäralids Restaurang.

Genom bokskogar och uppför höjder i nationalparken. Foto: Söderåsens turridning.

Hyr egen häst

Ridled Sörmland, Södermanland

Hyr egen häst och bege dig ut bland sörmländska skogar och ängar på egen hand. Ridled Sörmland består av 40 mil hästanpassad led med gårdar att övernatta på längs med vägen. Ta med egen häst eller hyr hos Tolfta gård som även förser dig med karta och sadelväskor att lägga packningen i. Ska du rida helt på egen hand krävs att åtminstone någon i sällskapet har tidigare hästvana, är du nybörjare kan du boka med en guide. Det mesta går att lösa enligt personalen på Tolfta gård. Vill du lyxa ser du till att boka in övernattningen på någon av gårdarna som erbjuder trerätters och vedeldad badtunna.

Rid på egen hand och sov över i röda sörmländska torp. Foto: Sofia Zetterqvist.

På vikingars vis

Hälsinge ridupplevelser, Gävleborg

När vikingarna skulle ta sig fram genom lavaöknar, fjäll och ogenomträngliga skogsmarker så var det islandshästen som bar dem. Hos Hälsinge ridupplevelser kan du rida på just vikingarnas vis. Med hjälp av lättridna islandshästar tar du dig djupt in i Hälsingeskogen med chans att se lodjur, järv, älg – ja, till och med björn och varg. Sov över i en riktig hälsingegård, boka in dig på ett hästretreat med yoga eller kanske en gryningsritt?

En hängmatta att lägga på minnet. Foto: Hälsinge ridupplevelser.

Sveriges sydligaste vildmarker

Ridleder Tiveden, Västra götaland

Ridleder Tiveden består av 40 mil ridled som tar dig genom trolska skogar i vad som brukar kallas Sveriges sydligaste vildmark: Tivedens nationalpark. Skogsbada till häst – eller bada på riktigt i någon spegelblank skogstjärn längs med vägen. Ta med dig egen häst om du har eller följ med på en turridning på någon av Ösjönäs töltande hästraser. Hos Ösjönäs går det även att övernatta i stugor och safaritält precis intill nationalparken. För den som tröttnar på hästryggen finns aktiviteter som kanotpaddling eller höghöjdsbana att variera med.

Gratis parkering längs med Ridleder Tiveden. Foto: Sofia Zetterqvist.

Granne med Store Mosse nationalpark

Björsbo Forest & Lake Hideaways, Jönköping

Bredvid Stora Mosse nationalpark och intill en skogssjö hittar du Björsbo forest and lake hideaways. Här kan du rida på haflingerhästar i den småländska naturen på dagen, och bo i små röda stugor och bada i vedeldad bastu på kvällen. Stora Mosse nationalpark är känd för sina enorma myrmarker med martall och tranbär. Området frodas dessutom av kreativa småföretag och kommunen har blivit känd för sin "Gnosjöanda", faktum är att det är den mest företagstäta kommunen i Sverige. Passa på att göra en roadtrip mellan industrimuseum, kaféer och hantverksbodar när du ändå är här.

Upplev den småländska naturen från en haflingerhäst. Foto: Björsbo.

Upplev brukshästen

Snickars brukshästar, Dalarna

På Sollerön i sjön Siljan, Dalarna, bor Emelie Eriksson med sina nordsvenska brukshästar. Hon driver gården Snickars brukshästar och ordnar både ridturer genom sommarnatt och slädturer i vinterlandskap. För den som är sugen på att testköra hästen själv går det att boka in sig på en prova-på-körning. På Sollerön finns boendet Villa Grudbo för den som vill sova över, ett annat tips är att kombinera med övernattning inne i Mora (Hotell Fridhemsgatan eller Mora hotell & spa till exempel) för att förlänga vistelsen och få lite stadsliv på samma gång. Zornmuseet är ett Mora-måste!