Digitalt piller ska få British Airways resenärer att må bättre

I framtiden kan ett digitalt piller hjälpa resenärer att få en bättre flygresa. Tanken är att pillret, som sväljs, ska tala om för flygpersonalen när en passagerare är hungrig, uttorkad eller fryser.

British Airways har lämnat in en patentansökan om digitala piller för passagerare. Foto: Istock.

Det låter kanske som ett skämt. Eller som en detalj från en fiktiv fortsättning på George Orwells dystopiska roman 1984. Men flygbolaget British Airways har nyligen lämnat in en patentansökan för en typ av mini-sensor i form av ett digitalt piller som registrerar och överför information om hur passagerarna mår, enligt Condé Nast Traveller.

Pillret ska mäta olika faktorer som inre temperatur och magsyror och sedan "trådlöst överföra informationen utanför passagerarens kropp", står det i ansökan.

Pillret är dock bara en liten del av den 24 sidor långa patentansökan. I ansökan beskrivs även andra typer av sensorer som ska mäta passagerarnas välmående. Andra exempel som listas är kameror som registrerar ögonrörelser och EEG – eller elektroencefalografi – som används för att mäta hjärnans elektriska aktivitet (för att till exempel registrera sömnstadier).

Teoretiskt skulle dessa sensorer alltså kunna hjälpa kabinpersonal att tillgodose passagerarnas behov utan att de ens behöver be om hjälpen. Om en person är kall kan en kabinmedlem komma dit med en filt, om en annan är uttorkad kan personalen komma dit med vatten, och så vidare.

Kommer digitala piller vara en del av framtidens flygresor? Foto: Istock.

Genom detta är tanken att man även ska kunna reglera och optimera händelser ombord för att minimera risker för jetlag. Det ska man göra genom att föreslå tider då passageraren borde äta, sova och när hen borde aktivera kroppen med enkla övningar ombord.

Andra punkter i British Airways ansökan inkluderar möjliga appar där passagerarna ska kunna följa hur deras egna kroppar mår under flygresan men också förslag på att flygbolaget ska kunna samla in information om kunders välmående inte bara under flygresan, men även en viss tid innan, som ett dygn innan avresa.

Det finns fortfarande en hel del obesvarade frågor om hur och när ett digitalt piller skulle kunna sättas in i bruk på flygningar. Som eventuella medicinska komplikationer, och om pillret ska vara tillgängligt i alla flygklasser eller bara första klass.

Men det är inte helt omöjligt. Enligt Condé Nast Traveler har forskare redan experimenterat med liknande möjligheter. Då i form av sensorer lika stora som mandlar som packas in i silikon och passerar genom kroppens matsmältningssystem under en till två dagar.

