Tuffare regler ska skydda Machu Picchu

Antalet turister till Machu Picchu ska begränsas och alla som besöker världsarvet kommer att behöva ha sällskapat av en officiell guide. Så lyder några av de nya bestämmelserna till Perus ikoniska ruiner.

Foto: Istock.

I takt med att den globala turismen ökar så ökar även turismens negativa konsekvenser. Runt om i världen har populära platser och sevärdheter, där trycket av stora tillströmningar av människor blivit för stort, infört eller planerar att införa, begränsningar och regler som kontrollerar turismen.

Bland annat har det införts tidsbegränsningar på när turister får besöka Barcelonas kända matmarknad och i Kambodja har turister som betett sig illa gjort att myndigheter tvingats införa strikta regler för hur man får bete sig på området.

Nu har även Peru beslutat att stampa på bromsen när det gäller besökare till landets populära turistattraktion. Beslutet kommer 10 år efter att ruinerna utsågs till ett av "världens sju nya underverk" och således hamnade högt upp på många resenärers önskelistor.

Enligt uppskattningar från 2014 besöktes Machu Picchu av ungefär 1,1 miljoner eller drygt 3 300 personer per dag. Detta trots att Peru och Unesco, FN:s organ för skyddandet av världsarv, tidigare kommit överens om att maxantalet per dag skulle begränsas till 2 500 personer per dag, enligt Daily Mail.

Hädanefter kommer selfie-sticks inte vara tillåtna på området.

Men efter ytterligare påtryckningar från Unesco har Perus kulturdepartement beslutat att försöka stävja problemet.

Från och med den 1 juli kommer turister inte längre få ströva fritt på området utan kommer behöva ackompanjeras av en guide i grupper om max 16 personer. Dessutom ska tillträdet till platsen regleras över två tidsbestämda perioder ­– ett morgonpass och ett eftermiddagspass. Biljetterna till passen kommer att kunna köpas online eller via researrangörer.

Enligt Peruvian Times kommer lokala myndigheter inte heller längre tolerera dåligt uppförande eller olämpligt beteende. Tidningen har listat en rad regler och förbud som besökare förväntas lyda. Bland dessa ingår att inte: