Lyxig herrgård i Irland utsett till världens bästa hotell

5-stjärniga Adare Manor har blivit korat till världens bästa hotell 2018 i den prestigefyllda utmärkelsen Best of the Best Awards av lyxreseföretaget Virtuoso. Här finns det mesta man kan önska i hotellväg.

Foto: Adare Manor

Den historiska herrgården har anor från tidigt 1700-tal och ligger utanför den irländska staden Limerick. Här finns 104 sovrum, ett spa, en biograf och en sprillans ny golfbana som ligger i anslutning till ägorna.

Foto: Adare Manor

Efter en 21 månaders lång renovering öppnade fastigheten upp på nytt i november 2017. Bland annat med en ny gästvinge och en festlokal för 350 gäster. Men det slottsliknande hotellet var populärt redan innan renoveringen. Flera celebra gäster som skateboardlegenden Tony Hawk och sångaren Ellie Golding har bott här.

Flådigt värre. Foto: Adare Manor

Studentstaden Limerick ligger på Irlands västkust, en timme söder om Galway och en och en halv timme norr om Cork. Populära aktiviteter i närområdet inkluderar ridning, surfing och golf.

På hotellet kan man förutom att golfa även skjuta lerduvor, jaga fasan, prova bågskytte eller falkenering. Ett perfekt ställe att packa med sig sin tweedjacka till med andra ord.

Källa: irishmirror.ie