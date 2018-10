Grekland: Feta turister förbjuds från åsneridning

En börda har lyfts från Santorinis åsnor. Nu inför grekiska myndigheter en maxgräns på hur mycket man får väga för att rida på djuren.

Foto: Istock

Efter mycket kritik förstärks skyddet för åsnorna på Santorini. Åsnorna används bland annat för att bära både turister och packning uppför de branta och slingrande vägarna på ön. De nya reglerna innebär att personer som väger mer än 100 kilo inte får rida på dem och kommer från Greklands ministerium för jordbruksutveckling och livsmedel. Det skriver flera medier.

Tidigare har det inte funnits någon lagstagdag gräns, något som starkt kritiserats av djurvänner som menar att många av åsnorna drabbas av ryggskador och lidande från att tvingas bära överviktiga turister.

Santorini är känd för sin kuperade terräng. Foto: Istock

En namninsamling döpt till Stop Animal Abuse of Donkeys and Horses in Santorini har i skrivande stund fått 108 936 underskrifter och höjda röster har hörts från djurrättsorganisationer som Peta och The Donkey Sanctuary.

Andra regler, förutom den nya viktgränsen, är att åsnorna hädanefter måste ha en ständig tillgång till färskt vatten.