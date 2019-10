Nya James Bond filmen spelas in på spektakulära Färöarna

Den 25:e James Bond filmen kommer att spela in delar av filmen på Färöarna. Vagabond var nyligen där – läs reportaget från den karga drömdestinationen mitt i Nordatlanten.

Kalsoy är känd för sin vackra natur. Vyer som denna, med Kallur Lighthouse, är majestätiska. Foto: Getty Images

Det är resebyrån Guide to Faroe Islands som bekräftar uppgifterna om att filmteamet bakom den nya Bond-filmen, No time to die, kommer att spela in scener på Färöarna under vintern 2019.

Vilka platser som kommer vara inspelningsplatser är fortfarande okänt men Guide to Faroe Islands nämner bland annat natursköna Trøllanes som ligger innästlat i en dal på ön Kalsoy. Dessutom kommer filmteamet använda helikopter för riktigt mäktiga naturbilder.

Förutom Färöarna har No time to die redan spelat in scener på Jamaica och i Italien. Filmen har premiär den 8 april, 2020.

Sagolika Färöarna

Vagabonds chefsredaktör Fredrik Brändström och fotograf Johan Marklund var nyligen på Färöarna. Du kan läsa reportaget här – Sagolika Färöarna – den nya drömdestinationen.