Ny resetrend i Sverige – boka en hemlig överraskningsresa

Istället för att du själv ordnar resan i minsta detalj och har stenkoll på allt överlåter du bokningen till en resebyrå. Själv har du noll koll in i det sista. Trip me up är specialister på att arrangera överraskningsresor till okänd ort.

Vill du slippa stressen att planera och boka resan och istället bli överraskad? Kolla i så fall in Trip me up. Foto: GettyImages

"Föreställ dig att du kommer till flygplatsen till utsatt tid. Med passet i högsta hugg kikar du nyfiket på skärmen med departures och inser att vilken som helst av dessa destinationer kan vara just ditt resmål för helgen. Du tar fram kuvertet och öppnar det sakta …"

Så står det på hemsidan för resebyrån Trip me up som har som affärsidé att boka hemliga resor till kunder som vill ha lite mer spänning i livet eller kanske tycker att det är stressigt att bestämma och boka resan själv.

Det hela ser ungefär ut så här: Du väljer ett resepaket på hemsidan och bestämmer budget. En tid senare får du hem ett brev som ska öppnas på flygplatsen. Först där och då får du reda på vart du ska resa.

VD för Trip me up är Bride Persson. Hon tycker själv om att resa till nya, lite ovanligare, destinationer. Foto: Privat

Andrahandsplatser i fokus

Grundaren av Trip me up, Bride Persson, har jobbat inom resebranschen i över tio år innan hon lanserade företaget i slutet av sommaren 2019. Idén fick hon från andra delar av världen där 'Suprise Travel Agencys' eller "överraskningsresebyråer" redan finns.

– Det finns liknande byråer i USA, Kanada, Storbritannien och Holland men vi är den enda renodlade överraskningsbyrån i Skandinavien.

Så vad kan man förvänta sig av Trip me up egentligen?

– Vi erbjuder skräddarsydda weekendresor till destinationer som inte är lika vanliga. Överraskningen är både själva resan men också destinationen, säger Bride.

Hon är själv mycket för att resa till oupptäckta platser och tycker att det är lite trist att bocka av en 'bucketlista' med en massa måsten. Gästerna lovordar destinationerna.

– Det händer ofta att resenärerna hör av sig och är jätteglada över att resa till en viss plats som de aldrig hade valt själva men som såklart är fantastisk. Europa är så litet men det finns massor av platser som är lika vackra och bra som de kända och populäraste destinationerna, säger Bride.

Men om en kund tydligt uttrycker att den älskar metropoler och huvudstäder är det så klart att kunderna får resa till ett sånt ställe också, menar Bride.

– Men de flesta som bokar via oss vill bli överraskade och se någonting nytt.

Hintar om resmålet

När kunderna bokar får de fylla i ett formulär på detaljer om sig själva: intressen, senaste resan, eventuella firanden och vart man INTE vill resa.

– Det är inte många som fyller i vart de inte vill resa, men vi har med det för att ta det säkra före det osäkra, säger Bride.

Den enda hint som resenärerna får om destinationen och hur de ska packa står i mejlet som skickas ut före resan.

– Då skriver vi till exempel: "på detta resmål kommer du kunna promenera runt på pittoreska kullerstensgator och ta in stadens vackra arkitektur" och så vidare. Då vet man ju att man ska packa skor och kanske inte baddräkten.

Bli överraskad på nästa resa. Foto: Trip me up

Utifrån den valda budgeten skräddarsyr Trip me up resan med flyg, boende och eventuella arrangemang. För att driva resebyrån tar företaget ut en research/serviceavgift (8-15 % av resans pris).

Positivt med överraskningar

Det är överraskningen som står i fokus. För vissa kan det även locka med att slippa välja destination och pussla med planeringen. Enligt Trip me up är det positivt att ibland låta sig bli överraskad.

"Personlig utveckling och förmågan att släppa på kontrollen och koppla ner är eftertraktat i dagens på olika sätt stressiga samhälle", skriver Trip me up på sin hemsida.

– Idag blir vi inte lika överraskande av saker i vårt vardagliga liv och så är det även på resan. Man planerar dem in i minsta detalj och vet ofta vad man kommer göra eller se redan innan man rest iväg, säger Bride.

Tågresorna uteblir

För utom flygplatstransfer på vissa resmål (mellan flygplats och hemliga resmål) har Trip me up just nu inga tågresor som de bokar in kunderna på.

– Tågresor är lite klurigt rent tidsmässigt eftersom vi fokuserar på kortare weekendresor, men tåg ligger ju i topp och om efterfrågan finns så får vi ta det därifrån, säger Bride.