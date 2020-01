Norwegians nya avgifter för handbagage – vad gäller?

Det finns en rad olika regler för bagage bland flygbolagen, och nu introducerar Norwegian en ny policy för handbagage. Vi reder ut vad som gäller bland några av de populäraste flygbolagen.

Som resenär kan det vara svårt att se om väska eller handbagaget uppfyller reglerna eftersom dessa varierar mellan flygbolagen. Dessutom förändras bolagens bagagepolicy med jämna mellanrum.



Detta är fallet just nu för flygbolaget Norwegian. Nya regler för kabinbagage har trätt i kraft, vilket innebär att du som resenär inte längre får ta med dig en kabinväska ombord utan extra kostnad på de billigaste ekonomiflygningarna som tidigare. Numera är det bara mindre väskor som kan placeras under sätet framför som går gratis.

Söksajten Momondo har tagit fram en guide för vad som gäller hos några av de populäraste flygbolagen.

Norwegian

Norwegian har nu tillkännagett sin nya bagagepolicy, som berör biljetter som köpts från och med den 23 januari 2020. Att ta med ett mindre handbagage kostar inget – men en kabinväska som ska upp i hatthyllan är nu avgiftsbelagd. Beroende på destination kommer en väska att kosta mellan 50 och 90 kronor.

Har du bokat LowFare-biljett måste handbagaget kunna placeras under sätet framför dig. Om du reser med en LowFare+, Flex, Premium eller PremiumFlex-biljett får du även ta med dig ett handbagage som kan placeras i bagageutrymmet ovanför sätena.

Regler för resor bokade från 23 januari 2020:

Mått för kabinväska: Höjd: 30 cm, Bredd 20 cm, Djup: 38 cm.

Mått för extra bagage på Norwegian LowFare+, Flex, Premium eller PremiumFlex: Höjd: 55 cm, Bredd: 40 cm, Djup: 23 cm. Vikt för kabinväska: 10 kg (15 kg för Flex, Premium eller PremiumFlex).

Regler för resor bokade före 23 januari 2020:

Mått för kabinväska: Höjd: 30 cm, Bredd 20 cm, Djup: 38 cm.

Mått för extra bagage för alla biljetttyper: Höjd: 55 cm, Bredd: 40 cm, Djup: 23 cm. Vikt för kabinväska: 10 kg (15 kg för PremiumFlex).

SAS

När du reser med SAS får du ta med ett kabinbagage samt en liten handväska eller datorväska på schemalagda flyg.

Mått för kabinväska: Höjd: 55 cm, Bredd 40 cm, Djup 23 cm.

Mått för mindre väska: Höjd: 40 cm, Bredd: 30 cm, Djup: 15 cm, Vikt för kabinväska: 8 kg.

Även på charterflyg får du ta med dig en kabinväska ombord.

Mått för kabinväskan: Höjd: 55 cm, Bredd: 40 cm, Djup: 23 cm, Vikt: 5 kg

Easyjet

Om du reser med Easyjet får du ta med ett handbagage ombord, som antingen kan placeras i bagageutrymmet ovanför sätena eller under sätet framför dig. Om du har ett EasyJetPlus-kort eller Flexi-biljett kan du dessutom ta med dig en handväska eller datorväska som ska placeras under sätet framför dig.

Mått för kabinväska: Höjd 56 cm, Bredd 45 cm, Djup 25 cm.

Mått för mindre väska med EasyJetPlus-kort eller Flexi-biljett: Höjd 45 cm, Bredd 36 cm, Djup 20 cm.

Vikt för kabinväska: Det finns ingen maximal vikt (du bör kunna bära ditt bagage ombord och placera det i bagageutrymmet ovanför sätena.)

Ryanair

Om du reser med Ryanair och önskar att ta med handbagage, får du endast ta med en liten handväska eller datorväska in i kabinen som bör kunna ligga under sätet framför dig. Såvida du inte har köpt Priority där du får ta med två handbagage, Regular/Flexi Plus-biljett eller annan flygbiljett.



Mått för väska som du får ta med in i kabinen: Höjd 40 cm, Bredd: 20 cm, Djup: 20 cm.

Mått för handbagage på Priority, Regular/Flexi Plus biljett eller biljett för andra flyganslutningar: Höjd: 55 cm, bredd 40 cm, djup: 20 cm, vikt: max 10 kg.

KLM

När du reser med KLM får du, utöver din kabinväska, också ha en handväska eller datorväska med ombord på europeiska och interkontinentala flygningar. Den totala vikten för handbagage och extra bagage får dock inte överstiga 12 kg.

Mått för kabinväska: Höjd 55 cm, Bredd 35 cm, Djup 25 cm.

Mått för mindre väska: Höjd. 40 cm, bredd 30 cm, djup 15 cm.

Total vikt för samtligt bagage: 12 kg

Att tänka på gällande handbagage

Om du vill undvika obehagliga överraskningar är det inte bara storleken och vikten på handbagaget du bör ta i beaktning.

Kom ihåg att dina flytande produkter måste läggas i en separat plastpåse som kan stängas och förslutas när du lagt i produkterna. Behållare innehållande vätskor och flytande produkter får max uppgå till 100 ml per förpackning, och alla flytande föremål måste förvaras i en återförslutningsbar plastpåse som max får innehålla totalt en liter. Dessutom är det en bra idé att packa dator och annan elektronik högst upp i väskan, eftersom den måste köras separat genom säkerhetskontrollen.