Coronaviruset: Reseföretag i kris erbjuder om- och avbokningar

För att tillmötesgå resenärer som oroar sig över coronaviruset, och få fler att våga boka resor, erbjuder nu många stora reseföretag som Apollo och Ving möjligheter för om- och avbokning. Detsamma gäller flygbolagen SAS och Norwegian.

Vissa plan har rapporterats flyga nästintill tomma. Foto: GettyImages

Under de senaste veckorna har rapporter kommit in om flygbolag som ställer in avgångar och flyg som går praktiskt taget tomma. Coronavirusutbrottet drabbar resebranschen hårt, vilket svenska resejättar försöker mildra med kampanjer som erbjuder av- och ombokningar för nya resor som bokar under mars.

Kampanjer för om- och avbokningar

Apollo ger fram till den 31 mars alla som bokar en sommarresa möjligheten att byta resmål, datum eller hotell med kort varsel. Detta ger kunderna möjligheten att göra en ombokning inom Apollos ordinarie charterprogram ända fram till två veckor innan avresa.

– Svenskar gillar att vara ute i god tid och många är redan igång med att planera sommarens semesterresa. 40 procent av alla bokningar hos Apollo brukar göras mellan januari och mars och med den här fria ombokningen vill vi bidra till att planeringen av sommarresan känns just så där härlig och trygg som den ska vara, säger Erika Butterworth, Sverigechef på Apollo, i ett pressmeddelande.

Utöver fri ombokning under mars erbjuder Apollo också mer heltäckande av- och ombokningsskydd och reseförsäkringar mot extra kostnad.

Konkurrenten Ving har också gått ut med en kampanj för att få kunder att boka semesterresa.

– Vi kan nu erbjuda våra kunder som går i bokningstankar, men som känner sig tveksamma pga Coronaviruset, en extra reseförsäkring och fri av- och ombokning när de ska boka sin resa. Detta ger exempelvis kunderna möjlighet att göra flera ombokningar, fram till 30 dagar innan avresa. Vi vill även ge våra kunder en kompletterande reseförsäkring som extra skydd, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef Ving i ett pressmeddelande.

Flygbolagens kampanjer

Flygbolaget SAS meddelade tidigare i veckan att man ställer in alla avgångar till norra Italien. Även konkurrenten Norwegian drar nu i nödbromsen till följd av det nya coronaviruset och UD:s avrådan.

Båda flygbolagen erbjuder kunder möjligheter att boka om sin eventuella nya resor.

Norwegian erbjuder sina kunder gratis ombokning av biljetter köpta mellan 6 och 19 mars för resor mellan 7 mars och 31 augusti. Samma sak gäller för redan befintliga bokningar till och från Italien.

SAS har gratis ombokning för resor som köps mellan 5 och 19 mars för flygningar till och med den sista augusti. Men kunden, både hos Norwegian och Sas, får inte boka om mer än en gång, inte ändra destination och måste själv stå för eventuell prisskillnad. Det skriver Dagens Industri. Dessutom gör Norwegian undantag för inrikesresor i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt för flygningar inom Norden och Sas gör undantag för inrikesresor i Danmark, Norge och Sverige och resor inom Skandinavien. Lufthansa Group (som inkluderar Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings and Air Dolomiti) och det grekiska flygbolaget Aegean som flyger Stockholm–Aten erbjuder gratis ombokning.

UD avråder

Med anledning av konsekvenserna av coronaviruset avråder UD: